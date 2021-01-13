Обзор Adata XPG Spectrix D60G RGB AX4U360038G14C-DT60/Память сына маминой подруги на отборных B-Die
Всем доброго времени суток!
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Постоянные читатели наверно помнят мой обзор комплекта XPG Spectrix D50 RGB, который я выиграл в совместном конкурсе от Overclockers.ru и Adata мой обзор комплекта XPG Spectrix D50 RGB
В финале той статьи я выразил желание протестировать кит моей мечты XPG Spectrix D60G RGB AX4U360038G14C-DT60, не, ну а вдруг?)
Я был немало удивлен, когда представительство Adata связались с редакцией Overclockers.ru и выслали мне желаемый комплект.
Изначально оверклокинг был способом заставить недорогую железку работать как дорогую, но что делать сейчас, когда производители выжимают практически все за нас или дают доступ к разгону только в дорогих материнских платах или специальных версиях процессоров? Остается выжимать то, что еще не дожал производитель или (если позволяют средства) сразу купить что-то отборное, будь то видеокарта серии SUPRIM / STRIX или процессор с индексом XT / KS или оперативная память с крутым XMP / D.O.C.P. профилем (крутизна определяется не только частотой, а сочетанием частоты и таймингов) и именно такой комплект сегодня на обзоре.
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Комплект поставляется в яркой упаковке, чтобы покупатель мог лицезреть всю мощь RGB подсветки и понять, как будет выглядеть его оперативная память:
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Я уже писал о необходимости наклеек на коробке (чтобы не нарваться на б/у), и тут они как раз есть. Еще указана частота памяти и ее объем. Так же на коробке отмечена совместимость RGB с основными производителями материнских плат (не придется ставить лишний софт, которого и так вагон).
Небольшое лирическое отступление про RGB в современном ПК:
Я люблю, когда некоторые комплектующие святятся, особенно если это несет полезный функционал (например, меняет цвет в зависимости от температуры выбранного компонента (видеокарты / процессора / ВРМ и т.д.) или в модулях Corsair XMS2 Pro DDR2 была подсветка, которая показывала загруженность оперативной памяти. Еще в модулях от того же Corsair Dominator мне нравится режим, где подсветка имитирует код из Матрицы.
При этом мне совсем не нравятся ситуации с несовместимостью подсветки разных компонентов (например, у меня был комплект Corsair RGB Pro, который был несовместим с софтом Asus (совместимость через пару лет только добавили)) или когда ты покупаешь корпус, а он несовместим с твоей платой из-за того, что на нем только 12-ти вольтовое подключение, а на плате только 5-ти вольтовое для подсветки. Еще ситуация с кучей ненужного софта доходит до абсурда - купив видеокарту и материнскую плату разных фирм - нужно поставить софт от каждого производителя, а этот софт теперь еще и ставится комплектом из 5-7 ненужных программ, которые и управляют вентиляторами и снижают частоту процессора и ускоряют твою сетевую карту, только при этом могут конфликтовать друг с другом и вызывать кучу различных глюков (например, снижение множителя процессора до 8 и невозможность его изменить, непонятного поведения вентиляторов и т.д. и т.п.).
Еще я не сторонник ухудшения теплового режима в угоду лампочкам, например, кожухи материнских плат, где вместо нормального обдува радиатора VRM - нам его закрывают пластиком и ставят туда лампочки или когда корпус со стеклянными стенками со всех сторон, а воздух пусть через миниатюрные щели проникает.
Возвращаемся к герою обзора и смотрим на обратную сторону коробки:
Тут больше полезной информации, указана модель комплекта AX4U360038G14C-DT60.
Тайминги 14-15-15 и напряжение в 1.45В. Через окошки видны серийные номера модулей.
Несправедливость с переводом на русский язык осталась, как и на предыдущем комплекте (надеюсь, уберут в новых партиях).
Так же имеется QR код, который ведет на страницу с этим комплектом:
Если пролистать вниз, то одним из главных преимуществ данной модели называют рекордную концентрацию RGB на квадратный миллиметр:
Внутри опять информация для вандалов, которые разрывают коробки:
Сама память находится в пластиковой упаковке, где надежно зафиксирована:
Джонни поможет нам взглянуть поближе:
Видим плату ревизии А2 и плотно прилегающий к чипам радиатор из... пластика, а сверху вставка из алюминия:
Даже если это не простой пластик, а лучший теплорассеивающий полимерный композит, то его теплопроводность всего в 3-5 раз ниже алюминия. Крайне сомнительное решение для чипов Samsung B-Die.
