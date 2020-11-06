Новая реальность рынка CPU конца 2020 - цены после выхода AMD 5000
Выход новый линейки процессоров любого конкурента это всегда интересно. Особенно когда некогда везде проигрывающая компания АМД "вдруг" делает то, что считалось абсолютно невозможным - во всех возможных ситуациях на рынке процессоров представляет самое высокопроизводительное решение. Но при оглашении официальных цен вдруг случается батхерд у фанатов - так так, корпорация бобра закончилась, где самые лучшие цены? Как так повысились цены. Давайте немного разберемся на примере цен в РФ.
реклама
Официальные цены ryzen 3000 в России (объявлены 13.07.2020)
Ryzen 9 3900X — 38 499 рублей
Ryzen 7 3800X — 29 999 рублей
Ryzen 5 3600X — 18 499 рублей
реклама
Курс USD 63 рубля/1 USD (на 13.07.2019), получаем
Ryzen 9 3900X — 38 499 /63 = 611 USD
реклама
Ryzen 7 3800X — 29 999 /63 = 476 USD
Ryzen 5 3600X — 18 499/63 = 293 USD
реклама
Интересно. Идем дальше. Официальные цены Ryzen 5000 в России (объявлены 5.11.2020)
Ryzen 7 5900X = 49 990 рублей
Ryzen 7 5800X = 40 900 рублей
Ryzen 5 5600X = 27 400 рублей Курс USD 80 рублей/1 USD (на 05.11.2020), получаем
Ryzen 7 5900X = 49 990 /80 = 624 USD
Ryzen 7 5800X = 40 900 /80 = 511 USD
Ryzen 5 5600X = 27 400 /80 = 342 USD
Давайте сравним Ryzen 9 5900х подорожал аж на 13 USD (а это по презентации АМД самый лучший игровой процессор). остальные подорожали даже меньше чем на 50 USD. А если сравнить с USD ценами так вообще одинаковые (Ryzen 7 5900X = 549 USD Ryzen 7 5800X = 449 USD Ryzen 5 5600X = 299 USD)
Так сильное подорожание или нет. посмотрим.В усредненном значении прирост в многопотоке меньше 15% не бывает почти, в малопотоке прирост до 40%. Возьмём по минимуму на примере Ryzen 5 3600х (самое большое отличие цен): 293+15% = 337 USD, Ryzen 5 5600X стоит 342 USD. Фактически цена одинаковая, так где АМД обманула? Наоборот самая честная цена. Если мы сравним Ryzen 7 и Ryzen 9 новые так там вообще все еще лучше.
Так может перестанем говорить то,чего на самом деле нет. Цены сравнимы и очень адекватны реалиям рынка.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила