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Грамотно собираем игровой ПК на Intel дешевле, чем аналог на AMD - выясняем, так ли нужна новым процессорам Comet Lake-S быстрая оперативная память

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Итак, перед прочтением основной части данного трактата (ни в коем случае не фанатского), мне бы хотелось немного ввести вас в курс дела, будь вы (не)фанат "красных" либо "синих", случайный читатель, или даже эксперт. Этот материал изначально вовсе не был запланирован, я лишь хотел рассмотреть влияние разгона оперативной памяти на игровую производительность систем на базе процессоров Intel Core десятого поколения. Но в связи с тем, что огромному числу людей все еще интересно противостояние Intel и AMD, я решил сравнить две пары сборок - на "красных" и "синих" процессорах, чтобы разрушить устоявшийся миф о том, что Intel - это дорого и всегда менее выгодно, чем AMD. Я не эксперт в сборках игровых ПК, поэтому, если вам нужны качественные сборки (и чем дешевле, тем лучше), то обращайтесь к другому популярному товарищу. Я лишь покажу, как бы собрал ПК на Ryzen и Intel, причем, сделал бы на Intel это дешевле, не во вред качеству компонентам!

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Поэтому вам будет предоставлена статья, содержащая в себе два материала. Таким будет мое экспериментальное и нововведение: обычно большую статью выпускают в нескольких частях для завлечения читательского интереса и и лучшего восприятия читателем информации. Я же решил уместить две сравнительно небольших, но взаимосвязанных статьи в одну большую. Это сделано специально для того, чтобы материал не выглядел типичной "экспертной" сборкой без какого-либо практического обоснования.

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Итак, если вы согласны со всеми нюансами экспериментального подхода, то давайте начнем непосредственно с моего опыта.

Существует мнение, согласно которому разгон оперативной памяти на процессорах Intel Comet Lake-S играет крайне незначительную роль, а разница между разгоном и результатами "из коробки" не столь значительна, а овчинка выделки не стоит. Во всяком случае, если просто играть в игры.

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Я решил проверить данную гипотезу и наглядно продемонстрировать влияние разгона оперативной памяти на игровую производительность новых процессоров Intel.

Начнем мы по традиции с описания тестового стенда и методики тестирования.

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В качестве "зачетной дисциплины" была выбрана исторически достоверная и при этом современная компьютерная игра родом из Чехии - Kingdom Come Deliverance. И, да, это единственная игра, которая будет на тестировании, так как в ней прослеживается прирост от разгона оперативной памяти, а также потому что в том же Shadow of the Tomb Raider в разрешении 720p у меня есть упор в мою GTX 1070 ti, а если снижать разрешение еще сильнее, то вы ничего не увидите при записи. Поэтому было решено протестировать одну отличную игру и, самое главное, сделать это грамотно.

Игра тестировалась на максимальных настройках графики, выкрученных вручную, разрешение при этом составило 1280x720 пикселей, чтобы исключить полную загрузку видеокарты, а также дать вам возможность наблюдать видеозапись тестового геймплея. В качестве тестового стенда использовалась следующая конфигурация:

  • Системная плата: GIGABYTE Z490M GAMING X;
  • Процессор: Intel Core i5-10400F, SRH3D, степпинг G1 ;
  • ОЗУ: CRUCIAL Ballistix BL2K16G30C15U4B 2x16 Гб;
  • Система охлаждения процессора: ZALMAN CNPS10X Optima, mod 2 x Gelid Silent 12;
  • Термопаста: Arctic Cooling MX-4 ;
  • Видеоадаптер: GeForce GTX 1070 Ti;
  • Накопители: SSD Samsung 850 120GB (под Windows), SSD Samsung 860 EVO 500GB (под игры);
  • Блок питания: Enermax Revolution D.F. , 650 Ватт;
  • Корпус: Thermaltake Versa H17
  • Монитор: BenQ GW2460;
  • Операционная система: Windows 10 Pro x64 (1909).

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Тестирование проводилось с захватом геймплея на тестовом отрезке, дабы у читателей не возникло сомнений в реальности проводимого эксперимента. Для упрощения восприятия результатов, все данные, полученные в ходе замеров, были отражены в итоговой гистограмме.

Стоит принять во внимание, что это реальный геймплей, выполненный вручную, а не встроенный в игру бенчмарк. Данные, занесенные в гистограмму, имеют погрешность измерения, я настоятельно рекомендую смотреть сам геймплей, а не FPS на гистограммах.

Делаем любой стоп-кадр - видим реальную разницу.

Что же, превосходство системы с разогнанной памятью над системой в полнейшем стоке составляет от 3 до 14 кадров, все зависит от исследуемой величины.

Я не считаю такую прибавку в производительности хоть сколько-то серьезной, чтобы делать сборку обязательно на Z-чипсете. Следовательно, собрать игровой компьютер на Intel дешевле, чем на AMD вполне реально, не теряя при этом в производительности.

Итак, а теперь настает вторая часть статьи, включающая теоретическую (очень приблизительную и укладывающуюся лишь в моем понимании) сборку на Intel и AMD.

Предлагаю начать с бюджетных сборок, скажу сразу - я буду собирать в определенном магазине, цены будут от туда же. Рекламировать я никого не собираюсь, поэтому оглашать розничную сеть не намерен, а цены могут отличаться от ваших региональных.

Итак, противопоставим процессоры: Ryzen 5 3600 и i5-10400F. Да, процессоры Zen и Zen+ мы рассматривать в данной сборке не будим, так как мое отношение к этим изделиям вам вполне известно. Intel Core i5-10400F обойдется вам в 14100 рублей, а Ryzen 5 3600 уже стоит 15500 рублей. Даже не будем округлять: 1400 рублей в пользу Intel.

