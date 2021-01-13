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Обзор Adata XPG Spectrix D60G RGB AX4U360038G14C-DT60/Память сына маминой подруги на отборных B-Die

В этот раз вместо привычных бюджетных комплектов будет обзор отборного, с XMP профилем 3600 CL 14-15-15. Узнаем, есть ли смысл в его разгоне и чем он отличается от бюджетных комплектов на B-Die.
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Всем доброго времени суток!

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Постоянные читатели наверно помнят мой обзор комплекта XPG Spectrix D50 RGB, который я выиграл в совместном конкурсе от Overclockers.ru и Adata мой обзор комплекта XPG Spectrix D50 RGB

В финале той статьи я выразил желание протестировать кит моей мечты XPG Spectrix D60G RGB AX4U360038G14C-DT60, не, ну а вдруг?)

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Я был немало удивлен, когда представительство Adata связались с редакцией Overclockers.ru и выслали мне желаемый  комплект.

Изначально оверклокинг был способом заставить недорогую железку работать как дорогую, но что делать сейчас, когда производители выжимают практически все за нас или дают доступ к разгону только в дорогих материнских платах или специальных версиях процессоров? Остается выжимать то, что еще не дожал производитель или (если позволяют средства) сразу купить что-то отборное, будь то видеокарта серии SUPRIM / STRIX или процессор с индексом XT / KS или оперативная память с крутым XMP / D.O.C.P. профилем (крутизна определяется не только частотой, а сочетанием частоты и таймингов) и именно такой комплект сегодня на обзоре.

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Комплект поставляется в яркой упаковке, чтобы покупатель мог лицезреть всю мощь RGB подсветки и понять, как будет выглядеть его оперативная память:

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Я уже писал о необходимости наклеек на коробке (чтобы не нарваться на б/у), и тут они как раз есть. Еще указана частота памяти и ее объем. Так же на коробке отмечена совместимость RGB с основными производителями материнских плат (не придется ставить лишний софт, которого и так вагон).

Небольшое лирическое отступление про RGB в современном ПК:

Я люблю, когда некоторые комплектующие святятся, особенно если это несет полезный функционал (например, меняет цвет в зависимости от температуры выбранного компонента (видеокарты / процессора / ВРМ и т.д.) или в модулях Corsair XMS2 Pro DDR2 была подсветка, которая показывала загруженность оперативной памяти. Еще в модулях от того же Corsair Dominator мне нравится режим, где подсветка имитирует код из Матрицы.

 При этом мне совсем не нравятся ситуации с несовместимостью подсветки разных компонентов (например, у меня был комплект Corsair RGB Pro, который был несовместим с софтом Asus (совместимость через пару лет только добавили)) или когда ты покупаешь корпус, а он несовместим с твоей платой из-за того, что на нем только 12-ти вольтовое подключение, а на плате только 5-ти вольтовое для подсветки. Еще ситуация с кучей ненужного софта доходит до абсурда - купив видеокарту и материнскую плату разных фирм - нужно поставить софт от каждого производителя, а этот софт теперь еще и ставится комплектом из 5-7 ненужных программ, которые и управляют вентиляторами и снижают частоту процессора и ускоряют твою сетевую карту, только при этом могут конфликтовать друг с другом и вызывать кучу различных глюков (например, снижение множителя процессора до 8 и невозможность его изменить, непонятного поведения вентиляторов и т.д. и т.п.). 

Еще я не сторонник ухудшения теплового режима в угоду лампочкам, например, кожухи материнских плат, где вместо нормального обдува радиатора VRM - нам его закрывают пластиком и ставят туда лампочки или когда корпус со стеклянными стенками со всех сторон, а воздух пусть через миниатюрные щели проникает.

Возвращаемся к герою обзора и смотрим на обратную сторону коробки:

Тут больше полезной информации, указана модель комплекта AX4U360038G14C-DT60.

Тайминги 14-15-15 и напряжение в 1.45В. Через окошки видны серийные номера модулей.

Несправедливость с переводом на русский язык осталась, как и на предыдущем комплекте (надеюсь, уберут в новых партиях).

Так же имеется QR код, который ведет на страницу с этим комплектом:

Если пролистать вниз, то одним из главных преимуществ данной модели называют рекордную концентрацию RGB на квадратный миллиметр:


Внутри опять информация для вандалов, которые разрывают коробки:


Сама память находится в пластиковой упаковке, где надежно зафиксирована:

Джонни поможет нам взглянуть поближе:


Видим плату ревизии А2 и плотно прилегающий к чипам радиатор из... пластика, а сверху вставка из алюминия:

 Даже если это не простой пластик, а лучший теплорассеивающий полимерный композит, то его теплопроводность всего в 3-5 раз ниже алюминия. Крайне сомнительное решение для чипов Samsung B-Die. 

