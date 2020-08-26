Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Надежды на светлое будущее "красных", а также молва о потенциале процессоров AMD Ryzen, подтолкнули меня к переходу с легендарного и бессмертного Intel Core i7-2700K, топового процессора 2011 года на микроархитектуре Sandy Bridge, на изрядно подешевевший процессор от AMD с микроархитектурой Zen+ - восьмиядерный Ryzen 7 2700. Купившись на слухи и какие-то тесты, демонстрирующие мощь дешевого восьмиядерника, я, подгоняемый на тот момент страхом обвала нашей валюты, быстро продал систему на Sandy Bridge, к сожалению, тогда на б/у рынке такие сборки стоили даже чуть дешевле, чем сейчас, и купил: материнскую плату ASUS TUF B450M-PRO GAMING, боксовую версию процессора Ryzen 7 2700 и 32 гигабайта оперативной памяти CRUCIAL Ballistix BL2K16G30C15U4B.

реклама

Та сборка обошлась мне примерно в 30000 рублей. Сказать, что я с чем-то прогадал? Нет. Материнская плата на тот момент была лучшей до 10000 рублей, сейчас же я ее продал на б/у рынке по себестоимости. Далее, я купил box-версию процессора, так как ее, в случае чего, можно было бы продать без лишних вопросов, даже без проблем отправить в регионы - что я и сделал, продав процессор чуть дешевле чековой стоимости еще одному человеку, верящему в потенциал AMD для игр. Но а 32 гигабайта памяти DDR4 - это было мое самое выгодное вложение, данная память достаточно хорошо разгоняется, и менять ее я не вижу никакого смысла даже на платформе LGA1200.

Итак, давайте начнем с ответа на вопрос - почему я перешел с AMD обратно на Intel? Изначально я не планировал вообще менять свою систему на i7-2700K до выхода DDR5 или, как минимум, до появления материнских плат B550 под процессоры AMD Ryzen, чтобы взять хорошую плату недорого и изрядно подешевевший процессор на Zen2, самым оптимальным на тот момент мне казался Ryzen 7 3700X. Но в феврале 2020 года доллар начал постепенно расти, у меня были некоторые накопления, которых хватало на сборку новой системы и замену блока питания, но лишь при условии продажи моей прошлой конфигурации, которую я буквально отрывал от сердца. Сейчас же, просидев полгода на системе с AMD Ryzen, я избавился от "красной" сборки, ни разу не пожалев. Унылый разгон памяти, "дубовый" разгон процессора, который, даже не смотря на припой, греется в разгоне до 3.9 по всем ядрам как чугунный утюг, сокет, который не закрывается, а также до смешного низкая производительность на ядро даже при разгоне. Все это меня разочаровало в AMD и их процессорах на микроархитектуре Zen+, от которой сама "красная" компания избавляется как от грязи, обесценивая данные продукты более чем в 2 раза за 1 год. Сейчас же у меня было достаточно средств, чтобы вернуться обратно на Intel и собрать бюджетную, но производительную в играх компактную системку.

анонсы и реклама Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Новейшая RTX 4000 - 75тр <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке MSI 2060 в Регарде дешевле чем везде Супердешевая 1660 - смотри цену сидя Ryzen 9 3900XT в Регарде - смотри цену!!

Собственно, мой нынешний конфиг выглядит следующим образом:

реклама

Итак, в качестве основы для сборки, после продолжительного анализа рынка материнских плат и советов как друзей и знакомых, так и экспертов на нашей Конференции, мною была приобретена бюджетная "доска" на старшем чипсете Z490 - GIGABYTE Z490M GAMING X, которая сочетает в себе компактность, привлекательную стоимость, хороший функционал и потенциал для разгона памяти - гнать нынешние процессоры я бы на ней не решился, да и зачем, если производительности на ядро хватает даже у младших процессоров линейки, а высокочастотного монитора я не имею.

Да, без "танцев с бубном" тут не обошлось, но все же я смог комфортно настроить свою систему, потратив пару дней на "шаманство и прочие разгоны памяти".

