Вопрос о том, какую видеокарту купить, мучает многих и всегда. Выбор подходящей карты для своих нужд оказывается далеко не таким простым, как может показаться на первый взгляд. Кто-то играет в игры, кто-то планирует заниматься стримингом, а кто-то просто покупает RTX 4090, чтобы играть в "Героев Меча и Магии III". В текущем ассортименте видеокарт на рынке легко потеряться и разобраться в каждой из них — задача не из легких. В этой статье я постараюсь помочь вам с выбором.

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Сразу отмечу, что не буду разделять карты по ценовым категориям и давать рекомендации, исходя из стоимости. Вместо этого, я расскажу обо всех доступных опциях на рынке, или, по крайней мере, об актуальных вариантах для игрового ПК. Я буду рассматривать карты по нарастающей производительности, сравнивая их с конкурентами в том же сегменте. Однако, не переживайте — о ценовых различиях я не забуду, просто буду абстрагироваться от конкретных валют и опираться на общие тенденции на мировом рынке видеокарт.

Итак, начнем. Первым вопросом, который стоит обсудить, является следующий: покупать видеокарту сейчас или дождаться следующего поколения, которое, скорее всего, не за горами? По слухам, новое поколение карт может выйти уже в начале 2025 года. Обычно их анонсируют в октябре-ноябре и, учитывая, что потенциально ждать придется около 5 месяцев, задайте себе вопрос: устраивает ли вас текущая система? Если у вас, например, стоит условная RTX 3060, и вы планируете переход на новое поколение, стоит подумать дважды. Если ваша карта тянет игры хотя бы на средних настройках с 60+ кадрами в секунду, почему бы не подождать? Даже если новые карты окажутся неоправданно дорогими или не такими впечатляющими, старые неизбежно подешевеют, и вы сможете позволить себе что-то более мощное, чем планировали изначально.

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Не забывайте, что первыми, как правило, выходят премиальные карты вроде RTX 5090 и 5080. Если вы не живете в стране с избыточным спросом, то, вероятно, не столкнетесь с сильно завышенными ценами. Но если у вас нет системы или вы сидите на ноутбуке, который еле тянет Skyrim на 15 кадрах в секунду, то ждать смысла, по сути, нет. Да, возможно, вы сэкономите, немного подождав, но никто не знает, что может случиться за это время. Лучше быстрее перейти на более современную систему, чем надеяться на чудо от нового поколения карт.

Также стоит отметить, что карты среднего сегмента, такие как условные "шестидесятки", выходят значительно позже премиальных моделей. А если вы ждете карты от AMD, то они, как правило, появляются на рынке позже NVIDIA. Еще один момент — это карты прошлого поколения, которые до сих пор не исчезли с рынка. Среди них можно выделить три опции: RTX 3060, RX 6600 и RX 7600 XT. Лично мне RTX 3060 нравится меньше остальных. По производительности она близка к RX 6600, иногда опережает её на 5-10%, а иногда и вовсе нет. При этом стоит она заметно дороже. Да, у RTX 3060 есть DLSS и 12 ГБ памяти, но её основные возможности все равно ограничиваются разрешением 1080p, где оба этих фактора не так уж важны.

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Если вам нужна бюджетная видеокарта для игр в разрешении 1080p, которая без проблем справится с онлайн-проектами на высоком фреймрейте и обеспечит достойную производительность в AAA-играх, то RX 6600 сейчас выглядит крайне привлекательно. Если же вы стремитесь получить уровень производительности, подходящий для игр в Quad HD (1440p), то RX 6700 XT — ваш выбор. У этой карты 12 ГБ видеопамяти, а производительность сопоставима с RTX 4060 Ti. Это отличный вариант для 1080p-гейминга и неплохой выбор для игр в 1440p, при этом её цена остаётся более доступной. Стоит обратить внимание, что на рынке она скорее всего, не задержится надолго.

