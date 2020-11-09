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Новая реальность рынка CPU конца 2020 - выбор экономного геймера. Часть 1

После тестов новых процессоров AMD 5.11.2020 кроме споров о честности результатов, накидывании кое-чего на вентилятор супер-ярыми фанатами одной из конкурирующих компаний, некоторые комментаторы начали писать про лучший выбор для экономного геймера. Что изменилось для экономного геймера после выхода Ryzen 5000?
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Как я уже писал недавно в своем блоге выход новой линейки процессоров любого конкурента это всегда интересно. Это особенно интересно, что именно случилось невозможное по мнениям ярых фанатов одной из контор.  Можно многое рассуждать по поводу производительности, но факт есть – AMD технологически на процессорном рынке сейчас на коне. 

После объявления цен на презентации, многие не поверили, что некогда компания, позиционирующая себя как самое лучшее соотношение цена/качество вдруг подняла цены, но опять же элементарная математика показала что не все так плохо, а наоборот логично, не идеально, но абсолютно логично.

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Когда вышла редакционная статья с тестами новых процессоров AMD кроме споров о честности результатов, накидывании кое-чего на вентилятор супер-ярыми фанатами одной из конкурирующих компаний, некоторые комментаторы, учитывая уровень рекомендованных цен на новые процессоры, начали писать про лучший выбор для экономного геймера, и многие из них считают линейка Intel i5 1200 сокета лучший выбор для экономного геймера.

Лично автор данной статьи всегда старался выбирать наилучшее соотношение по цене и качеству (хотя не буду лукавить - тяготел всегда к красным как наиболее слабому сопернику). Да даже при этом автор без особых проблем сменил платформу АМ3+ на легендарной sabertooth 2.0 + FX 8320 на систему i7 3820 в 2015 году, т.к. не хватало производительности на ядро, а процессор у меня был первых ревизий, плохо гнался сам и ещё и КП... Но вернемся к нашим реалиям. 

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В данной статье я хочу проанализировать два недорогих варианта сборок основных комплектующих ПК,таких как процессор, материнская плата и ОЗУ, для новых пользователей. Ведь очевидно, что с приходом новой линейки AMD все сильно поменялось. Почему именно полная связка? Все просто. Если у кого-то платформа Интел 1151 или ниже – рассматриваем комплект проц+мать(ОЗУ не в счет если считаете норм). Если платформа АМД ниже АМ4 – новый комп, АМ4 – смысл менять всю платформу, если плата b450/x470 (а сейчас возможно и x370) нормальная, можно либо купить процессор обновить или подкопить на Ryzen 5000. Поэтому в нашем случае рассмотрим полную смену для упрощения.

Давайте попробуем разобраться какой из вариантов сборок наиболее подходит для экономного геймера.

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Так ли выгодно брать связку 10400f+b460+16Гб, которой хватит или все же есть более интересный вариант(ы)?

Начнем с платформы Intel. Характеристики 10400f известны:

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6/12 ядер/потоков, 12мб кеш, 2,9/4,3 Ггц базовая/буст частота, минимальная стоимость 13500 по Ямаркету.

Возьмем за основу обзор мп ASUS Prime B460-Plus от нашей лаборатории как недорогой платы на b460 чипсете (огрызок 410 принципиально не рассматриваю из-за слишком больших упрощений)

Плата недорогого сегмента, есть поддержка режимов работы памяти до аж 2933 Мгц, VRM слабый, без радиаторов даже. Но есть 2 m2, 6 sata3, нет беспроводных модулей, 16 линий PCIE 3.0

Из обзора понятно, что память выше 2666 не пойдет на 10400f (только для старших i7 и i9 можно 2933), разгона нет (но тут и быть не должно), по возможностям плата для начального уровня, хотя поддержка заявлена даже старшего i9, но даже i7 мало вероятен. Цена около 9,3 тыс на момент написания статьи.

Процитирую автора «В начале статьи шла речь о том, что раньше был нормальный разгон, потом он практически исчез, а сейчас и вовсе даунклокинг начался...». Занавес.

Если нужен нормальный VRM с работой i9 уже надо что-то типа ASUS ROG STRIX B460-H GAMING, но уже цена 12,5 тыс или минимально на z490 - ASUS PRIME Z490-P за 14,5 тыс для всего.