Не будем пока ставить крест на охлаждении, а проверим все это на практике. Огорчает только тенденция современного мира компьютерного железа, когда в угоду лампочкам и красоте для юного геймерского поколения, вместо развития инженерной мысли в области охлаждения и тишины - мы получаем на 60% больше разноцветных лампочек.

Тестовый стенд претерпел некоторые изменения с момента последней статьи:

1) Материнская плата Asus GENE XI (лучшая плата по разгону на Z390 из доступных в продаже, но хуже средних современных на Z490), BIOS 1802 (последний на момент тестирования, версии 1602/1302 тоже использовались, но на разгон памяти не повлияли)

2) Процессор 9900KF (есть теория, что контроллер памяти в топовых процессорах линейки (i9) в основной своей массе лучше чем у более бюджетных представителей (i7/i5)

3) Noctua D-15 black (память попадает под поток переднего вентилятора)

4) БП Seasonic X760 Gold

5) Видеокарта MSI RTX 3070 Trio X (240 ватт тепла в корпус, много из которого уходит на память)

6) Корпус FD Define R5 + 3шт BQ SW3 140мм@1000 оборотов (передняя дверца открыта, HDD перемещены в отсек 5.25" )

7) SSD Samsung 970 EVO Plus 1Tb

ПО, использованное при тестировании:

Windows 10 Pro версия 20H2  (лицензия с последними обновлениями)

Aida64 6.30.5500

LinX 0.9.8

ATC 4.0.4

CPU-Z 1.94.8

WinRar 5.61 (версия древняя, так для общей картины)

3dmark последняя версия из Steam

Shadow of the Tomb Rider последняя версия Steam

Assassin’s Creed Valhalla последняя версия Uplay (заменила собой Odyssey и намного стабильнее по выдаваемому результату)

A Total War Saga Troy последняя версия EGS

Horizon Zero Dawn последняя версия

Far Cry 5 последняя версия 

 

Тестирование начнем с XMP профиля (ГРАФИКИ будут после скриншотов!)

3600 14-15-15-35-2Т 1,45В

И тут несколько комментариев:

1) Материнская плата по умолчанию при активации профиля выставляет 1,3в на IO и 1,28в на SA - это перебор для такой частоты, рекомендую снизить до 1.15/1,2

2) Выставляется несколько вторичных таймингов, что тоже увеличивает производительность

3) Память работает только в режиме 2Т (думаю, это особенность свежих чипов B-Die, так как мои свежие DR в 1Т не едут совсем),  и это приводит меня к выводу, что работа 1Т режима в основном зависит от конкретных модулей памяти (по крайней мере на материнских платах Asus верхнего ценового сегмента)

4) На модулях нет термодатчика, что при стоимости комплекта почти в 17 000 рублей очень расстраивает

5) Частоту процессора во всех тестах я зафиксировал на 4800/4500 и отключил HT

40нс на XMP и 383ГФлопса - мое почтение!

Теперь посмотрим на результат оптимизации таймингов на данной частоте

3600 14-14-14-32-2Т с оптимизированными таймингами и правильным блоком RTL:

Комментарии:

1) IO / SA /Dram остались на прежнем уровне, а именно 1,15 / 1,2 / 1,45 и я уверен, что можно было снизить все три, если дальше оптимизировать эту частоту.

2) Сам тест памяти прошел на 25% быстрее, Linx показал такой же прирост, тест PhotoWorxx дал на 15% лучший результат, а латентность снизилась на 5% и это при сохранении частоты и вольтажей.

3) Память прекрасно чувствует себя, не смотря на пластиковые радиаторы и это при 1.45в

4) В режиме 3600 CL13 не удалось запустить комплект, в этом комплект похож на протестированный ранее G.Skill 3200CL14

 Следующий режим  3800 14-15-15-33-2Т:

Данный режим обычно используется на процессорах Ryzen, если их IF может 1900Мгц и тут несколько комментариев:

1) Возможно память на платформе AMD сможет работать в 1Т и с таймингами 14-15-14, так как там можно выставлять их отдельно, в отличие от Intel

2) На Intel такой режим особо не имеет смысла, так как трудно достижим (что на G.Skill, что на Adata, что на DR G.Skill я столкнулся с трудностями именно в этом режиме. G.Skill 3200C14 смог работать только при 1.5в, G.Skill DR 3000C14 так и не смог натренироваться нормально в этом режиме, а Adata немного выделилась и спокойно работала при 1.46в, жаль 14-14-14 не смогла.