Не будем пока ставить крест на охлаждении, а проверим все это на практике. Огорчает только тенденция современного мира компьютерного железа, когда в угоду лампочкам и красоте для юного геймерского поколения, вместо развития инженерной мысли в области охлаждения и тишины - мы получаем на 60% больше разноцветных лампочек.
Тестовый стенд претерпел некоторые изменения с момента последней статьи:
1) Материнская плата Asus GENE XI (лучшая плата по разгону на Z390 из доступных в продаже, но хуже средних современных на Z490), BIOS 1802 (последний на момент тестирования, версии 1602/1302 тоже использовались, но на разгон памяти не повлияли)
2) Процессор 9900KF (есть теория, что контроллер памяти в топовых процессорах линейки (i9) в основной своей массе лучше чем у более бюджетных представителей (i7/i5)
3) Noctua D-15 black (память попадает под поток переднего вентилятора)
4) БП Seasonic X760 Gold
5) Видеокарта MSI RTX 3070 Trio X (240 ватт тепла в корпус, много из которого уходит на память)
6) Корпус FD Define R5 + 3шт BQ SW3 140мм@1000 оборотов (передняя дверца открыта, HDD перемещены в отсек 5.25" )
7) SSD Samsung 970 EVO Plus 1Tb
ПО, использованное при тестировании:
Windows 10 Pro версия 20H2 (лицензия с последними обновлениями)
Aida64 6.30.5500
LinX 0.9.8
ATC 4.0.4
CPU-Z 1.94.8
WinRar 5.61 (версия древняя, так для общей картины)
3dmark последняя версия из Steam
Shadow of the Tomb Rider последняя версия Steam
Assassin’s Creed Valhalla последняя версия Uplay (заменила собой Odyssey и намного стабильнее по выдаваемому результату)
A Total War Saga Troy последняя версия EGS
Horizon Zero Dawn последняя версия
Far Cry 5 последняя версия
Тестирование начнем с XMP профиля (ГРАФИКИ будут после скриншотов!)
3600 14-15-15-35-2Т 1,45В
И тут несколько комментариев:
1) Материнская плата по умолчанию при активации профиля выставляет 1,3в на IO и 1,28в на SA - это перебор для такой частоты, рекомендую снизить до 1.15/1,2
2) Выставляется несколько вторичных таймингов, что тоже увеличивает производительность
3) Память работает только в режиме 2Т (думаю, это особенность свежих чипов B-Die, так как мои свежие DR в 1Т не едут совсем), и это приводит меня к выводу, что работа 1Т режима в основном зависит от конкретных модулей памяти (по крайней мере на материнских платах Asus верхнего ценового сегмента)
4) На модулях нет термодатчика, что при стоимости комплекта почти в 17 000 рублей очень расстраивает
5) Частоту процессора во всех тестах я зафиксировал на 4800/4500 и отключил HT
40нс на XMP и 383ГФлопса - мое почтение!
Теперь посмотрим на результат оптимизации таймингов на данной частоте
3600 14-14-14-32-2Т с оптимизированными таймингами и правильным блоком RTL:
Комментарии:
1) IO / SA /Dram остались на прежнем уровне, а именно 1,15 / 1,2 / 1,45 и я уверен, что можно было снизить все три, если дальше оптимизировать эту частоту.
2) Сам тест памяти прошел на 25% быстрее, Linx показал такой же прирост, тест PhotoWorxx дал на 15% лучший результат, а латентность снизилась на 5% и это при сохранении частоты и вольтажей.
3) Память прекрасно чувствует себя, не смотря на пластиковые радиаторы и это при 1.45в
4) В режиме 3600 CL13 не удалось запустить комплект, в этом комплект похож на протестированный ранее G.Skill 3200CL14
Следующий режим 3800 14-15-15-33-2Т:
Данный режим обычно используется на процессорах Ryzen, если их IF может 1900Мгц и тут несколько комментариев:
1) Возможно память на платформе AMD сможет работать в 1Т и с таймингами 14-15-14, так как там можно выставлять их отдельно, в отличие от Intel
2) На Intel такой режим особо не имеет смысла, так как трудно достижим (что на G.Skill, что на Adata, что на DR G.Skill я столкнулся с трудностями именно в этом режиме. G.Skill 3200C14 смог работать только при 1.5в, G.Skill DR 3000C14 так и не смог натренироваться нормально в этом режиме, а Adata немного выделилась и спокойно работала при 1.46в, жаль 14-14-14 не смогла.