ОЗУ понятно, тут нет смысла покупать что-то нормальное по частоте (если b460), но можно хоть в хорошими таймингами HX426C13PB3K2/16 - 6500

 Сборка получается дёшево и сердито. 

Итого: за 13500 + 9300 + 6500 = 29300. Но что мы реально получаем за почти 30 тыс. руб.? Система без возможности малейшего апгрейда. Или добавляем 3200 чтоб и проц поменять или 5200 и память разогнать. Таким образом с хотя бы апдейтом на процессор общая сумма превращается уже в 29300+3200 (5200) = 32500 (34500). Но даже в самом «дорогом» варианте разгон процессора сильно ограничен слабостью VRM материнской платы.

какая же альтернатива указанной сборки, что может предложить экономному геймеру другой лагерь? Рассмотрим.

Прямой конкурент 10400f  - процессор AMD Ryzen 5 3600. 6/12, 3,6/4,2. Минимальная цена по Ямаркету 15600.

МП. По дешевому отличную ASUS ROG STRIX B450-F GAMING можно найти за 10400

Или новейшие MSI MAG B550M Mortar или MSI MAG B550 TOMAHAWK 13500-14000

ОЗУ BLS16G4D30BESB 5 тыс (чтобы потом 2 планку добавить)

Итого: 15600 + 10400(14000) + 5000 = 31000 (34600). За 31 тыс мы получаем хорошую сборку с полной возможностью как разгона ОЗУ (за счет этого разница в производительности с 10400f не будет так заметна если будет вообще), а впоследствии мы можем осуществить как обновление процессора на Ryzen 5000  так и его разгона без особых ограничений. Если добавим 3-3,5 тыс мы вообще получим сборку на свежем чипсете b550 с самыми последними технологиями, PCIe 4 и возможным бустом для карт AMD.

P.S. В сборке АМД я намеренно на стал брать дешевые b450 и x470, потому как все же не все с нормальным  VRM, но они прекрасно поддерживают даунвольт и все же могут вытащить почти любой Ryzen при правильной настройке, ну и ситуация со сборкой против сборки Intel будет еще плачевней (стоимость материнки снижается до 9 тыс и ниже).

Заключение. Что же мы в итоге получили. В пределах 30 ты мы можем собрать действительно неплохой и быстрый компьютер на платформе Intel, но мы тогда должны быть уверены, кроме как увеличения ОЗУ мы ничего не будем делать с этим компьютером, ведь любое обновление процессора большей мощности дает слишком серьезную нагрузку на подсистему питания материнской платы, максимум что тут можно поставить - i5 10600, но отличий от 10400f не так много, а уже i7 10700 многоват. Конечно, эту платформу можно за небольшую разумную доплату в 3200 руб. или чуть больше,5200 руб., улучшить для возможности апгрейда, но даже в самом дорогом варианте за 34,5 тыс нам будет далеко до максимальных величин разгона i7 или i9. 

Но самое интересное получается, когда мы  проанализируем аналог от конкурирующей платформы, как говорят, не самый лучший выбор для экономного геймера. Что мы можем получить от АМ4? Добавив к минимальной стоимости платформы Intel в районе 1700 руб мы получим систему с отличной материнской платой без ограничений разгона ОЗУ и процессора, в том числе и для разгона старших Ryzen, а если мы сравниваем наиболее дорогие варианты, мы можем получить за ту же сумму такую же отличную систему, но уже с новейшим чипсетом B550, дополнительными возможностями с видеокартами AMD, с наиболее полной поддержкой новейшей линейки AMD Ryzen 5000 и перспективным интерфейсом PCIe 4.0.

Так что же больше всего подойдет для экономного геймера? Если на счету каждая копейка и вариант будущего апгрейда даже  не рассматривается совсем, то платформа Intel на 10400f по минимальной планке Ваш выбор, но если Вы можете себе позволить хотя бы минимальную доплату в 2 тыс. руб., то наиболее логичным и оптимальным выбором будет платформа AM4, которая позволит не только получить сравнимую с конкурентом производительность, но и в дальнейшем вполне себе позволит осуществлять существенное обновление системы без замены всей платформы.

 

 

 

 

 

 

 

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Теги

ryzen 5 3600 ryzen 5000 10400f i5 10600 сокет 1200 экономный геймер
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