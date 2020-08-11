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Оптимизируем старые игры под Ryzen - как повысить FPS в неоптимизированных проектах без снижения графических настроек

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В прошлой статье я жестко раскритиковал свой нынешний процессор с микроархитектурой Zen+ - AMD Ryzen 7 2700, так как его производительности на ядро даже в разгоне не хватало для некоторых старых игр, которые отлично работали на моем прошлом "камне" - Intel Core i7 2700K, который находился в разгоне до 5 GHz. Мною было высказано мнение о том, что процессоры от AMD с микроархитектурой Zen+ (и, тем более, первый Zen) - это плохой, если не худший, выбор для универсального игрового ПК в 2020 году. Собственно, я предложил всем читателям, которые пока что лишь стоят перед выбором процессора, обратить свое внимание на более высокопроизводительные в играх решения на микроархитектуре Zen 2 от AMD, или вообще посмотреть в сторону Intel, выбрать что-то на платформе LGA 1200 или LGA 1151v2, которая, вопреки мнению фанатов, еще сохранила свою актуальность и является отличным выбором, если вы планируете на своем компьютере только играть, причем во все игры: "классические", новинки и онлайн с максимальным FPS.

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Собственно, раскритиковать процессор и призвать всех читателей не покупать решения на Zen и Zen+ для игр - это слишком просто. Но как быть, если вы уже обзавелись устаревшим процессором Ryzen и вас не удовлетворяет его производительность в старых проектах? Тема оптимизации уже более сложна и интересна, чем простая критика, поэтому мы попробуем различными способами увеличить производительность в любимых нами классических играх, причем, без ущерба графике и каких-то изменений настроек игры.

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А "оптимизацию" мы будем проводить в игре The Witcher: Enhanced Edition, производительность в которой (местами) меня больше всего разочаровала. И данная статья не будет "гайдом" по оптимизации абсолютно всех игр под процессоры AMD Ryzen с низкой производительностью на ядро, да мы попробуем все универсальные способы, которые только пришли мне на ум, но все это не панацея. Допустим, я избавился от низкого FPS и статтеров в модификациях на оригинальном движке игр S.T.A.L.K.E.R. простой заменой HDD на SSD.

Но "Ведьмак" - это как раз та игра, которой не хватает процессоров Zen и Zen+, а точнее, их низкой тактовой частоты. А я человек принципиальный - в 30 FPS играть буду, "железо" обновлю, максимально разгоню, но настройки снижать не стану. Поэтому попробуем оптимизировать и игру под процессор Ryzen 7 2700, и "камень" под первого "Ведьмака", как бы странно это не звучало.

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Но перед началом экспериментов с оптимизацией, предлагаю вам ознакомиться с тестовой конфигурацией.

Тестовый стенд


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Игра тестировалась на максимальных настройках графики и без ограничения со стороны видеоадаптера. Тестовая локация: Вызима, район дома Трисс Меригольд.

И да, это одно из самых густонаселенных и сложных в плане геометрии мест в игре. Ситуация усугубляется максимально длинным "коридором" с максимальной дальностью прорисовки объектов. В качестве "бенчмарка" я специально выбрал настолько загруженный тестовый отрезок, который воссоздаст максимально сложную для процессора ситуацию (и движка игры, соответственно).

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Перед дальнейшим чтением изложенного мною материала, вы должны принять во внимание, что данная сцена создается непосредственно в игре, которая иногда абсолютно иначе генерирует игровую ситуацию. Да и я всего лишь человек - не могу повторить с точностью реального бенчмарка все свои действия. Поэтому вам следует учитывать погрешность в итоговых результатах, а также обращать внимание как на мое текстовое описание "поведения игры" после той или иной оптимизации, так и внимательно смотреть видео, которые лучше передают уровень производительности в игре, чем итоговые таблицы со средним FPS.

Теперь, когда все нюансы оговорены, предлагаю приступить к различного рода "оптимизациям".

"Пристрелочное" тестирование без каких-либо "оптимизаций"

FPS при тестировании был ниже 60 кадров, каких-либо "статтеров" не замечено.