реклама

Мною был приобретен процессор i5-10400F со степпингом G1. Опять же - лучшее соотношение цены и качества, холодный и удовлетворяющий всем моим потребностям "камень". Тут же хочется поделиться с вами, как я выбирал процессор для себя. Ранее мною была сделана заметка о том, что покупка процессоров i5-10400F и i5-10400 на припое не имеет никакого смысла, так как процессоры не греются в силу ограничения TDP в 65 ватт, а также не поддаются разгону. Но для себя я все-таки решил тщательно поискать процессор на припое, чтобы "не как у всех". За один день я обошел 5 магазинов в своем городе, где перебрал суммарно 12 процессоров i5-10400F и i5-10400 - ни одного процессора на припое вычислено не было, рассматривал обе "модификации" процессора, а также OEM и BOX версии - для меня переплатить 1000 рублей, но получить более толстую подложку и припой под крышкой - это не проблема, уж на столько мой бюджет не был ограничен. Также на складе было всего 47 процессоров с отключенной графикой, я решил их заказать с доставкой в магазин, который будет ближе всего к моему дому, но со мной связался оператор, и после того, как я ему объяснил, что хочу выбрать один процессор из 47 привезенных, а покупать столько процессоров не намерен, мой заказ отменили. В общем, по итогу я пошел в магазин, взял самый обычный i5-10400F со степпингом G1, который обошелся мне в чуть меньше 14000 рублей, и на этом остался доволен покупкой. Скажу так - если вы ищите бюджетный процессор с припоем - бросьте это дело (Ryzen мы не рассматриваем)! Процессоры i5-10400F и i5-10400 со степпингом Q0, если они вообще существуют, крайне редки, а вероятность того, что вы найдете в свободной продаже хоть один такой процессор, стремится к нулю.

Также по хорошей скидке я купил процессорный кулер ZALMAN CNPS9X Optima. Качественное и дешевое решение, на которое я повесил один вентилятор от кулера GELID Phantom. От комплектного "залманского" вентилятора я решил отказаться.

реклама

Избавившись от "аквариума" под названием Thermaltake View 31 TG, который в свое время я обвесил наклейками, чтобы хоть как-то убрать свечение, исходившее от этого стеклянного недоразумения, я приобрел самый простой, стальной и компактный корпус Thermaltake Versa H17, версия без окна. Кучу денег за корпус мне отдавать не хотелось, при этом нужна была компактная, легкая, закрытая и надежная система. За 2500 рублей данный "кейс" меня устраивает всем: он стальной, при этом металл не самый тонкий; собран без каких-либо заметных "косяков"; имеет пылевые фильтры, кожух над блоком питания, достаточно места для прокладки кабелей. Единственный минус, который я нашел в этой модели от Thermaltake - пластиковая "морда". Но она, в принципе, выглядит как металл, поэтому для меня это не столь значительно. Но а так, конечно, не хватает 140-мм вентилятора на выдув с задней стенки, а поставить его, к сожалению, корпус не позволяет.

За продув в корпусе отвечают вентиляторы: Gelid, снятый с моего двухбашенного кулера; "стоковый" вентилятор от данного кейса и Riing 14 LED Blue, который я снял со своего старого корпуса.

Блок питания остался тем же, да и вряд ли я его поменяю в ближайшие лет 10. Это Enermax Revolution D.F. 650W. Я не эксперт по блокам питания, но его мощности предостаточно, он тихий, качественный как по сборке, так и по начинке - в нем используются качественные конденсаторы японских производителей: Nippon Chemicon и Nichicon.

Следуя тенденции, на этот раз в моем ПК совсем нет жестких дисков - внутри системного блока, во всяком случае. В качестве накопителей мною используются два SSD от Samsung: 850 на 120GB (под Windows) и 860 EVO на 500GB (под игры). Свои жесткие диски я приберег для сборки компактной "комодной" системы под фильмографию и YouTube. Но о сборке и монтаже медиастанции непосредственно в комод мы поговорим когда-нибудь в другой раз, когда я поднакоплю свободных финансовых средств для реализации данного проекта.

