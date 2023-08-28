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Измеряем энергопотребление видеокарт AMD — AMD Radeon RX 6950 XT Desktop Graphics Card

В этой статье будет произведено замер энергопотребление видеокарты AMD Radeon™ RX 6950 XT референсного дизайна отдельно от тестового стенда.
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Измерение энергопотребления видеокарты будет происходить в трех тестовых бенчмарках: 3DMark Time Spy Extreme, FurMark, Company of Heroes 2.

Перейдём к самой видеокарте RX 6950 XT

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Видеокарта поставляется дополнительно с ковриком для мыши и кнопкой для клавиатуры с буквой "R". Масса видеокарты около 1,5 кг. Количество занимаемых слотов 2,5.

Технические характеристики видеокарты можно посмотреть на сайте самой AMD Radeon™ RX 6950 XT Desktop Graphics Card

Из технических характеристик следует, что энергопотребление только видеокарты без разгона составляет 355 Вт. Партнёры кампании AMD создают свои версии видеокарт, поэтому нужно смотреть характеристики на их сайтах. Теперь переходим на сайт techpowerup с коллекцией BIOS различных видеокарт по этой ссылке AMD RX 6950 XT 16 GB BIOS (Reference Design) и видим следующие данные.

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Из характеристик BIOS RX 6950 XT 16 GB BIOS (Reference Design) следует, что при достижении лимита энергопотребления Power Limit Total в 284 Вт полное энергопотребление видеокарты TBP составит 335 Вт. Для других вендоров отличных от референсного дизайна мог быть уже совсем другие цифры. К примеру рассмотрим TOXIC AMD Radeon™ RX 6950 XT Limited Edition

Из технических характеристик видно, что полное энергопотребление Total Board Power (TBP) составляет 420 Вт. Перейдём снова на сайт techpowerup Sapphire RX 6950 XT 16 GB BIOS (Toxic LE) и видим следующие данные

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При достижении лимита энергопотребления Power Limit Total в 346 Вт полное энергопотребление видеокарты Sapphire RX 6950 XT 16 GB BIOS (Toxic LE) составит 420 Вт.

С ростом лимита энергопотребления, растет и разница между полной мощностью видеокарты и лимитом энергопотребления в BIOS.

В программе MSI Afterburner есть датчик энергопотребления, который не покажет больше значения чем в Power Limit. Для измерения полного энергопотребления видеокарт AMD до RX 7XXX серии нужно использовать специальные устройства, позволяющие измерить видеокарту отдельно от системы.

Для измерения энергопотребления видеокарты отдельно от тестового стенда будет использоваться специальное устройство ElmorLabs PMD (Power Measurement Device) и дополнительно использован райзер с разорванными дорожками 12 В от материнской платы. С райзера выведен 6-pin PCI-E коннектор.

Переходим к замерам энергопотребления.

3DMark Time Spy Extreme

Стоковый лимит энергопотребления 284 Вт.

Ниже представлен график энергопотребления видеокарты.

Разделим график на 2 отрезка. 

Первый тестовый отрезок.

Среднее энергопотребление видеокарты (ElmorLabs PMD TGP Max) составило 339 Вт. Датчики из HWiNFO GPU ASIC Power и Total Graphics Power не показали средние значение больше лимита энергопотребления (Power Limit Total) 284 Вт и их среднее значения практически совпадают. Максимальное зафиксированные значения датчиков: ElmorLabs PMD TGP Max - 467 Вт, GPU ASIC Power - 285 Вт, Total Graphics Power - 290 Вт.

Второй тестовый отрезок.

Среднее энергопотребление видеокарты (ElmorLabs PMD TGP Max) составило 342 Вт. Максимальное зафиксированное значения датчика ElmorLabs PMD TGP Max - 466 Вт.

Лимит энергопотребления 341 Вт (284 Вт+20%).

Ниже представлен график энергопотребления видеокарты.

Первый тестовый отрезок.

Среднее энергопотребление видеокарты (ElmorLabs PMD TGP Max) составило 414 Вт. Максимальное зафиксированное значения датчика ElmorLabs PMD TGP Max - 536 Вт.

Второй тестовый отрезок.