К сожалению, начальный уровень нового поколения карт оказался не слишком впечатляющим. RTX 4060 и RX 7600 имеют заметные ограничения, такие как 8 ГБ памяти и 128-битная шина. Из-за этого их производительность больше подходит для игр в Full HD (1080p), в то время как в Quad HD вам придётся столкнуться с недостатком видеопамяти и снижением производительности. На мой взгляд, RTX 4060 является предпочтительным вариантом для 1080p, поскольку технология DLSS, хотя и не всегда выглядит лучше нативного разрешения, зачастую работает лучше, чем FSR от AMD. Карты NVIDIA также лучше справляются с компрессией текстур, что снижает потребление видеопамяти — важный момент в данном сегменте.

Однако, если вы планируете полагаться на генерацию кадров с помощью DLSS 3 на RTX 4060 или 4060 Ti, то будьте готовы к некоторым проблемам. Эта технология потребляет дополнительную память, и были случаи, когда при её включении производительность карт снижалась из-за недостатка видеопамяти. Для FSR от AMD такие проблемы встречаются реже.

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Если вы планируете играть только в нативном разрешении и хотите сэкономить, то RX 7600 тоже может быть неплохим вариантом. В плане растеризации эти две карты (RX 7600 и RTX 4060) примерно равны, но RX 7600 стоит дешевле. Однако стоит учитывать, что RTX 4060 значительно более энергоэффективна, и со временем эта разница может сказаться на счётах за электроэнергию, особенно если вы живёте в Европе.

Часто в ценовой категории RTX 4060 мелькает и RX 7600 XT, которая является более интересным вариантом благодаря большому объёму видеопамяти — 16 ГБ. Это обеспечивает ей запас производительности на долгий срок, так как вам вряд ли придётся беспокоиться о нехватке памяти в ближайшие годы. Правда, за исключением объёма памяти, RX 7600 XT не сильно отличается от RX 7600, за исключением немного повышенных частот, что прибавит несколько дополнительных кадров. Эта ситуация сильно напоминает RX 580, у которой также были версии с 4 и 8 ГБ памяти — версия с большим объёмом сохранила актуальность намного дольше, поскольку некоторые современные игры вообще не запускаются на 4 ГБ.

Если выбирать между RTX 4060 и RX 7600 XT, последний вариант представляется более перспективным, особенно для Quad HD, где она сможет обеспечить более стабильную производительность, хотя и придётся снижать настройки графики.

Отдельно стоит упомянуть RTX 4060 Ti, у которой, по общему мнению, слишком завышенная цена. Эта карта едва ли лучше, чем её предшественник, RTX 3060 Ti, и хотя последняя доступна только на вторичном рынке, разница в цене не оправдывает переход на новую модель.

Проблема RTX 4060 Ti заключается в том, что в её ценовой категории находится RX 7700 XT. Версия 4060 Ti с 8 ГБ памяти стоит немного дешевле, чем RX 7700 XT, а версия с 16 ГБ, наоборот, дороже или примерно на том же уровне. При этом в плане производительности в растеризации, 4060 Ti лишь приближается к RTX 4070, а между этими картами — целая пропасть. Если бы RTX 4060 Ti была дешевле, в ней мог бы быть смысл, но по нынешним ценам и с учётом того, что она лишь немного превосходит четырёхлетнюю RTX 3060 Ti, неясно, на какую аудиторию она рассчитана.

Поэтому, если вы рассматриваете RTX 4060 Ti, я бы предложил вместо неё присмотреться к RX 7600 XT или RX 7700 XT, в зависимости от того, на какую версию 4060 Ti вы ориентируетесь. RX 7600 XT слабее, но имеет больше памяти, а RX 7700 XT мощнее и обычно стоит столько же, сколько RTX 4060 Ti. Однако RTX 4060 Ti может иметь смысл для рабочих задач, которые зависят от CUDA-ядер или активно используют функционал RTX-карт, например, в Blender. Кроме того, эта карта энергоэффективнее большинства моделей нового поколения, кроме, разве что, RTX 4090, что может сделать её хорошим выбором для миниатюрных ПК, так как она вряд ли будет сильно греться. Также многие модели RTX 4060 Ti достаточно компактны.

