goldas
Windows 11 Insider получает поддержку мониторов с частотой более 1000 Гц
Столь высокая частота пока достижима только в разрешении не более 720p

Компания Microsoft выпустила последние сборки Windows 11 под номерами 26100.8106 и 26200.8106 (KB5079387), для участников программы Windows Insider в канале Release Preview. Это обновление, в частности, добавляет поддержку частоты обновления мониторов, превышающей 1000 Гц. За прошедшие годы игровые мониторы довольно быстро продвинулись от двузначных до трехзначных значений частоты обновления. Однако столь быстрое достижение четырехзначных уровней было неожиданным, поскольку возможности современных технологий по выводу таких высоких частот кадров были ограничены.

Источник: AOC

Такие производители, как Philips и AOC представили первые игровые мониторы, способные поддерживать 500 Гц при разрешении 1440p и 1000 Гц при разрешении 720p. Мониторы Philips Evnia 27M2N5500XD и AOC AGON Pro AGP277QK были представлены в Китае 6 декабря и, судя по всему, построены на основе одной и той же 27-дюймовой панели. Обе модели имеют разрешение QHD 500 Гц и могут переключаться в режим с более низким разрешением 720p, удваивая частоту обновления до 1000 Гц.

Обычно такое разрешение необходимо для достижения частоты кадров выше 500 FPS, но современные графические процессоры, такие как NVIDIA GeForce RTX 5090, легко достигают этих показателей в соревновательных играх, например, Counter-Strike 2. При разрешении 1080p в данной игре достигались 726 FPS, это указывает на то, что игры в разрешении 720p могут в полной мере использовать возможности дисплея с частотой 1000 Гц.

#microsoft #windows #windows 11 #мониторы #игровые мониторы #windows 11 insider #мониторы aoc
Источник: techpowerup.com
