Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Всем доброго времени суток!

реклама

Постоянные читатели наверно помнят мой обзор комплекта XPG Spectrix D50 RGB, который я выиграл в совместном конкурсе от Overclockers.ru и Adata мой обзор комплекта XPG Spectrix D50 RGB

В финале той статьи я выразил желание протестировать кит моей мечты XPG Spectrix D60G RGB AX4U360038G14C-DT60, не, ну а вдруг?)

анонсы и реклама -40% на HDD Fujitsu в Регарде 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики Ryzen 5800X за копейки в Регарде Samsung Z Fold 2 - 180000р в Ситилинке <b>Цена снижена в 4 раза</b> на популярный планшет Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта <b>RX 6900XT Sapphire - 140 т.р.</b>

Я был немало удивлен, когда представительство Adata связались с редакцией Overclockers.ru и выслали мне желаемый комплект.

Изначально оверклокинг был способом заставить недорогую железку работать как дорогую, но что делать сейчас, когда производители выжимают практически все за нас или дают доступ к разгону только в дорогих материнских платах или специальных версиях процессоров? Остается выжимать то, что еще не дожал производитель или (если позволяют средства) сразу купить что-то отборное, будь то видеокарта серии SUPRIM / STRIX или процессор с индексом XT / KS или оперативная память с крутым XMP / D.O.C.P. профилем (крутизна определяется не только частотой, а сочетанием частоты и таймингов) и именно такой комплект сегодня на обзоре.

реклама





реклама

Комплект поставляется в яркой упаковке, чтобы покупатель мог лицезреть всю мощь RGB подсветки и понять, как будет выглядеть его оперативная память:

реклама

Я уже писал о необходимости наклеек на коробке (чтобы не нарваться на б/у), и тут они как раз есть. Еще указана частота памяти и ее объем. Так же на коробке отмечена совместимость RGB с основными производителями материнских плат (не придется ставить лишний софт, которого и так вагон).

Небольшое лирическое отступление про RGB в современном ПК:

Я люблю, когда некоторые комплектующие святятся, особенно если это несет полезный функционал (например, меняет цвет в зависимости от температуры выбранного компонента (видеокарты / процессора / ВРМ и т.д.) или в модулях Corsair XMS2 Pro DDR2 была подсветка, которая показывала загруженность оперативной памяти. Еще в модулях от того же Corsair Dominator мне нравится режим, где подсветка имитирует код из Матрицы.

При этом мне совсем не нравятся ситуации с несовместимостью подсветки разных компонентов (например, у меня был комплект Corsair RGB Pro, который был несовместим с софтом Asus (совместимость через пару лет только добавили)) или когда ты покупаешь корпус, а он несовместим с твоей платой из-за того, что на нем только 12-ти вольтовое подключение, а на плате только 5-ти вольтовое для подсветки. Еще ситуация с кучей ненужного софта доходит до абсурда - купив видеокарту и материнскую плату разных фирм - нужно поставить софт от каждого производителя, а этот софт теперь еще и ставится комплектом из 5-7 ненужных программ, которые и управляют вентиляторами и снижают частоту процессора и ускоряют твою сетевую карту, только при этом могут конфликтовать друг с другом и вызывать кучу различных глюков (например, снижение множителя процессора до 8 и невозможность его изменить, непонятного поведения вентиляторов и т.д. и т.п.).

Еще я не сторонник ухудшения теплового режима в угоду лампочкам, например, кожухи материнских плат, где вместо нормального обдува радиатора VRM - нам его закрывают пластиком и ставят туда лампочки или когда корпус со стеклянными стенками со всех сторон, а воздух пусть через миниатюрные щели проникает.

Возвращаемся к герою обзора и смотрим на обратную сторону коробки:

Тут больше полезной информации, указана модель комплекта AX4U360038G14C-DT60.

Тайминги 14-15-15 и напряжение в 1.45В. Через окошки видны серийные номера модулей.

Несправедливость с переводом на русский язык осталась, как и на предыдущем комплекте (надеюсь, уберут в новых партиях).

Так же имеется QR код, который ведет на страницу с этим комплектом:

Если пролистать вниз, то одним из главных преимуществ данной модели называют рекордную концентрацию RGB на квадратный миллиметр:





Внутри опять информация для вандалов, которые разрывают коробки:





Сама память находится в пластиковой упаковке, где надежно зафиксирована:

Джонни поможет нам взглянуть поближе:





Видим плату ревизии А2 и плотно прилегающий к чипам радиатор из... пластика, а сверху вставка из алюминия:

Даже если это не простой пластик, а лучший теплорассеивающий полимерный композит, то его теплопроводность всего в 3-5 раз ниже алюминия. Крайне сомнительное решение для чипов Samsung B-Die.

