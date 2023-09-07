За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Видеокарта RX 7900 XTX референсного дизайна от GIgabyte выглядит так.

реклама





реклама





Масса видеокарты около 1,8 кг.

Технические характеристики видеокарты можно увидеть по это ссылке AMD Radeon™ RX 7900 XTX.

Полное энергопотребление видеокарты (Typical Board Power (Desktop)) составляет 355 Вт. Рекомендуемый блок питания для видеокарты AMD Radeon RX 7900 XTX — минимум 800 Вт или более, с током на линии 12 В более 65 А (780 Вт). Минимальная рекомендуемая мощность блока питания системы рассчитана для ПК с процессором AMD Ryzen 9 5900X и типичными требованиями к питанию других компонентов системы. Ваши системные требования могут отличаться. Максимально расширить лимит энергопотребления можно на 15%, что теоретически составит около 408 Вт.

Измерение энергопотребления видеокарты будет проводиться отдельным устройством ElmorLabs PMD. Как проводится измерения можете прочитать по этой ссылке Измеряем энергопотребление видеокарт AMD — AMD Radeon RX 6950 XT Desktop Graphics Card

3DMark Time Spy Extreme

реклама





Стоковый лимит энергопотребления 355 Вт.

Рассмотрим график энергопотребления видеокарты в бенчмарке.

На графике видно, что добавился новый датчик Total Board Power (TBP), который дословно переводится Полное Энергопотребление Платы, то есть полное энергопотребление видеокарты.

реклама





Разделим график на 2 отрезка.

Первый отрезок графика выглядит так.

Полное среднее энергопотребление видеокарты составило по датчику ElmorLabs PMD TGP Max 347 Вт, а максимальное значение 486 Вт. Среднее значение датчика Total Board Power (TBP) - 347 Вт, максимальное - 397 Вт. Среднее значение датчика Total Graphics Power - 291 Вт, максимальное - 333 Вт. Как видим кампания AMD добавила мониторинг полного энергопотребления видеокарты, начиная с серии RX 7000. Обладатели AMD ошибочно до этого считали, что Total Graphics Power или GPU ASIC Power показывают полное энергопотребление видеокарты. Из этого следует, что AMD никогда не выводила в мониторинг полного энергопотребления видеокарты до выхода серии видеокарты RX 7000. Разница по средним значениям между Total Graphics Power и Total Board Power составляет около 55 Вт.

Ниже представлен график сравнения полного энергопотребления видеокарты и системы на выходе блока питания.

Второй отрезок графика выглядит так.

Полное среднее энергопотребление видеокарты составило по датчику ElmorLabs PMD TGP Max 361 Вт, а максимальное значение 484 Вт. Среднее значение датчика Total Board Power (TBP) - 347 Вт, максимальное - 357 Вт. Среднее значение датчика Total Graphics Power - 291 Вт, максимальное - 299 Вт. Разница по средним значениям между Total Graphics Power и Total Board Power составляет около 55 Вт.

Ниже представлен график сравнения полного энергопотребления видеокарты и системы на выходе блока питания.

Лимит энергопотребления 408 Вт (355 Вт +15%).

Рассмотрим график энергопотребления видеокарты в бенчмарке.

Первый отрезок графика выглядит так.

Полное среднее энергопотребление видеокарты составило по датчику ElmorLabs PMD TGP Max 410 Вт, а максимальное значение 608 Вт. Среднее значение датчика Total Board Power (TBP) - 395 Вт, максимальное - 432 Вт. Среднее значение датчика Total Graphics Power - 332 Вт, максимальное - 350 Вт. Разница по средним значениям между Total Graphics Power и Total Board Power составляет около 64 Вт.

Ниже представлен график сравнения полного энергопотребления видеокарты и системы на выходе блока питания.

Второй отрезок графика выглядит так. Полное среднее энергопотребление видеокарты составило по датчику ElmorLabs PMD TGP Max 416 Вт, а максимальное значение 585 Вт. Среднее значение датчика Total Board Power (TBP) - 395 Вт, максимальное - 430 Вт. Среднее значение датчика Total Graphics Power - 332 Вт, максимальное - 336 Вт. Разница по средним значениям между Total Graphics Power и Total Board Power составляет около 64 Вт.

Ниже представлен график сравнения полного энергопотребления видеокарты и системы на выходе блока питания.



FurMark

FurMark AAx0

Стоковый лимит энергопотребления 355 Вт.

