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Доброго времени суток, уважаемый читатель!

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В предыдущей статье я разгонял комплект на лучших чипах памяти Samsung B-die, в этот раз благодаря конкурсу от Adata и Overclockers.ru у меня есть возможность познакомить Вас с современными чипами от конкурента Hynix, а именно D-die, при этом мы оценим сам комплект памяти ADATA XPG Spectrix D50 RGB с точной маркировкой AX4U360038G18A-DT50.

Как я уже писал в предыдущей статье - современный разгон свелся к разгону оперативной памяти и ползунку памяти в MSI Afterburner, остальное уже выжато до капли производителем железа.

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Но вся ли оперативная память поддается разгону и какие модули выбрать? Разогнать и настроить можно любую оперативную память, но чипов достойных внимания - сейчас в продаже всего 3 вида и именно их отборные варианты работают на частотах 5000 МГц и выше. Это:

1) Легендарные Samsung B-die (их мы тестировали в прошлой статье)

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2) Дерзкий Micron E-die (о котором мы поговорим в следующем материале)

3) Темная лошадка Hynix D-die (о которой в сети мало информации, но мы это поправим)

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Если смотреть в разрезе одной самой популярной частоты в 3600 МГц, то именно в такой последовательности они располагаются и в цене за комплект:

1) 10 000 - 13 000 рублей за комплект на Samsung без подсветки / с подсветкой

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2) 8 000 - 8 500 рублей за комплект на Micron без подсветки / с подсветкой

3) 7 000 - 7 500 рублей за комплект на Hynix из этой статьи (варианта без подсветки не нашел)

Я прекрасно понимаю, что можно в первом случае привезти из Америки комплект 3000с14 G. Skill или 3733с18 Team Group за 100-120$, но мы рассматриваем ситуацию с доступной в ближайшем ларьке памятью.

Второй вариант - взять самый дешевый кит Crucial 3000c15 за 6 000 рублей и разогнать его, но об этом - в следующей статье.

Теперь перейдем к нашему комплекту и проверим на что он способен.

Начнем с упаковки :

Лицевая сторона упаковки демонстрирует нам внешний вид модуля с работающей подсветкой, гарантирована синхронизация подсветки с платами основных производителей : Asus, Gigabyte, MSI, ASRock, так же по наклейке мы видим обьем и частоту (общая упаковка для всей серии), о таймингах информации тут нет.

С обратной стороны:

Здесь кроме перевода в стиле Promt из 2000х на наш родной язык: Рабочий стол U-DIMM, мы уже можем увидеть тайминги как на наклейке на упаковке, так и на наклейках каждого модуля, вольтаж тоже указан.

Еще есть QR код который ведет на сайт данной серии памяти D50, где нам расскажут о режимах работы подсветки и радиаторе толщиной почти 2 мм. Так же видим пометку о пожизненной гарантии (в РФ она превращается в 10 / 5 лет в зависимости от магазина).

Внутри упаковки - пластиковый блистер:

На радиаторе углубления в виде буквы А, еще видно, что полезная площадь радиатора уменьшена пластиковой вставкой для подсветки, данный радиатор конечно лучше, чем в модели моей мечты от того же производителя XPG Spectrix D60G RGB AX4U360038G14C-DT60, где дизайнеры победили инженеров и процентов 60 там пластик для красивой подсветки. Как же не хватает старых добрых радиаторов с ребрами сверху, вместо этих пластиковых вставок (в разгоне память реально нуждается в хорошем охлаждении).

Внутри коробки напечатана инструкция по установке памяти:

Там, как и в известной миссии COD

но можно понять, что вставлять нужно до щелчка с обоих сторон. Еще одно гениальное дизайнерское решение...