Не будем пока ставить крест на охлаждении, а проверим все это на практике. Огорчает только тенденция современного мира компьютерного железа, когда в угоду лампочкам и красоте для юного геймерского поколения, вместо развития инженерной мысли в области охлаждения и тишины - мы получаем на 60% больше разноцветных лампочек.

Тестовый стенд претерпел некоторые изменения с момента последней статьи:

1) Материнская плата Asus GENE XI (лучшая плата по разгону на Z390 из доступных в продаже, но хуже средних современных на Z490), BIOS 1802 (последний на момент тестирования, версии 1602/1302 тоже использовались, но на разгон памяти не повлияли)

2) Процессор 9900KF (есть теория, что контроллер памяти в топовых процессорах линейки (i9) в основной своей массе лучше чем у более бюджетных представителей (i7/i5)

3) Noctua D-15 black (память попадает под поток переднего вентилятора)

4) БП Seasonic X760 Gold

5) Видеокарта MSI RTX 3070 Trio X (240 ватт тепла в корпус, много из которого уходит на память)

6) Корпус FD Define R5 + 3шт BQ SW3 140мм@1000 оборотов (передняя дверца открыта, HDD перемещены в отсек 5.25" )

7) SSD Samsung 970 EVO Plus 1Tb

ПО, использованное при тестировании:

Windows 10 Pro версия 20H2 (лицензия с последними обновлениями)

Aida64 6.30.5500

LinX 0.9.8

ATC 4.0.4

CPU-Z 1.94.8

WinRar 5.61 (версия древняя, так для общей картины)

3dmark последняя версия из Steam

Shadow of the Tomb Rider последняя версия Steam

Assassin’s Creed Valhalla последняя версия Uplay (заменила собой Odyssey и намного стабильнее по выдаваемому результату)

A Total War Saga Troy последняя версия EGS

Horizon Zero Dawn последняя версия

Far Cry 5 последняя версия

Тестирование начнем с XMP профиля (ГРАФИКИ будут после скриншотов!)

3600 14-15-15-35-2Т 1,45В

И тут несколько комментариев:

1) Материнская плата по умолчанию при активации профиля выставляет 1,3в на IO и 1,28в на SA - это перебор для такой частоты, рекомендую снизить до 1.15/1,2

2) Выставляется несколько вторичных таймингов, что тоже увеличивает производительность

3) Память работает только в режиме 2Т (думаю, это особенность свежих чипов B-Die, так как мои свежие DR в 1Т не едут совсем), и это приводит меня к выводу, что работа 1Т режима в основном зависит от конкретных модулей памяти (по крайней мере на материнских платах Asus верхнего ценового сегмента)

4) На модулях нет термодатчика, что при стоимости комплекта почти в 17 000 рублей очень расстраивает

5) Частоту процессора во всех тестах я зафиксировал на 4800/4500 и отключил HT

40нс на XMP и 383ГФлопса - мое почтение!

Теперь посмотрим на результат оптимизации таймингов на данной частоте

3600 14-14-14-32-2Т с оптимизированными таймингами и правильным блоком RTL:

Комментарии:

1) IO / SA /Dram остались на прежнем уровне, а именно 1,15 / 1,2 / 1,45 и я уверен, что можно было снизить все три, если дальше оптимизировать эту частоту.

2) Сам тест памяти прошел на 25% быстрее, Linx показал такой же прирост, тест PhotoWorxx дал на 15% лучший результат, а латентность снизилась на 5% и это при сохранении частоты и вольтажей.

3) Память прекрасно чувствует себя, не смотря на пластиковые радиаторы и это при 1.45в

4) В режиме 3600 CL13 не удалось запустить комплект, в этом комплект похож на протестированный ранее G.Skill 3200CL14

Следующий режим 3800 14-15-15-33-2Т:

Данный режим обычно используется на процессорах Ryzen, если их IF может 1900Мгц и тут несколько комментариев:

1) Возможно память на платформе AMD сможет работать в 1Т и с таймингами 14-15-14, так как там можно выставлять их отдельно, в отличие от Intel

2) На Intel такой режим особо не имеет смысла, так как трудно достижим (что на G.Skill, что на Adata, что на DR G.Skill я столкнулся с трудностями именно в этом режиме. G.Skill 3200C14 смог работать только при 1.5в, G.Skill DR 3000C14 так и не смог натренироваться нормально в этом режиме, а Adata немного выделилась и спокойно работала при 1.46в, жаль 14-14-14 не смогла.