3) Прирост на Intel от перехода с 3600С14 на 3800С14 минимален и лучше сразу переходить на следующую частоту
4000 15-15-15-34-2Т:
Это один из лучших режимов для Intel, латентность ниже 37нс, а вольтажи вообще детские 1,15 / 1,2 / 1,46
G.Skill для такого режима понадобилось 1.5в и при этом в одном из игровых тестов он вел себя нестабильно, а с данным комплектом все было прекрасно - это уже непохоже на погрешность, это польза отборного комплекта.
4200 16-16-16-36-2Т:
В предыдущем обзоре B-Die я считал эту частоту оптимальной для Intel, но вот оптимальна ли сама частота или оптимальна максимальная частота при CL16?
На памяти 1.46в и 1,2 / 1,25 на IO / SA (тут результат аналогичен G.Skill 3200C14)
4400 16-17-17-37-2T :
А вот и ответ - самым производительным режимом на Intel оказалась максимальная частота с CL16.
По традиции на таком режиме прогоним TestMem с Extreme1 конфигурацией.
А пластиковый радиатор-то смог удержать память на 1.52в...
Режим 4400 16-16-16-36 память не одолела, но при замене охлаждения на нормальный радиатор шансы есть.
Проверим теперь, что может память с CL17
4533 17-18-18-39-2T:
Вольтажи с запасом по IO / SA, а Dram ниже не едет. Режим 17-17-17-38 тоже, думаю, возможен при замене охлаждения.
А вот с дальнейшим разгоном возникли проблемы, и ПК отказался запускаться на частотах выше 4533, я проверил 4 версии BIOS, поднимал напряжения IO / SA / Dram вплоть до 1,4 / 1,5 / 1,55, но результата это не дало, поднятие CL до 19 тоже. Возможно, на Z490 память сможет больше, но пока проверить не могу.
Переходим к графикам:
Все графики от 0 по просьбам читателей.
Дальше протестируем несколько бенчмарков, в этот раз к 3Dmark добавим тест CPU-Z и WinRar
XMP:
3600C14 LT:
3800C14 LT:
4000C15 LT:
4200C16 LT:
4400C16 LT:
4533C17 LT:
Графики :
В 3Dmark самым производительным оказался режим 4000С15 и принес 7.5% прироста по сравнению с XMP
В WinRar победу одержал 4200С16 с 10.1% (эх, сейчас бы весь день архивировать, а не вот это вот все...)
А CPU-Z вообще не в курсе, что мы тут память разгоняем:
Игры 720P
Игры будем тестировать в двух вариантах настроек:
1) С минимальным разрешением и отключенным сглаживанием (чтобы не было упора в видеокарту)
2) С реальными настройками, а именно в 2к разрешении, со сглаживанием.
Начнем с Лариски на минималках:
XMP
3600C14 LT
3800C14 LT
4000C15 LT
4200C16 LT
4400C16 LT
4533C17 LT
График по среднему FPS:
Уверенная победа 4400С16 и 15.5% прироста по сравнению с XMP (который тут один из самых лучших на рынке).
Дальше приключения Элой в пропатченной Horizon Zero Dawn (теперь не нужно запускать бенчмарк по 3 раза, чтобы получить вменяемый результат, как было на старте)
XMP
Результаты 3600C14 LT и 3800С14 LT бесследно утеряны, но на общей картине это не скажется.
4000С15 LT
4200С16 LT
4400C16 LT
4533C17 LT
График среднего FPS (редкие и очень редкие события можно оценить на скриншотах):
На профиле 4400С16 прирост чуть более 9% по сравнению с XMP, остальные показывают 4-5%.
На очереди у нас Эйвор из клана Ворона из новой части сериала AC, в этот раз встроенный тест приятно удивил стабильностью результатов в отличие от предшественника в лице Одиссеи.
XMP
3600C14 LT
3800C14 LT
4000C15 LT
4200C16 LT
4400C16 LT
4533C17 LT
Прирост почти 4% и побеждают режимы 4200С16 и 4400С16.