Рассмотрим модули подробнее:

Весь верх занимает пластиковая вставка для рассеивания света от диодов, светится красиво, светится еще и вбок за счет треугольных вставок - для любителей RGB реально круто. Пример синхронизации с Aura:





Когда берешь память в руки:

И действительно вес тут очень приличный за счет толстого радиатора, модуль весит 74 грамма:





Для понимания - пару фото сколько весит модуль Crucial 3000c15 и модуль без радиатора Crucial 2666c19:

На Ballistix радиатор напоминает фольгу, отсутствуют диоды и плата 8 слоев против 10 на Adata

Обычная "зеленка" весит 17 грамм, но у меня модуль 4 гб, а 8гб будет весить примерно 20 грамм.

Следовательно имеем, что радиатор Ballistix вместе с термопрокладками весит 20 грамм, а радиатор Adata около 50 грамм (там же еще светодиоды и на 2 слоя текстолита больше).

Забегая вперед, скажу что данные радиаторы не зря установлены на эти модули, в разгоне они греются и более чувствительны к температурам чем Micron.

Теперь взглянем на текстолит и пометки на нем:

По цифре 10 становится понятно, что слоев 10 (на сколько мне известно 2 из них для организации подсветки).

Высота модуля 45 мм:





Конфигурация тестового стенда осталась без изменений (кроме комплекта памяти естественно) и включает в себя:

1) Материнская плата Asus GENE XI (лучшая плата по разгону на Z390 из доступных в продаже)

2) Процессор 9900KF (есть теория, что контроллер памяти в топовых процессорах линейки (i9) в основной своей массе лучше чем у более бюджетных представителей (i7/i5)

3) Noctua D-15 black (память попадает под поток переднего вентилятора):

4) БП Seasonic X760 Gold

5) Видеокарта Asus GTX 1080ti OC Strix (300 ватт тепла в корпус, много из которого уходит на память)

6) Корпус FD Define R5 + 3шт BQ SW3 140мм@1000 оборотов

ПО использованное при тестировании:

Windows 10 Pro версия 2004 (лицензия с последними обновлениями)

Aida64 последняя версия

LinX 0.9.7

3dmark последняя версия из Steam

Shadow of the Tomb Rider последняя версия Steam

Assassin’s Creed Odyssey последняя версия Uplay

Horizon Zero Dawn (для ознакомления, использовалась версия без первого патча из-за того, что на ней я уже провел тестирование Micron).





Я прекрасно понимаю, что такое вступление равносильно по длине десятку статей из блогов, но я овер старой закалки и по другому не умею. Приступим же к тестированию!

Для тех, кому лень разглядывать скриншоты - после каждого комплекса тестов идут графики с цифрами.

Начнем с настроек Auto и посмотрим что будет если Вы купили память на бюджетную материнскую плату или не умеете активировать XMP профиль. Именно с этим режимом будем сравнивать остальные.

Следующим режимом будет XMP профиль №1, что интересно - cpu-z и Thaiphoon Burner показывают, что у памяти 2 профиля : 3200 16-18-18 и 3600 18-20-20, но у меня оба профиля на 3600 18-20-20, видимо 3200 виден только на платформе AMD и предназначен для Zen / Zen+.

Теперь второй профиль XMP, который от первого отличается тем, что прописаны еще 3 вторичных тайминга.

Именно этот профиль мы будем тестировать как XMP так как он более производительный.

Теперь оптимизируем тайминги на 3600 частоте (оптимальный вариант если у Вас Ryzen и IF не едет выше 1800). И именно на оптимизацию на этой частоте у меня ушел почти день, вторичные ужались как на хорошем b-die кроме tRFC, третичные чуть хуже, а вот с первичными пришлось повозиться.