Среднее энергопотребление видеокарты (ElmorLabs PMD TGP Max) составило 418 Вт. Максимальное зафиксированное значения датчика ElmorLabs PMD TGP Max - 594 Вт.

Сравнительный график энергопотребления видеокарты RX 6950 XT со стоковым и повышенным лимитом энергопотребления.

Сравнительное видео энергопотребления видеокарты RX 6950 XT со стоковым и повышенным лимитом энергопотребления.

FurMark

FurMark AAx0

Стоковый лимит энергопотребления 284 Вт.
Среднее энергопотребление видеокарты (ElmorLabs PMD TGP Max) составило 355 Вт. Максимальное зафиксированное значения датчика ElmorLabs PMD TGP Max - 438 Вт. Полное энергопотребление видеокарты немного превысило значение 335 Вт на 20 Вт.

Лимит энергопотребления 341 Вт (284 Вт+20%).Среднее энергопотребление видеокарты (ElmorLabs PMD TGP Max) составило 412 Вт. Максимальное зафиксированное значения датчика ElmorLabs PMD TGP Max - 490 Вт. На графике видно снижение Power Limit на 10 Вт, после примерно 1 минуты после начало теста.

Посмотрим на график энергопотребления первые 80 секунд до снижения Power Limit.

Среднее энергопотребление видеокарты (ElmorLabs PMD TGP Max) составило 424 Вт. Максимальное зафиксированное значения датчика ElmorLabs PMD TGP Max - 490 Вт.

Сравнительный график энергопотребления видеокарты RX 6950 XT со стоковым и повышенным лимитом энергопотребления.

Сравнительное видео энергопотребления видеокарты RX 6950 XT со стоковым и повышенным лимитом энергопотребления.

FurMark AAx8

Стоковый лимит энергопотребления 284 Вт. Среднее энергопотребление видеокарты (ElmorLabs PMD TGP Max) составило 329 Вт. Максимальное зафиксированное значения датчика ElmorLabs PMD TGP Max - 522 Вт.

Лимит энергопотребления 341 Вт (284 Вт+20%).

Среднее энергопотребление видеокарты (ElmorLabs PMD TGP Max) составило 337 Вт. Максимальное зафиксированное значения датчика ElmorLabs PMD TGP Max - 489 Вт.

Сравнительный график энергопотребления видеокарты RX 6950 XT со стоковым и повышенным лимитом энергопотребления.

Сравнительное видео энергопотребления видеокарты RX 6950 XT со стоковым и повышенным лимитом энергопотребления.

Company of Heroes 2

1920x1080

Стоковый лимит энергопотребления 284 Вт.

Среднее энергопотребление видеокарты (ElmorLabs PMD TGP Max) составило 269 Вт. Максимальное зафиксированное значения датчика ElmorLabs PMD TGP Max - 536 Вт.

Лимит энергопотребления 341 Вт (284 Вт+20%). Среднее энергопотребление видеокарты (ElmorLabs PMD TGP Max) составило 293 Вт. Максимальное зафиксированное значения датчика ElmorLabs PMD TGP Max - 664 Вт.

Сравнительный график энергопотребления видеокарты RX 6950 XT со стоковым и повышенным лимитом энергопотребления.

Сравнительное видео энергопотребления видеокарты RX 6950 XT со стоковым и повышенным лимитом энергопотребления.

3840x2160

Стоковый лимит энергопотребления 284 Вт.

Среднее энергопотребление видеокарты (ElmorLabs PMD TGP Max) составило 338 Вт. Максимальное зафиксированное значения датчика ElmorLabs PMD TGP Max - 495 Вт.

Лимит энергопотребления 341 Вт (284 Вт+20%).

Среднее энергопотребление видеокарты (ElmorLabs PMD TGP Max) составило 421 Вт. Максимальное зафиксированное значения датчика ElmorLabs PMD TGP Max - 618 Вт.

Сравнительный график энергопотребления видеокарты RX 6950 XT со стоковым и повышенным лимитом энергопотребления.

Сравнительное видео энергопотребления видеокарты RX 6950 XT со стоковым и повышенным лимитом энергопотребления.

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amd radeon asic энергопотребление power энергопотребление видеокарты rx6950xt tgp tbp
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