3) Прирост на Intel от перехода с 3600С14 на 3800С14 минимален и лучше сразу переходить на следующую частоту

4000 15-15-15-34-2Т:

Это один из лучших режимов для Intel, латентность ниже 37нс, а вольтажи вообще детские 1,15 / 1,2 / 1,46

G.Skill для такого режима понадобилось 1.5в и при этом в одном из игровых тестов он вел себя нестабильно, а с данным комплектом все было прекрасно - это уже непохоже на погрешность, это польза отборного комплекта.

4200 16-16-16-36-2Т:

В предыдущем обзоре B-Die я считал эту частоту оптимальной для Intel, но вот оптимальна ли сама частота или оптимальна максимальная частота при CL16?

На памяти 1.46в и 1,2 / 1,25 на IO / SA (тут результат аналогичен G.Skill 3200C14)

4400 16-17-17-37-2T :

А вот и ответ - самым производительным режимом на Intel оказалась максимальная частота с CL16.

По традиции на таком режиме прогоним TestMem с Extreme1 конфигурацией.

А пластиковый радиатор-то смог удержать память на 1.52в...

Режим 4400 16-16-16-36 память не одолела, но при замене охлаждения на нормальный радиатор шансы есть.

Проверим теперь, что может память с CL17

4533 17-18-18-39-2T:

Вольтажи с запасом по IO / SA, а Dram ниже не едет. Режим 17-17-17-38 тоже, думаю, возможен при замене охлаждения.

А вот с дальнейшим разгоном возникли проблемы, и ПК отказался запускаться на частотах выше 4533, я проверил 4 версии BIOS, поднимал напряжения IO / SA / Dram вплоть до 1,4 / 1,5 / 1,55, но результата это не дало, поднятие CL до 19 тоже. Возможно, на Z490 память сможет больше, но пока проверить не могу.

Переходим к графикам:

Все графики от 0 по просьбам читателей.

Дальше протестируем несколько бенчмарков, в этот раз к 3Dmark добавим тест CPU-Z и WinRar

XMP:

3600C14 LT:

3800C14 LT:

4000C15 LT:





4200C16 LT:

4400C16 LT:

4533C17 LT:

Графики :

В 3Dmark самым производительным оказался режим 4000С15 и принес 7.5% прироста по сравнению с XMP

В WinRar победу одержал 4200С16 с 10.1% (эх, сейчас бы весь день архивировать, а не вот это вот все...)

А CPU-Z вообще не в курсе, что мы тут память разгоняем:

Игры 720P

Игры будем тестировать в двух вариантах настроек:

1) С минимальным разрешением и отключенным сглаживанием (чтобы не было упора в видеокарту)

2) С реальными настройками, а именно в 2к разрешении, со сглаживанием.

Начнем с Лариски на минималках:

XMP

3600C14 LT

3800C14 LT

4000C15 LT

4200C16 LT

4400C16 LT

4533C17 LT

График по среднему FPS:

Уверенная победа 4400С16 и 15.5% прироста по сравнению с XMP (который тут один из самых лучших на рынке).

Дальше приключения Элой в пропатченной Horizon Zero Dawn (теперь не нужно запускать бенчмарк по 3 раза, чтобы получить вменяемый результат, как было на старте)

XMP

Результаты 3600C14 LT и 3800С14 LT бесследно утеряны, но на общей картине это не скажется.

4000С15 LT

4200С16 LT

4400C16 LT

4533C17 LT

График среднего FPS (редкие и очень редкие события можно оценить на скриншотах):

На профиле 4400С16 прирост чуть более 9% по сравнению с XMP, остальные показывают 4-5%.

На очереди у нас Эйвор из клана Ворона из новой части сериала AC, в этот раз встроенный тест приятно удивил стабильностью результатов в отличие от предшественника в лице Одиссеи.

XMP

3600C14 LT

3800C14 LT

4000C15 LT

4200C16 LT

4400C16 LT

4533C17 LT

Прирост почти 4% и побеждают режимы 4200С16 и 4400С16.