3) Прирост на Intel от перехода с 3600С14 на 3800С14 минимален и лучше сразу переходить на следующую частоту

4000 15-15-15-34-2Т:

Это один из лучших режимов для Intel, латентность ниже 37нс, а вольтажи вообще детские 1,15 / 1,2 / 1,46

G.Skill для такого режима понадобилось 1.5в и при этом в одном из игровых тестов он вел себя нестабильно, а с данным комплектом все было прекрасно - это уже непохоже на погрешность, это польза отборного комплекта.

4200 16-16-16-36-2Т:

В предыдущем обзоре B-Die я считал эту частоту оптимальной для Intel, но вот оптимальна ли сама частота или оптимальна максимальная частота при CL16?

На памяти 1.46в и 1,2 / 1,25 на IO / SA (тут результат аналогичен G.Skill 3200C14)

4400 16-17-17-37-2T :

А вот и ответ - самым производительным режимом на Intel оказалась максимальная частота с CL16.

По традиции на таком режиме прогоним TestMem с Extreme1 конфигурацией.

А пластиковый радиатор-то смог удержать память на 1.52в...

Режим 4400 16-16-16-36 память не одолела, но при замене охлаждения на нормальный радиатор шансы есть.

Проверим теперь, что может память с CL17

4533 17-18-18-39-2T:

Вольтажи с запасом по IO / SA, а Dram ниже не едет. Режим 17-17-17-38 тоже, думаю, возможен при замене охлаждения.

А вот с дальнейшим разгоном возникли проблемы, и ПК отказался запускаться на частотах выше 4533, я проверил 4 версии BIOS, поднимал напряжения IO / SA / Dram вплоть до 1,4 / 1,5 / 1,55, но результата это не дало, поднятие CL до 19 тоже. Возможно, на Z490 память сможет больше, но пока проверить не могу.

Переходим к графикам:

Все графики от 0 по просьбам читателей. 

Дальше протестируем несколько бенчмарков, в этот раз к 3Dmark добавим тест CPU-Z и WinRar

XMP:

3600C14 LT:

3800C14 LT:

4000C15 LT:


4200C16 LT:

4400C16 LT:

4533C17 LT:

Графики :

В 3Dmark самым производительным оказался режим 4000С15 и принес 7.5% прироста по сравнению с XMP

В WinRar победу одержал 4200С16 с 10.1% (эх, сейчас бы весь день архивировать, а не вот это вот все...)

А CPU-Z вообще не в курсе, что мы тут память разгоняем:

Игры 720P

Игры будем тестировать в двух вариантах настроек:

1) С минимальным разрешением и отключенным сглаживанием (чтобы не было упора в видеокарту)

2) С реальными настройками, а именно в 2к разрешении, со сглаживанием.

Начнем с Лариски на минималках:

XMP

3600C14 LT

3800C14 LT

4000C15 LT

4200C16 LT

4400C16 LT

4533C17 LT

График по среднему FPS:

Уверенная победа 4400С16 и 15.5% прироста по сравнению с XMP (который тут один из самых лучших на рынке).

 Дальше приключения Элой в пропатченной Horizon Zero Dawn (теперь не нужно запускать бенчмарк по 3 раза, чтобы получить вменяемый результат, как было на старте)

XMP

Результаты 3600C14 LT и 3800С14 LT бесследно утеряны, но на общей картине это не скажется.

4000С15 LT

4200С16 LT

4400C16 LT

4533C17 LT

График среднего FPS (редкие и очень редкие события можно оценить на скриншотах):

На профиле 4400С16 прирост чуть более 9% по сравнению с XMP, остальные показывают 4-5%.

На очереди у нас Эйвор из клана Ворона из новой части сериала AC, в этот раз встроенный тест приятно удивил стабильностью результатов в отличие от предшественника в лице Одиссеи.

XMP

3600C14 LT

3800C14 LT

4000C15 LT

4200C16 LT

4400C16 LT

4533C17 LT

Прирост почти 4% и побеждают режимы 4200С16 и 4400С16.

FarCry 5

XMP

3600C14 LT

3800C14 LT

4000C15 LT

4200C16 LT

4400C16 LT

4533C17 LT

Почти 9% прироста в режиме 4400С16, еще порадовал 3800С14.

A Total War Saga Troy

XMP

3600C14 LT

3800C14 LT

4000C15 LT

4200C16 LT

4400C16 LT

4533C17 LT

Вот и настал тот момент, когда от разгона памяти есть прирост больше 25% в игре, еще и по сравнению с одним из самых быстрых XMP профилей!