FarCry 5
XMP
3600C14 LT
3800C14 LT
4000C15 LT
4200C16 LT
4400C16 LT
4533C17 LT
Почти 9% прироста в режиме 4400С16, еще порадовал 3800С14.
A Total War Saga Troy
XMP
3600C14 LT
3800C14 LT
4000C15 LT
4200C16 LT
4400C16 LT
4533C17 LT
Вот и настал тот момент, когда от разгона памяти есть прирост больше 25% в игре, еще и по сравнению с одним из самых быстрых XMP профилей!
Размер отрядов в игре выставлен на максимальное значение.
Осталось теперь проверить ситуацию в разрешении 1440P с реальными настройками.
Игры 1440P
Shadow of the Tomb Raider
XMP
3600C14 LT
3800C14 LT
4000C15 LT
4200C16 LT
4400C16 LT
4533C17 LT
1 FPS от настройки и разгона... такой результат даже в графике не нуждается.
Assassin's Creed Valhalla
XMP
3600C14 LT
3800C14 LT
4000C15 LT
4200C16 LT
4400C16 LT
4533C17 LT
Выигрывает режим 3800С14 и дает 2 кадра по среднему, 2 кадра по очень редким событиям и 1 кадр редких событий.
Horizon Zero Dawn
XMP
3600C14 LT
3800C14 LT
4000C15 LT
4200C16 LT
4400C16 LT
4533C17 LT
Режим 3800С14 побеждает с отрывом в 5% по среднему / очень редким и редким событиям. Есть компании, которые при таком приросте могут выпустить новые версии процессоров или видеокарт с приставками XT / Super / Ultra / KS или целое поколение процессоров)))
Far Cry 5
XMP
3800C14 LT
4000C15 LT
4200C16 LT
4400C16 LT
4533C17 LT
Самым производительным стал режим 4200С16 и дал прирост 2% по среднему кадру, а самое главное то, что в данной игре настройка вторичных / третичных таймингов дает 10-11% по минимальному кадру, что видно на всех скриншотах по сравнению с XMP, где вторичные и третичные я не трогал.
A Total War Saga TROY
XMP
3600C14 LT
3800C14 LT
4000C15 LT
4200C16 LT
4400C16 LT
4533C17 LT
4.5% прироста получает режим 4400С16.
Заключение
1) Разгон памяти практически всегда имеет смысл и дает прирост производительности, будь то 10% в архиваторе или 10% по минимальному FPS в одной игре или 5% по среднему FPS в другой.
2) Прирост производительности зависит в основном от оптимизации софта и он может быть разным в зависимости от проекта.
3) Чем ниже разрешение и настройки - тем прирост в играх ощутимее и для киберкотлет разгон памяти очень актуален, также думаю, что ощутимый прирост могут получить фанаты MMORPG на осадах и массовых PVP / PVE.
4) Если у Вас топовый процессор и видеокарта и быстрый SSD, то покупать к нему память на сдачу - это как купить BMW M серии и поставить туда штамповку 14го радиуса)
5) С мониторами 120+ Гц разгонять память желательно, иногда эти 3-5-10% как раз могут принести желаемый FPS.
6) Предчувствую, что в комментариях будут вопросы про разницу между JEDEC профилем 2666 (который идет на простой памяти) и XMP профилем героя обзора и дам ответ на основании предыдущих обзоров:
если нет упора в ВК - прирост будет в районе 20%
с реальными настройками это выливается в 2-5%
Итоги по герою обзора
+
Один из самых быстрых и оптимальных профилей XMP из присутствующих в продаже, который заведется на любой современной платформе без танцев с бубном
Высочайший разгонный потенциал и отборные чипы Samsung B-Die
Внешний вид и подсветка, которой тут больше, чем на любых других модулях
Доступность в продаже (ну нужно заказывать из других стран)
Цена ниже конкурентов с такими же характеристиками
-
Отсутствует термодатчик
Достаточно высокая цена по сравнению с простой памятью 16гб - около 17 000 рублей за комплект,
Пластиковый радиатор, который конечно справляется со своей задачей даже на 1.52в, но есть чувство, что ограничивает потенциал модулей из-за температурного режима
Выражаю благодарность компании Adata и сайту Overclockers.ru за комплект памяти и возможность написать этот обзор!
Всем читателям - высоких частот, низких таймингов, вольтажей и температур.
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