Полное среднее энергопотребление видеокарты составило по датчику ElmorLabs PMD TGP Max 354 Вт, а максимальное значение 430 Вт. Среднее значение датчика Total Board Power (TBP) - 347 Вт, максимальное - 408 Вт. Среднее значение датчика Total Graphics Power - 291 Вт, максимальное - 343 Вт. Разница по средним значениям между Total Graphics Power и Total Board Power составляет около 56 Вт.

Ниже представлен график сравнения полного энергопотребления видеокарты и системы на выходе блока питания.

Лимит энергопотребления 408 Вт (355 Вт +15%).

Полное среднее энергопотребление видеокарты составило по датчику ElmorLabs PMD TGP Max 356 Вт, а максимальное значение 426 Вт. Среднее значение датчика Total Board Power (TBP) - 347 Вт, максимальное - 413 Вт. Среднее значение датчика Total Graphics Power - 291 Вт, максимальное - 347 Вт. Разница по средним значениям между Total Graphics Power и Total Board Power составляет около 56 Вт.

Ниже представлен график сравнения полного энергопотребления видеокарты и системы на выходе блока питания.

Company of Heroes 2

1920x1080

Стоковый лимит энергопотребления 355 Вт.

Полное среднее энергопотребление видеокарты составило по датчику ElmorLabs PMD TGP Max 257 Вт, а максимальное значение 644 Вт. Среднее значение датчика Total Board Power (TBP) - 252 Вт, максимальное - 361 Вт. Среднее значение датчика Total Graphics Power - 210 Вт, максимальное - 302 Вт. Разница по средним значениям между Total Graphics Power и Total Board Power составляет около 42 Вт.

Ниже представлен график сравнения полного энергопотребления видеокарты и системы на выходе блока питания. Лимит энергопотребления 408 Вт (355 Вт +15%).

Полное среднее энергопотребление видеокарты составило по датчику ElmorLabs PMD TGP Max 264 Вт, а максимальное значение 624 Вт. Среднее значение датчика Total Board Power (TBP) - 263 Вт, максимальное - 411 Вт. Среднее значение датчика Total Graphics Power - 220 Вт, максимальное - 345 Вт. Разница по средним значениям между Total Graphics Power и Total Board Power составляет около 43 Вт.

Ниже представлен график сравнения полного энергопотребления видеокарты и системы на выходе блока питания.

3840x2160

Стоковый лимит энергопотребления 355 Вт. Полное среднее энергопотребление видеокарты составило по датчику ElmorLabs PMD TGP Max 350 Вт, а максимальное значение 442 Вт. Среднее значение датчика Total Board Power (TBP) - 345 Вт, максимальное - 407 Вт. Среднее значение датчика Total Graphics Power - 289 Вт, максимальное - 341 Вт. Разница по средним значениям между Total Graphics Power и Total Board Power составляет около 56 Вт.

Ниже представлен график сравнения полного энергопотребления видеокарты и системы на выходе блока питания.

Лимит энергопотребления 408 Вт (355 Вт +15%).



Полное среднее энергопотребление видеокарты составило по датчику ElmorLabs PMD TGP Max 408 Вт, а максимальное значение 501 Вт. Среднее значение датчика Total Board Power (TBP) - 396 Вт, максимальное - 441 Вт. Среднее значение датчика Total Graphics Power - 333 Вт, максимальное - 371 Вт. Разница по средним значениям между Total Graphics Power и Total Board Power составляет около 63 Вт.

Ниже представлен график сравнения полного энергопотребления видеокарты и системы на выходе блока питания.

Итог

Кампания AMD с выходом серии видеокарт RX 7000 ввела в мониторинг полное энергопотребление видеокарты. До выхода серии RX 7000 все видеокарты AMD не выводили в мониторинг полное энергопотребление видеокарты. Теперь в MSI Afterburner для видеокарт серии RX 7000 в мониторинг оверлея выводится полное энергопотребление Total Board Power (TBP), в отличие от ранее выпущенных видеокарт Измеряем энергопотребление видеокарт AMD — AMD Radeon RX 6950 XT Desktop Graphics Card. Теперь владельцы современных видеокарт AMD могут без специального оборудования сравнить энергопотребление с видеокартами Nvidia.

Сравнение отображения энергопотребления видеокарт RX 6950 XT и RX 7900 XTX в AMD Software: Adrenalin Edition.

RX 6950 XT

RX 7900 XT

Предыдущей материал Измеряем энергопотребление видеокарт AMD — AMD Radeon RX 6950 XT Desktop Graphics Card.