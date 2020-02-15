Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

На прошлой неделе я опубликовал статью , посвященную самым передовым образцам пользовательской электроники прошедшего десятилетия, которые формировали тренды на рынке в своих товарных категориях, а порой даже сами формировали данные категории, выступая в роли первопроходцев. Вторая часть статьи, базирующейся на аналитике рынка и исследовании статистики сервиса Яндекс.Маркет, подготовленной специалистами Яндекса, посвящена носимой электронике, включая умные часы и фитнес-браслеты, аудио и видео технике, квадрокоптерам, системам умного дома и игровым приставкам.

реклама

Данная категория пользовательской электроники представлена, в основном, смарт-часами и фитнес-браслетами. Среди умных часов не обошлось без известного продукта от Apple, а именно Apple Watch. Часы от всемирно известной компании из Купертино не были первым продуктом данного типа, как это часто бывает с продуктами от Apple, однако им удалось занять свою нишу на рынке и еще больше популяризировать смарт-часы в целом. Во всяком случае, благодаря большому сообществу поклонников продукции компании, Apple Watch ждали ещё задолго до их официального анонса: в сети ходили многочисленные слухи и «утечки» разной степени достоверности, а их предположительным названием значилось логичное iWatch, которое часто использовалось и после. Примечательно, что Apple и тут умудрилась пойти по какому-то своему особому пути, сделав оригинальный дизайн, делающий их продукт чем-то ближе к традиционным наручным часам, чем изделия конкурентов. Взять, хотя бы, элемент управления в виде заводной головки вместо размещения дополнительных физических кнопок на корпусе. И, как это часто бывает, Apple в дальнейшем отнеслась к своему успешному продукту несколько консервативно: другие производители освоили выпуск круглых дисплеев и пошли дальше по пути максимальной имитации часов с аналоговым циферблатом, в то время, как Apple, судя по всему, сочла, что это ей и не нужно. Во всяком случае, Apple Watch одинаково хорошо смотрятся с любым стилем одежды, будь то деловой, спортивный или повседневный.

реклама

В категории фитнес-браслетов, которые также массово появились на рынке несколько лет назад и быстро набрали большую популярность, эксперты Яндекс.Маркета особо выделяют линейку Xiaomi Mi Band. По их общему мнению, данные браслеты заслужили популярность и популяризировал данную категорию гаджетов в целом за счет оптимального соотношения базовой функциональности, удачного дизайна и качества изготовления при доступной цене. Отмечается, что среди прочих браслетов Mi Band лидировали по запросам на сервисе Яндекс.Маркета и в прошедшем 2019 году.

реклама

Само собой, конструкция и функционал традиционных колонок и наушников за последние лет десять практически не претерпели никаких изменений. Одним словом – классика! Эксперименты же носили локальный характер и сконцентрировались в более узких категориях: например, в моду вошли полноценные Bluetooth-наушники, пригодные для прослушивания музыки, а не только использования в качестве гарнитуры. Apple и тут умудрилась задать тренд, правда, весьма спорный, создав беспроводные наушники AirPods – с дизайном, как у обычных наушников-вкладышей, но только без проводов. Что в известной степени увеличивает риск их потерять. Впрочем, у «яблочной» компании много преданных поклонников, готовых смириться и с некоторыми неудобствами, и с завышенной ценой. Однако, так или иначе, тренд задан, а объективным тому доказательством могут стать как «клоны» от других фирм, созданные по образу и подобию, так и многочисленные поделки и подделки с Али.

реклама

Однако, в бочке меда не обошлось без ложки дегтя: выпуск качественных беспроводных наушников стал для Apple поводом отказаться от такого бесспорно значимого достижения технического прогресса, как наличие у смартфонов стандартного 3,5 мм аудиоразъёма под привычные всем проводные наушники. Что только придало флагманским iPhone дополнительного шарма и пополнило список фирменных «фишек» вроде отсутствия поддержки двух SIM-карт, дополнительных карт памяти, работы с ПК через iTunes и укрепило интерес к продукции бренда со стороны его преданных фанатов, а заодно и создало нездоровый тренд на рынке флагманских смартфонов на Android.