Теперь перейдём к RX 7700 XT. Это одна из самых выгодных карт для Quad HD-гейминга на данный момент. По цене она находится между RTX 4060 и RTX 4070, но по производительности ближе ко второй, чем к первой. У неё также 12 ГБ памяти, чего достаточно для комфортного Quad HD-гейминга в будущем. На мой взгляд, это отличный компромисс для пользователей мониторов с разрешением Quad HD и Ultra Quad HD, которые хотели бы приобрести карту уровня RTX 4070, но не могут себе её позволить.

Что касается самой RTX 4070, то это одна из лучших карт для 1440p-гейминга или для умеренного 4K с использованием DLSS. У неё 12 ГБ памяти и производительность на уровне некогда популярной RTX 3080. Эта карта может позволить включение трассировки лучей за счёт хорошей мощности и наличия технологии DLSS 3 с генерацией кадров. Однако из-за узкой шины памяти (192-бит) RTX 4070 проигрывает RTX 3080 в некоторых задачах. Включение трассировки лучей также потребует снижения других настроек и использования DLSS в режиме "Баланс". Некоторые пользователи могут посчитать такой компромисс неоправданным, а 12 ГБ видеопамяти могут оказаться недостаточными для включения некоторых графических эффектов в играх с трассировкой лучей.

Если вы не хотите жертвовать настройками ради трассировки лучей, вам стоит присмотреться к RX 7800 XT и RX 7900 GRE. Обе карты предлагают большую производительность, чем RTX 4070. Всё просто: если вам нужна карта уровня RTX 4070, но дешевле, берите RX 7800 XT. Если вы готовы потратить примерно столько же, сколько стоит RTX 4070, но хотите получить на 15-20% больше FPS, то RX 7900 GRE — ваш выбор. RX 7900 GRE уже является хорошей картой для 4K-гейминга, правда, без большого запаса на будущее в нативном разрешении. Однако разгон может помочь, так как RX 7900 GRE обладает отличным потенциалом для этого — с некоторыми усилиями можно добиться прироста производительности до 10%. Чуть худшей производительностью в растеризации, но значительно лучшими показателями в трассировке лучей обладает RTX 4070, однако стоит она дороже обычной RTX 4070. Вариант Super обладает теми же преимуществами и недостатками, что и обычная RTX 4070, но выдаёт примерно на 15% больше кадров. Если вы по каким-то причинам хотите именно карту NVIDIA — будь то энергоэффективность или высокий RT-перформанс, но вам недостаточно производительности обычной RTX 4070, то RTX 4070 Super является хорошим апгрейдом, хоть и не дешёвым. Если вдруг вам удастся найти новенькую RTX 4070 Ti, то её также стоит рассмотреть, поскольку она мощнее версии Super и, в зависимости от цены, может быть отличной альтернативой. Однако эти карты уже не производятся, поэтому шанс найти новую крайне мал.

Самая мощная карта в этом классе — это RTX 4070 Ti Super. Несмотря на спорный нейминг, это вторая по доступности карта NVIDIA с 16 ГБ видеопамяти. По сути, это вариант для тех, кто хочет приобрести премиальную карту, но не готов заплатить огромные суммы за RTX 4080 или RTX 4090 и при этом не хочет покупать Radeon. Эта карта может стать отличным выбором для 4K-гейминга, так как даже если вам не хватит производительности в нативном разрешении, включив DLSS, вы получите практически такое же качество изображения с заметным приростом частоты кадров. Однако если вы не на 100% уверены, что вам необходима именно RTX-карта, и не слишком переживаете по поводу энергоэффективности, то RX 7900 GRE может стать хорошей альтернативой. У неё тоже 16 ГБ видеопамяти, чего вам хватит надолго, и она обычно дешевле, чем RTX 4070 Super, при этом выдавая аналогичную или лучшую производительность. RX 7900 GRE — это достойная замена RTX 4070 Ti Super для тех, кого не волнуют недостатки карт Radeon или кто готов с ними смириться.

