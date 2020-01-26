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Бренд Honor представил компактные ноутбуки MagicBook 14 и MagicBook Pro на платформе AMD. Новинки имеют дисплеи диагональю 14 и 16 дюймов соответственно при разрешении 1920x1080 и соотношении сторон 16:9. Ноутбуки получились легкими и компактными их толщина составляет 16 мм и 17 мм при массе 1,4 кг и 1,7 кг соответственно для модели MagicBook 14 и MagicBook Pro. Оба построены на базе решений от AMD, в модели MagicBook 14 установлен процессор AMD Ryzen 5 3500U, а в MagicBook Pro - AMD Ryzen 5 3550H, за изображение отвечает AMD Radeon Vega 8. Оперативной памяти 8 ГБ стандарта DDR4 работающей в двухканальном режиме. В качестве встроенного накопителя используется SSD NVMe PCIe объемом 256 ГБ или 512 ГБ у MagicBook 14 и 512 ГБ у MagicBook Pro. Ноутбуки оснащены воздушной системой охлаждения компонентов, однако обещают, что она будет работать достаточно тихо. Ёмкость аккумулятора составляет 56 Вт*ч, зарядка производится через разъём USB типа C, комплектное зарядное устройство имеет мощность 65 Вт. Поддерживается фирменная технология быстрой зарядки Honor SuperCharge.MagicBook Pro визуально отличается более строгим дизайном

Сканер отпечатка пальца встроен в кнопку запуска – и удобно, и безопасно. Веб-камера была перемещена в зону клавиатуры и прячется под специальной клавишей. В ноутбуках реализована интересная технология Honor Magic-Link 2.0, позволяющая мгновенно передавать данные со смартфонов и отображать меню смартфона непосредственно на дисплее ноутбука в режиме Multi-Screen, позволяя взаимодействовать непосредственно с операционной системой смартфона и данными на нём, однако данная фишка доступна только для смартфонов Huawei и Honor, работающих под управлением EMUI 10 или Magic UI 3.0 и более новых версий ОС, когда они появятся. Помимо этого, благодаря технологии Magic-Link 2.0 был реализован общий буфер обмена между смартфоном и ноутбуком, позволяющий, допустим, выделить часть текста на одном устройстве и вставить в документ на другом. Имеется HDMI разъем для подключения ноутбука к монитору.

Отдельно стоит отметить стильное дизайнерское решение в виде голубого логотипа и грани по периметру крышки ноутбука MagicBook 14, что очень хорошо и, в то же время, ненавязчиво обыгрывает ориентацию бренда на молодых пользователей

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Рекомендованные цены составят 45 000 рублей за MagicBook 14 с SSD на 256 ГБ и 50 000 рублей за версию с 512 ГБ. Цена MagicBook Pro составит 60 000 рублей.