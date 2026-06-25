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goldas
Стартовал предзаказ на GTA 6
Стоимость игры составит от 80 до 100 долларов
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Компания Rockstar Games официально объявила цены на игру Grand Theft Auto VI. Новая часть знаменитой франшизы обойдется геймерам недешево. Предзаказ уже открыт и теперь поклонники игры точно знают, с какой суммой им придется расстаться, чтобы стать обладателями как стандартной версии, так и более продвинутым вариантом «Ultimate Edition».

Итак, за стандартное издание придется раскошелиться на 79,99 долларов. Для тех, кто хочет получить многочисленные дополнительные материалы, вариант Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition обойдется в 99,99 долларов. Эта версия может похвастаться эксклюзивной коллекцией премиальных автомобилей, оружия, одежды, а также сюжетных предметов с участием главных героев Джейсона и Люсии.

Источник: Rockstar

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Предзаказы на новинку уже открыты в цифровых магазинах, таких как PlayStation Store и Microsoft Store, а также у некоторых розничных продавцов. Если оформить предзаказ в цифровом формате, то можно начать предварительную загрузку игры 12 ноября, то есть за неделю до официального релиза, назначенного на 19 ноября 2026 года для консолей PS5 и Xbox Series X/S. Такой шаг позволит издателю снизить нагрузку на серверы в день запуска. Физические копии игры также поступят в магазины 12 ноября, однако есть нюанс - в коробках будут только коды для загрузки, а не сами игровые диски, что отражает тенденцию по переходу индустрии к цифровому распространению крупных игровых проектов.

Цена на игру оставалась в центре внимания профильных СМИ и игроков в течение нескольких месяцев, и многие аналитики предсказывали, что Rockstar установит на игру диапазон от 80 до 100 долларов, учитывая масштаб игры и огромные затраты на разработку. В качестве приятного бонуса всем, кто оформит предзаказ, будет доступен набор Vintage Vice City Pack, а покупатели цифровой версии также получат один месяц подписки GTA+. Игра выходит более чем через десять лет после релиза предыдущей части и Rockstar уверена, что GTA 6 станет чем-то действительно особенным.

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Источник: gizmochina.com
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