Напоследок я приберег кое-что интересное: моя новая б/у видеокарта, купленная когда-то в Японии!

Я в данный момент имею достаточно нераспространенную и очень зря позабытую nVidia GeForce GTX 1070ti в исполнении Zotac. Продав свой до невозможности слабый GPU в лице GTX 1060 на 6 Gb по очень выгодной (для меня) цене, мною был приобретен, практически, аналог GTX 1080, который совсем чуть-чуть отстает от предтопа 10 линейки видеокарт. Данная видеокарта мне обошлась не очень дорого, учитывая ее происхождение и среднерыночную стоимость таких "видюх". Сразу после покупки я ее разобрал, осмотрел - визуально никаких проблем не обнаружил, единственное, печатная плата была несколько испачкана силиконом, вытекшим из термопрокладок. В остальном же - это была девственная видеокарта, в которую до меня никто не лазил, что я определил по присохшей термопасте и отсутствию каких-либо следов отвертки на винтах.

В комплекте с картой шли два небольших вентилятора, которые устанавливаются на бекплейт видеоадаптера, обдувая печатную плату с обратной стороны - что-то из разряда маркетинга; а также постер, переходники, наклейка, макулатура и все, что можно найти в оригинальном и полном комплекте.

Коробка от карты действительно усеяна японскими иероглифами. Не знаю, быть может, данная видеокарта была бы интересна каким-то коллекционерам, но я ее взял чисто под игры - как промежуточное звено до покупки 3060, либо же 2060S с рук.

Кому интересно, мое рабочее место в данный момент выглядит следующим образом:

Самый обычный стол шириной в 140 сантиметров и видавшее виды бюджетное кресло, которое меня, в принципе, устраивает. Далее у меня по плану идет замена моего старенького, но полностью устраивающего меня монитора BenQ GW2460 на модель с диагональю в 27-32 дюйма и разрешением 1440p. Но, так как моя текущая видеокарта не очень подходит для игр в "2K" при максимальных настройках графики - это все очень далекие перспективы, которые, не факт, что я смогу реализовать в ближайшем будущем. Ну и неплохо было бы иметь второй небольшой монитор, возможно, перевернутый в вертикальное положение - чисто для работы, так как сидел я за двумя мониторами одно время - крайне удобно.

Итак, так как мы уже достаточно поговорили про мой текущий конфиг, давайте перейдем непосредственно к тестированию имеющийся у меня системы.

Чисто для себя, не для "показухи", память я разогнал до частоты в 3600MHz CL16:

"Плавающая" латентность в 45-47 наносекунд меня более чем устраивает. Я не стал мучить память высокими вольтажами, для прохождения всех тестов без ошибок выставил вольтаж в 1,42 вольта. Быть может, когда-нибудь я данный разгон "допилю напильником", но оно работает - мне этого предостаточно.

В бенчмарке CPU-Z процессор выбивает 490.2 балла по однопоточной производительности и 3661.2 балла во многопоточной производительности.

Мой i7-2700K в том же тесте выбивал 497.5 баллов по однопоточной производительности и 2437.5 баллов во многопотоке. Естественно, при условии разгона до 5 GHz.

Ryzen 7 2700, находясь в разгоне до 3.9 ГГц по всем ядрам выбил 444.9 баллов в однопотоке и 4885.7 баллов во многопоточной производительности.

В общем, для процессора с частотой в 4 Ггц по всем ядрам (в играх) и 4.2 Ггц при загруженности единственного ядра, я считаю, что результат просто отличный. Наконец-то самый младший из новых процессоров i5 практически догнал максимально разогнанный флагманский процессор 2011 года, если сравнивать однопоточную производительность экземпляров в синтетике, которая к играм никакого отношения не имеет.

Также i5-10400F себя отлично показал в целом ряде тестов Aida64:

CPU Queen

CPU PhotoWorxx