CL удалось снизить до 15, а вот с RCD/RP не удалось ничего выиграть и они не реагируют на увеличении вольтажа (ситуация аналогична E-die). Итоговая формула 15-20-20 в режиме 1Т:

Дальше рассмотрим частоту 3800 МГц (оптимальна для Ryzen, если Ваш IF смог в 1900). Пришлось поднять на единицу и CL и RCD/RP, возможно удалось бы стабилизировать и на CL 15 с 1.5в, но данные чипы плохо реагируют на повышение температуры (хуже Micron E-die и Samsung B-die) поэтому выше 1.46 на данной частоте я не вижу смысла. Итоговые 16-21-21-41 1Т:

Дальше будет частота 4000, которую многие считают оптимальной для Intel. CL удалось удержать, а RCD/RP потребовал увеличения на единицу. Итоговая формула 16-22-22-42 1Т:

Дальнейший разгон уже доступен не на каждой материнской плате и процессоре.

Следующая частота 4133 МГц стала итоговой для режима 1Т (Micron E-die и Samsung B-die могли 4200/4266).

В этот раз хватило увеличить CL на единицу, итоговая формула 17-22-22-43 1Т:

Теперь перейдем в режим 2Т и начнем с частоты 4400. CL пришлось поднять до 18, а RCD/RP до 24, итоговая формула 18-24-24-46:

Данный режим меня приятно удивил, бюджетный Micron так не умеет)

Удалось сохранить вторичные / третичные на достаточно низком уровне, при этом памяти понадобилось всего 1,46 в. Данный результат интереснее того, что удалось выжать i2hard из thermaltake 4400 на таких же чипах (это единственный нормальный тест этих чипов на просторах сети). Еще наблюдение - увеличилось IO SA на 0,025в на данной частоте по сравнению с моими TridentZ из предыдущей статьи.

Дальнейший результат я не ожидал, удалось запустить память с теми же таймингами и вольтажом уже на 4500 МГц:

Это оптимальная частота для этих модулей по соотношению производительности / вольтажей.

Мы же на overclockers.ru и это сайт про разгон - поэтому едем дальше)

Максимальной стабильной частотой стала 4600 с таймингами 19-25-25-46:

И тут у меня несколько замечаний:

1) понадобилось поднять SA до 1.4в для прохождения LinX, при этом легкий конфиг Test Mem проходил и на 1,35в

2) Мы наблюдаем снижение производительности по сравнению с предыдущей частотой (в дальнейших тестах тоже заметно) и смысл такого разгона с практической стороны - бесполезен.

3) Кто-то скажет, что конфигурация может быть нестабильна, на что я отвечу, что у нас есть запас по вольтажу памяти еще до 1,5 в для стабилизации и мы можем расслабить несколько вторичных таймингов, да и тесты на 4600 я проводил в 2 часа ночи и пришлось снизить скорость вентиляторов до 600 оборотов (один из них обдувает память и при оборотах 1000-1500 ситуация будет совсем другая, а если поставить отдельный обдув на память - то может удастся выжать еще больше).

4) На частотах до 4400 RTL блок сам настраивался прекрасно материнской платой, с частоты 4500 - пришлось применить несколько настроек для его нормализации. На частоте 4600 уже эти настройки не помогли и только выставления IOL offset помогло снизить RTL до вменяемого уровня, до этого было 73/75, но IOL остались на 14 значениях.

На более высоких частотах стабилизировать память не удалось даже с 1.55 Dram / 1.4 IO / 1.5 SA и завышением таймингов. На 4900 и выше старта нет.

Контроллер памяти в моем процессоре в этот момент:





На частоте 4700 все нормально грузилось, но сложные тесты не проходили:

Но представитель Adata говорил про 4800, а тут всего 4700!