Теперь перейдем к самому спорному и интересному: материнские платы. Я, конечно, сыграю по "правилам" фанатов AMD и противопоставлю новую материнскую плату под LGA1200 позапрошлогодней бюджетке с чипсетом 400 серии, хотя это не честно, так как данные платы логичней сравнивать с LGA1151v2, но если уж взялся собирать, то пойду до конца.

Для AMD возьмем популярную и бюджетную плату GIGABYTE B450M DS3H стоимостью в 6000 рублей. Под Intel логичней всего (и честнее) обзавестись платой GIGABYTE B460M D3H, стоимостью в 7900 рублей. Да, эти модели похожи между собой, но чисто формально - они немного разные. GIGABYTE B460M DS3H, сравнивать с которой более разумно, обойдется вам уже в 7200 рублей - радиатор можно "приколхозить". Разница в цене плат составляет 1200 рублей, но в пользу AMD. Итоговая же выгода все равно за Intel - 200 рублей.

Переходим к самому интересному - охлаждению, а также теории охлаждения процессоров Zen 2.

Для Intel будет достаточно настоящей классики в лице DEEPCOOL GAMMAXX 300 за 1500 рублей. Так как кристалл у данных процессоров всего один и находится он по центру, следовательно, прямой контакт открытых трубок будет предпочтителен. С AMD же все сложнее. Если вы подзабыли, под крышкой Zen 2 находится нестандартная компоновка кристаллов:

Кулеры с прямым контактом будут крайне неэффективны и вам потребуется как минимум Be quiet Pure Rock Slim (да, мы будем рассматривать башни, если у Intel башня), так как он самый дешевый на заявленные 120 ватт теплоотвода и имеющий теплораспределительную пластину. Но будем реалистами: нет смысла в покупке дешевого Be quiet, когда самый популярный кулер нынче - Deepcool Lucifer, он же RedHat (шляпа), масса которой больше, но качество, определенно, хуже. Вам придется внимательно  осматривать данную "шляпу", чтобы исключить любой брак, так как даже небольшой перекос или плохой контакт трубок - можно считать, что деньги "выкинуты". А уж поверьте, брака в этих башнях предостаточно. Итак, вам придется заплатить 3500 рублей в случае со "шляпой" или отдать 2500 рублей за Be quiet Pure Rock Slim. Но, в любом случае, вы в минусе либо на 1000, либо на 2000 рублей. И снова выгода за Intel - 1200, либо же 2200 рублей.

По оперативной памяти ничья: обеим платформам достается  CRUCIAL Ballistix, 16/32 гига - как хотите.

Корпус, конечно - это вкусовщина. Но давайте сравним размеры башен: для Intel сгодится самый простой корпус, самый дешевый под платы mATX, но если же вы берете "Шляпу" для Ryzen, то самый дешевый корпус вам уже обойдется в 2600 рублей, например -1STPLAYER RAINBOW R2. Ничего личного - просто самый дешевый корпус под башню на 168мм. Под Intel же сгодится GiNZZU B180, цена которого 1100 рублей - самый дешевый, все честно. Опять 1500 рублей в пользу Intel. Итого: Intel получается выгодней на 3700 рублей.

А теперь смотрите: самая дешевая плата на Z490 стоит в данный момент 11 700 рублей - это GIGABYTE Z490M. Мы изначально взяли плату за 7200 рублей, но, прибавив сэкономленные средства и "докинув" какие-то 800 рублей, у вас получается система с доступным разгоном памяти. И эта система будет как минимум не хуже аналога на AMD, если даже просто "из коробки" - ничего не разгонять. А вот если разогнать память...
Итак, "разгоняемая" система на Intel, которая может выдать потенциально больший FPS, обойдется вам всего на 800 рублей дороже. При этом вы получаете старший чипсет, возможность разгона как процессора, так и оперативной памяти, ну и про поддержку Rocket Lake не стоит забывать.

А с другой стороны, вы можете 3700 рублей вложить в ту же самую видеокарту. И получить уже реальную прибавку в FPS, не заменяя материнскую плату.

Опять же : вы можете сделать по-своему, взяв под Ryzen кулер с прямым контактом - ваше право, а следовательно, вся разница улетучится и мать с процом на Intel обойдутся вам дешевле всего на 200 рублей, если вы "приколхозите" радиатор самостоятельно, но дороже всего на 700 рублей, если вы возьмете плату с радиаторами (хотя это будет другая модель).

При этом, если сравнивать топ на топ (очень субъективно - для кого как), то сборка на Intel будет стоить столько же, сколько на AMD - судите сами: Ryzen 7 3700X стоит 27000 рублей, а i7-10700F стоит те же самые 27000 рублей. Да, платы на Intel нынче стоят дороже, но не критично. Разница между средними платами на Z490 и X570 - пара тысяч рублей, что менее 5% от стоимости сборки. А если учитывать, что Intel как обычно хоть немного, но впереди в играх - переплата будет нулевая!

Что можно сказать по итогу? Intel, AMD - какая разница, если все стоит примерно одних и тех же денег? Я полгода провел на AMD и просто понял, что это не мое. Хотя я не фанат Intel, я просто хотел продемонстрировать вам, что Intel может быть дешевым, а пытаясь обмануть систему, думая, что вы экономите, выбирая AMD - рынок и ценообразование обманывает вас. "Переиграть" эту систему не получится, нам остается лишь делать выбор, основываясь на своих предпочтениях в комплектующих. Я "вернулся домой", выбрав i5-10400F, а что выберите или уже выбрали вы?

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