FarCry 5

XMP

3600C14 LT

3800C14 LT

4000C15 LT

4200C16 LT

4400C16 LT

4533C17 LT

Почти 9% прироста в режиме 4400С16, еще порадовал 3800С14.

A Total War Saga Troy

XMP

3600C14 LT



3800C14 LT

4000C15 LT

4200C16 LT

4400C16 LT

4533C17 LT

Вот и настал тот момент, когда от разгона памяти есть прирост больше 25% в игре, еще и по сравнению с одним из самых быстрых XMP профилей!

Размер отрядов в игре выставлен на максимальное значение.

Осталось теперь проверить ситуацию в разрешении 1440P с реальными настройками.

Игры 1440P

Shadow of the Tomb Raider

XMP

3600C14 LT

3800C14 LT

4000C15 LT

4200C16 LT

4400C16 LT

4533C17 LT

1 FPS от настройки и разгона... такой результат даже в графике не нуждается.

Assassin's Creed Valhalla

XMP

3600C14 LT

3800C14 LT

4000C15 LT

4200C16 LT

4400C16 LT

4533C17 LT

Выигрывает режим 3800С14 и дает 2 кадра по среднему, 2 кадра по очень редким событиям и 1 кадр редких событий.

Horizon Zero Dawn

XMP

3600C14 LT

3800C14 LT

4000C15 LT

4200C16 LT

4400C16 LT

4533C17 LT

Режим 3800С14 побеждает с отрывом в 5% по среднему / очень редким и редким событиям. Есть компании, которые при таком приросте могут выпустить новые версии процессоров или видеокарт с приставками XT / Super / Ultra / KS или целое поколение процессоров)))

Far Cry 5

XMP

3800C14 LT

4000C15 LT

4200C16 LT

4400C16 LT

4533C17 LT

Самым производительным стал режим 4200С16 и дал прирост 2% по среднему кадру, а самое главное то, что в данной игре настройка вторичных / третичных таймингов дает 10-11% по минимальному кадру, что видно на всех скриншотах по сравнению с XMP, где вторичные и третичные я не трогал.

A Total War Saga TROY

XMP

3600C14 LT

3800C14 LT

4000C15 LT

4200C16 LT

4400C16 LT

4533C17 LT

4.5% прироста получает режим 4400С16.

Заключение

1) Разгон памяти практически всегда имеет смысл и дает прирост производительности, будь то 10% в архиваторе или 10% по минимальному FPS в одной игре или 5% по среднему FPS в другой.

2) Прирост производительности зависит в основном от оптимизации софта и он может быть разным в зависимости от проекта.

3) Чем ниже разрешение и настройки - тем прирост в играх ощутимее и для киберкотлет разгон памяти очень актуален, также думаю, что ощутимый прирост могут получить фанаты MMORPG на осадах и массовых PVP / PVE.

4) Если у Вас топовый процессор и видеокарта и быстрый SSD, то покупать к нему память на сдачу - это как купить BMW M серии и поставить туда штамповку 14го радиуса)

5) С мониторами 120+ Гц разгонять память желательно, иногда эти 3-5-10% как раз могут принести желаемый FPS.

6) Предчувствую, что в комментариях будут вопросы про разницу между JEDEC профилем 2666 (который идет на простой памяти) и XMP профилем героя обзора и дам ответ на основании предыдущих обзоров:

если нет упора в ВК - прирост будет в районе 20%

с реальными настройками это выливается в 2-5%

Итоги по герою обзора

+

Один из самых быстрых и оптимальных профилей XMP из присутствующих в продаже, который заведется на любой современной платформе без танцев с бубном

Высочайший разгонный потенциал и отборные чипы Samsung B-Die

Внешний вид и подсветка, которой тут больше, чем на любых других модулях

Доступность в продаже (ну нужно заказывать из других стран)

Цена ниже конкурентов с такими же характеристиками

-

Отсутствует термодатчик

Достаточно высокая цена по сравнению с простой памятью 16гб - около 17 000 рублей за комплект,

Пластиковый радиатор, который конечно справляется со своей задачей даже на 1.52в, но есть чувство, что ограничивает потенциал модулей из-за температурного режима





Выражаю благодарность компании Adata и сайту Overclockers.ru за комплект памяти и возможность написать этот обзор!

Всем читателям - высоких частот, низких таймингов, вольтажей и температур.