реклама

Заметным трендом 2010-х годов стало появление беспроводных Bluetooth-колонок для смартфонов, которые завоевали особую популярность в среде школьников и студентов. Это мы в их годы, чтобы усилить звук из встроенного динамика телефона, практиковали различные виды его удерживания в руках, в то время, как динамик всё равно явно не справлялся с тем, чтобы «прокачать» окружающее пространство вокруг веселящейся под музыку компании. Теперь же эта проблема в таком далеком прошлом, что многие вообще не поймут, о чем я написал в предыдущем предложении. Да и лучше этого не понимать, если сами не застали. Аналитики Яндекс.Маркета особую роль в становлении данной категории товаров на рынке заслуженно отдают компании JBL и её продукции, характерной чертой которой стало хорошее качество звука (прим. - относительно колонок такого размера и имеющих очень короткую базу, если говорить о стереоэффекте) и относительно высокая максимальная громкость, а также молодежный дизайн и защита колонки от попадания влаги и случайных падений.





Что касается потребительской видеотехники, то за последние лет десять особо стоит отметить появление компактных и защищенных экшен-камер и небольших простых в управлении летающих дронов типа «квадрокоптер», которые часто также используются для видеосъемки с высоты. В данных категориях лидеров рынка назвать сможет, наверное, каждый в меру продвинутый школьник: это компании GoPro и DJI соответственно. GoPro задали высокую планку качества съёмки с учетом компактного форм-фактора камер, добавив функции стабилизации, широкоугольные объективы, многочисленные дополнительные аксессуары и т.п., а также сделав камеры надежными и пригодными для эксплуатации в экстремальных условиях. DJI же создала крайне удачную линейку квадрокоптеров DJI Phantom, которая заслужила популярность сочетанием адекватной цены по отношению к их летным характеристикам, продвинутым функционалом и «системой защиты от дурака», которая не даст новичкам совершать в воздухе опасные маневры, рискуя разбить недешевый беспилотный летательный аппарат. Который получился относительно компактным и даже стильным. При этом DJI Phantom чаще всего выступает в роли «летающей камеры», благо его характеристики позволяют поднимать высоко в небо штатную камеру на стабилизированном подвесе, обладающую весьма неплохими характеристиками.

Казалось бы – DJI Phantom и GoPro просто были созданы друг для друга. И совладелец компании DJI, Колин Гуинн, вёл переговоры о том, чтобы скооперироваться с компанией GoPro, при этом, предоставив последней эксклюзивное право на оснащение камерами квадрокоптеров DJI. Однако, это не понравилось основателю DJI Ван Тао, тем более, с учетом того, что переговоры велись без его ведома. В итоге партнерство между DJI и GoPro так и не состоялось, а пути Ван Тао с Гуинном разошлись.

«Умный дом»

Умный дом – само по себе понятие весьма растяжимое, а различных девайсов, относимых к системам «умного дома» превеликое множество, начиная от различных встраиваемых автоматизированных систем, созданных по сложному индивидуальному проекту, и заканчивая различными полезными мелочами с AliExpress. Из систем умного дома специалисты Яндекса особо выделяют линейку Mi Home от Xiaomi, которая включает в себя управляемые дистанционно розетки, лампы и различные датчики. Всё это позволяет организовать единую экосистему, а качество отдельных её компонентов будет значительно выше, чем у noname-девайсов. В отдельную категорию можно выделить умные колонки с интегрированной функцией голосового помощника. Первопроходцем в этом стал Amazon Echo, а на российском рынке сейчас лидирует Яндекс.Станция и её вариант Яндекс.Станция Мини с помощником Алисой от Яндекса.

Игровые приставки

Что касается рынка игровых консолей, то тут стоит отметить то, что Sony PlayStation не упускает своих позиций на рынке, оставаясь лидером уже долгие годы. И во многом это обусловлено производительностью приставок данной линейки, большой библиотекой игр к ним и наличием популярных эксклюзивов, рассчитанных на широкую аудиторию из разных стран. Благодаря этому удается урвать часть аудитории и у постоянно наступающей на пятки Xbox, при том, что большинство игр выходят на обеих приставках. По мнению аналитиков Яндекс.Маркета, популярность PS4 по сравнению с Xbox One связана с тем, что на стороне последней было меньше эксклюзивов, способных значительно повлиять на продажи приставки. Во всяком случае, в сервисе Яндекс.Маркет в прошлом году топ-3 первых места по поисковым запросам и переходам пришлись на различные модификации PlayStation 4.