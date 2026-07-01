В бенчмарке Geekbench обнаружен смартфон REDMI Note 17 с процессором Snapdragon 6s Gen 4

Серия REDMI Note 17 должна выйти в Китае 14 июля, но утечки информации о чипсетах базовой и Pro-моделей были весьма противоречивыми. Согласно недавнему сообщению, основанному на данных 3C, модель Xiaomi 2607DRA18C, как ожидается, относится к Pro-модели. Предполагается, что в ней будут применяться Dimensity 7500 и Snapdragon 6 Gen 5 в разных вариантах.

Источник: Redmi

Теперь Xiaomi 2607DRA18C появился в Geekbench, раскрывая некоторые важные детали о чипсете. По данным Geekbench, процессор имеет конфигурацию ядер 4+4 с тактовыми частотами 1,8 ГГц и 2,4 ГГц. И Dimensity 7500, и Snapdragon 6 Gen 5 работают на более высоких тактовых частотах, в то время как эти показатели соответствуют Snapdragon 6s Gen 4.

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Это будет небольшим улучшением по сравнению со Snapdragon 6 Gen 3, использовавшимся в REDMI Note 15 в прошлом году. Хотя в списке Geekbench не подтверждается точное название модели Xiaomi 2607DRA18C, чипсет убедительно указывает на то, что это может быть стандартный Redmi Note 17.

Источник: Geekbench

Что касается производительности, то не стоит ожидать существенного улучшения по сравнению с предшественником. Образец набрал 1027 баллов в одноядерном тесте и 3002 балла в многоядерном тесте, что очень похоже на результаты предшественника. Тем не менее Snapdragon 6s Gen 4 позиционируется как производительный 4-нм процессор среднего уровня, и результаты Geekbench показывают, что его должно быть достаточно для большинства повседневных задач, включая несложные игры.

Компания уже представила дизайн серии Note 17 и в нём есть несколько существенных изменений. Закруглённый блок камер сместился влево. Одна из двух представленных моделей имеет два выреза для камер, а также меньший для вспышки, в то время как другая имеет только один вырез для камеры и вспышку.

При более внимательном рассмотрении официального рендера видны несколько отверстий для объективов внутри больших вырезов для камер. Однако, скорее всего, рядом с основным сенсором будет расположен вспомогательный объектив низкого разрешения, а не сверхширокоугольный объектив, как в базовой модели.