На уровень выше по цене и производительности идёт RX 7900 XTX. Это самая мощная карта от AMD на данный момент, которая уступает только флагману NVIDIA — RTX 4090. У неё флагманский объём памяти — 24 ГБ, и по чистой мощности она сопоставима с RTX 4080, а иногда даже превосходит её. Однако у RX 7900 XTX есть несколько минусов. Во-первых, хотя FSR 2 и хорош для 4K-гейминга, он всё же уступает DLSS от NVIDIA. А при включении трассировки лучей RX 7900 XTX начинает сильно отставать от RTX 4080. Во-вторых, карта отличается высоким энергопотреблением, достигающим 350 Вт, что особенно чувствительно в жаркое время года.

Я бы рекомендовал вместо RX 7900 XTX рассмотреть RTX 4080 Super или обычную RTX 4080, так как они обе являются мощными и энергоэффективными. RTX 4080 Super, судя по тестам, в пике потребляет от 250 Вт до 310 Вт, в зависимости от игры. По производительности она либо чуть уступает RX 7900 XTX, либо находится с ней на одном уровне. По цене ситуация аналогична: некоторые модели RTX 4080 Super стоят дороже, а некоторые — дешевле. У RTX 4080 Super есть лишь два основных недостатка: 16 ГБ памяти, которых сейчас хватает с избытком, но в будущем может не хватить, и разъём питания 12VHPWR, известный своим риском перегрева при неправильной установке. С первой проблемой можно столкнуться только в будущем, а вот с разъёмом нужно быть осторожным, чтобы избежать проблем, хоть я и сомневаюсь, что это произойдёт в ближайшие 2–3 года. В конце концов, RTX 4090 — самая мощная видеокарта на данный момент. Во-первых, если вы хотите лучшее прямо сейчас, аналогов у RTX 4090 нет. Во-вторых, по некоторым данным, производство RTX 4090 могут вскоре прекратить. Так что, если вы хотите топовую карту, её стоит купить сейчас, так как она может пропасть с рынка. Но, в-третьих, не спешите с покупкой RTX 4090, потому что её наследник (серия RTX 50) уже может быть на подходе. Возможно, через несколько месяцев ваша топовая карта станет аналогом RTX 5080, за которую вы заплатите серьёзные деньги, хотя могли бы подождать и получить что-то более актуальное.

Говоря о производительности RTX 4090 — это карта для 4K-гейминга или Quad HD на очень долгий срок. Однако в Quad HD может случиться, что ваш процессор станет узким местом, особенно если использовать трассировку лучей и патрейсинг. При этом важно понимать, что даже на RTX 4090 не всегда получится выкрутить настройки на максимум в новых играх в нативных 4K и поддерживать высокий фреймрейт. Для этого, возможно, лучше подождать RTX 5090.

Перед тем как завершить, нужно упомянуть ещё несколько важных моментов. Когда я говорил о ценах, я ориентировался на литовские и российские цены. Вам стоит отталкиваться от цен в вашем регионе. Если, например, RTX 4060 стоит столько же, сколько RX 7600, покупка последней абсолютно лишена смысла. Или, скажем, RTX 4070 Super стоит немного дороже, чем RX 7800 XT — тогда я бы не рассматривал вариант с AMD вообще.

При выборе карты от AMD стоит учитывать несколько факторов. Во-первых, FSR 2 не равен DLSS, и чем более мощную карту вы покупаете и чем выше разрешение вашего монитора, тем большее значение приобретает качество апскейлинга, где DLSS выигрывает. Правда, пользователи карт Radeon могут использовать XeSS, который ближе к DLSS по качеству, но обычно даёт меньше кадров, чем FSR. Во-вторых, покупая карту AMD, лучше забыть о трассировке лучей или, как минимум, понизить свои ожидания, потому что карты от AMD до сих пор теряют слишком много кадров при включении RT. В-третьих, они не так эффективны для задач, зависящих от CUDA-ядер, и могут значительно замедлить работу в сравнении даже с более дешёвыми картами RTX.

Но если все эти недостатки вам не важны или вас они не волнуют, то смело берите Radeon, особенно если у неё больше видеопамяти, чем у аналога от NVIDIA. Цифры, которые я привёл, являются лишь приблизительными и округлёнными значениями. Бенчмарки тестируют карты по-разному, и результаты могут сильно отличаться друг от друга. Смотрите тесты тех, кому вы доверяете, и обязательно проверяйте конкретные игры, которые вас интересуют.