Ладно, уговорили:

Зная наш форум, кто-то в комментариях обязательно скажет, что тесты на 15 минут - память не тестируют (я промолчу про большинство обзоров со стандартным конфигом серджа на 5 минут или 1usmus_v3 тоже на 15 минут как у меня), кто-то скажет про LinX что задача в 15к ничего не тестирует (я ее использую для поиска примерного вольтажа SA, с чем он справляется и для числового выражения производительности памяти, чтобы не мучить проц и охлад зря). Сначала я нахожу стабильную в тесте лайт конфигурацию таймингов и частоты, затем только я стабилизирую ее в экстрим конфиге, потом линпаком и тестами в играх подбираю IO SA вольтажи, еще возможно придется после этого накинуть на процессор. Поиски стабильности на конкретной частоте могут занять пару дней и делать это для всех частот из обзора - мартышкин труд, поэтому я взял самый производительный вариант в 4500 МГц и настроил его:







Это экстрим отдельно, после - пару перезагрузок для красивой тренировки и линпак с итоговой аидой:

Теперь ГРАФИКИ, как Вы просили в тот раз:

Aida64







По всем этим тестам идет линейный рост до частоты в 4500, дальше падение и 4600 за счет завышенных таймингов близка к 4400 частоте.

Самый большой прирост получаем от активации XMP профиля, дальше наибольший идет от настройки таймингов на частоте XMP профиля, остальные растут линейно и не столь велики.

Теперь посмотрим так ли это в 3D тестах.

Начнем с 3Dmark, скриншоты пойдут по увеличению частоты, а в конце будет график:





Пора переходить к играм и начнем с Shadow of the Tomb Raider , настройки максимальные, без RTX, 720p, без сглаживания, волосы на дефолтной настройке.

Скриншоты по возрастанию частот, в конце график:

Лара была идеальным тестом в плане адекватности и повторяемости результатов, теперь перейдем к реалиям игровой индустрии и начнем с неадекватного бенчмарка Assassin’s Creed Odyssey.

Почему неадекватного - да потому, что повторяемость результата никакая, разная погода и персонажи и в большинстве случаев первый прогон дропает минимальный ФПС на дно. Чтобы этого избежать - делалось 3 прогона подряд и лучший результат учитывался.

Настройки максимальные, облака высокие, разрешение 720P, сглаживание отключено.

Скриншоты в порядке возрастания частоты:

Теперь перейдем к кривому порту замечательной игры Horizon Zero Dawn, с таким же кривым бенчмарком в котором то текстуры появятся, то фризы нарисуются)

Для адекватности теста - всегда брался второй проход, так как при первом прогружались текстуры и минимальный ФПС дропался до значения 5-7.

Настройки максимальные, 720P, сглаживание отключено.

Скриншоты по возрастанию частоты памяти, в конце график:

С тестами закончили, пора переходить к финалу.

Когда я писал предыдущий обзор - целью было выиграть данный комплект, чтобы прикоснуться к чему то новому и поделиться с Вами.

Когда я начал писать этот обзор - целью было запустить память на частоте 4800 (раз представитель Adata говорил, что некоторые комплекты в этой серии так могут) и стабилизировать память на частоте с максимальной производительностью (у нас это 4500). При выполнении этих целей я представлял, как представитель Adata утирает слезы счастья, читая мой обзор и уже высылает мне кит моей мечты XPG Spectrix D60G RGB AX4U360038G14C-DT60))) Своих целей я достиг.

Теперь к выводу.

По комплекту AX4U360038G18A-DT50

+ Отличный радиатор

+ Приятная подсветка, синхронизируется со всеми материнскими платами первого эшелона

+ Хорошая производительность из коробки

+ Прекрасный оверклокерский потенциал

+ Цена ниже конкурентов с подобными характеристиками





- Нет термодатчика (стоит копейки и в разгоне нужен)

Мелкие недочеты в оформлении коробки типа перевода на наш родной язык и инструкции внутри упаковки (тоже без нашего великого и могучего), да и кто будет ее разрезать? Еще хотелось бы пломбы на коробке (чтобы не нарваться на б/у в магазине).

Выражаю благодарность сайту Overclockers.ru и бренду Adata за выигранный комплект памяти!

Всем кто прочитал статью целиком - Высоких частот, низких напряжений и температур!

Увидимся через неделю, когда я порадую Вас обзором Micron E-Die.



