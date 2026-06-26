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Apple отказалась от выпуска процессоров M6 Pro и M6 Max
Apple меняет свою стратегию развития процессоров Mac и пропустит выпуск чипов M6 Pro и M6 Max
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По данным Bloomberg, Apple по-прежнему планирует выпустить базовый чип M6 уже в этом году. Однако более дорогие варианты Pro и Max выпускать не планируется. Вместо этого ожидается, что Apple перенесет эти модели в поколение M7 в 2027 году.

Сообщается, что базовый чип M6 сейчас тестируется в бюджетном 14-дюймовом MacBook Pro. Внутри компании этот чип известен под кодовым названием Komodo или H18G. Ожидается, что он улучшит пропускную способность памяти до 200 ГБ/с по сравнению с примерно 153 ГБ/с у текущего M5.

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Источник: Videocardz

Bloomberg также сообщает, что чип M6 будет включать обновленную архитектуру памяти, новый нейронный процессор и изменения в графическом процессоре. По имеющимся данным, Apple тестирует конфигурации с количеством ядер GPU до 12, по сравнению с 10 ядрами в базовом процессоре M5.

Ожидается, что в поколении M7 будет больше уделено внимания обработке ИИ непосредственно на устройстве. Базовый процессор M7, также известный как Delos или H19G, может появиться в первой половине следующего года с пропускной способностью памяти около 240 ГБ/с.

Также сообщается, что Apple готовит чипы M7 Pro, M7 Max и M7 Ultra под названием Andros. Выпуск M7 Pro и M7 Max запланирован на конец 2027 года, а M7 Ultra ожидается только в 2028 году.

До этого Apple может выпустить ещё один чип в линейке M5. Bloomberg утверждает, что M5 Ultra планируется для нового Mac Studio и может получить около 36 ядер ЦП и 80 графических ядер. Apple также тестировала поддержку до 768 ГБ памяти, хотя проблемы с доступностью памяти могут повлиять на окончательную конфигурацию розничных устройств.

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Источник: videocardz.com
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