Размер отрядов в игре выставлен на максимальное значение.

Осталось теперь проверить ситуацию в разрешении 1440P с реальными настройками.

Игры 1440P

Shadow of the Tomb Raider

XMP

3600C14 LT

3800C14 LT

4000C15 LT

4200C16 LT

4400C16 LT

4533C17 LT

1 FPS  от настройки и разгона... такой результат даже в графике не нуждается.

Assassin's Creed Valhalla

XMP

3600C14 LT

3800C14 LT

4000C15 LT

4200C16 LT

4400C16 LT

4533C17 LT

Выигрывает режим 3800С14 и дает 2 кадра по среднему, 2 кадра по очень редким событиям и 1 кадр редких событий.

Horizon Zero Dawn

XMP

3600C14 LT

3800C14 LT

4000C15 LT

4200C16 LT

4400C16 LT

4533C17 LT

Режим 3800С14 побеждает с отрывом в 5% по среднему / очень редким и редким событиям. Есть компании, которые при таком приросте могут выпустить новые версии процессоров или видеокарт с приставками XT / Super / Ultra / KS или целое поколение процессоров)))

Far Cry 5

XMP

3800C14 LT

4000C15 LT

4200C16 LT

4400C16 LT

4533C17 LT

Самым производительным стал режим 4200С16 и дал прирост 2% по среднему кадру, а самое главное то, что в данной игре настройка вторичных / третичных таймингов дает 10-11% по минимальному кадру, что видно на всех скриншотах по сравнению с XMP, где вторичные и третичные я не трогал.

A Total War Saga TROY

XMP

3600C14 LT

3800C14 LT

4000C15 LT

4200C16 LT

4400C16 LT

4533C17 LT

4.5% прироста получает режим 4400С16.

Заключение

1) Разгон памяти практически всегда имеет смысл и дает прирост производительности, будь то 10% в архиваторе или 10% по минимальному FPS в одной игре или 5% по среднему FPS в другой.

2) Прирост производительности зависит в основном от оптимизации софта и он может быть разным в зависимости от проекта.

3) Чем ниже разрешение и настройки - тем прирост в играх ощутимее и для киберкотлет разгон памяти очень актуален, также думаю, что ощутимый прирост могут получить фанаты MMORPG на осадах и массовых PVP / PVE.

4) Если у Вас топовый процессор и видеокарта и быстрый SSD, то покупать к нему память на сдачу - это как купить BMW M серии и поставить туда штамповку 14го радиуса)

5) С мониторами 120+ Гц разгонять память желательно, иногда эти 3-5-10% как раз могут принести желаемый FPS.

6) Предчувствую, что в комментариях будут вопросы про разницу между JEDEC профилем 2666 (который идет на простой памяти) и XMP профилем героя обзора и дам ответ на основании предыдущих обзоров:

если нет упора в ВК - прирост будет в районе 20%

с реальными настройками это выливается в 2-5%

Итоги по герою обзора

+

Один из самых быстрых и оптимальных профилей XMP из присутствующих в продаже, который заведется на любой современной платформе без танцев с бубном

Высочайший разгонный потенциал и отборные чипы Samsung B-Die

Внешний вид и подсветка, которой тут больше, чем на любых других модулях

Доступность в продаже (ну нужно заказывать из других стран)

Цена ниже конкурентов с такими же характеристиками

-

Отсутствует термодатчик

Достаточно высокая цена по сравнению с простой памятью 16гб - около 17 000 рублей за комплект,

Пластиковый радиатор, который конечно справляется со своей задачей даже на 1.52в, но есть чувство, что ограничивает потенциал модулей из-за температурного режима


Выражаю благодарность компании Adata и сайту Overclockers.ru за комплект памяти и возможность написать этот обзор!

Всем читателям - высоких частот, низких таймингов, вольтажей и температур.



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Lem Brather
18:26
Кто понимает всей этой криптосистеме, а есть предел накачивания картами майнинг? чем больше карт тем меньше вознаграждение на единицу майнинга не станет?
NVIDIA может поднять цены на видеокарты на 30% – стоимость RTX 3070/3060 Ti в РФ продолжает расти
BIs
18:25
Интересно. Постоянно пишут, что он вырос, только по сути цена не изменилось. Он вырос потом упал. Все также висит на 34к. Только инвесторы уже начали скидывать биткоин. ЖДем продолжение)))
Биткоин резко подорожал на $6000 после длительного падения
Adam01
18:21
Которых нет
NVIDIA может поднять цены на видеокарты на 30% – стоимость RTX 3070/3060 Ti в РФ продолжает расти
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