Отключение SMT процессора - "вредная оптимизация"

Отключение технологии SMT лишь ухудшило ситуацию в игре. Появились явные статтеры, а график времени кадра пополнился большим количеством мелких "пик". Разница в FPS была на уровне погрешности.

Выделение для игры лишь одного ядра - серьезная потеря FPS и плавности геймплея

Далее было решено выделить для игры лишь одно ядро (без отключения SMT), так как во время предыдущих тестирований было замечено, что The Witcher: Enhanced Edition "загружает" лишь "полтора потока", отсюда был сделан вывод о том, что "Ведьмак" будет более стабильно работать на одном выделенном ему ядре. Да, старенькая RPG смогла полностью загрузить один поток на 100%, но данное действие привело к тому, что в игре резко упал FPS и появилось большое количество мелких статтеров.

Выделение для игры одного ядра и двух потоков - путь к "правильной оптимизации"

Средствами операционной системы я отвел для игры два потока одного ядра. Данное действие значительно повысило FPS в игре относительно прошлого опыта, но статтеры все равно сохранились, да и частота кадров оказалась ниже, чем была без "оптимизации".

Выделение для игры двух ядер - первый небольшой прогресс в оптимизации

Далее я выделил для игры два ядра (без отключения SMT), что привело к незначительному повышению общей производительности. Однако во время записи тестового отрезка, мне все-таки удалось "поймать" статтер. Средний FPS вырос на 2 кадра.

Выделение для игры двух ядер и четырех потоков - излишние потоки и снова "вредная оптимизация"

Ради эксперимента я отвел для "Ведьмака" два ядра и 4 потока. Игра крайне слабо работала с отведенными ресурсами и это вновь ухудшило средний FPS. Во время записи геймплейного отрезка мною вновь был пойман статтер.

Отведение игре двух ядер при отключении SMT

Казалось бы, что с отключением SMT все уже понятно, но ради эксперимента я попробовал выделить The Witcher: Enhanced Edition два ядра, чтобы сравнить производительность. По итогу единичный статтер сохранился, но игра сохранила "средний кадр" на уровне двух выделенных ядер с включенной технологией SMT.

Выделение игре трех ядер при отключении SMT

Далее ради эксперимента я заставил игру использовать три ядра, решение было странным, но мне важно было найти оптимальное количество ядер для достижения максимального FPS. Данное действие не дало абсолютно никакого преимущества в сравнении с двумя выделенными игре ядрами. "Типичный" при отключении SMT статтер стал лишь более выраженным.

Выделение четырех ядер для игры при отключении SMT

В конечном испытании различных "оптимизаций" я отвел для игры 4 ядра, что, как и следовало ожидать, не излечило "Ведьмака" от надоедливого статтера, а средний FPS лишь ухудшился.

Выделение двух незадействованных системой ядер, или лучшая оптимизация старой игры

После целого ряда испытаний и различных попыток сделать игру более плавной без изменения настроек графики, я все-таки смог добиться более плавной картинки - я пришел к выводу о том, что отключение SMT у процессоров Ryzen лишь ухудшает общую производительность. Также экспериментальным путем было выяснено, что два выделенных ядра обеспечивают лучшую производительность в сравнении с отсутствием какой-либо "оптимизации". И, так как обычно первое и второе ядро частично нагружены системой, я решил выделить для игры ядра "подальше" - третье и четвертое. "Ведьмак" стал "бегать" намного плавнее, игра на Ryzen заиграла новыми красками. График времени кадра стал более ровным, а по среднему FPS я добился прироста в 4 кадра.

Промежуточные итоги по "оптимизациям"

Все полученные в ходе "оптимизаций" замеры среднего кадра я свел в единую таблицу с гистограммой. Полученные результаты были зафиксированы без влияния записи геймплея. Тесты проводились по нескольку раз для минимизации погрешности в замерах.

Разгон или "оптимизация"?

Далее я решил немного подразогнать свой Ryzen 7 2700 и сравнить между собой результаты с разгоном, без разгона, с "оптимизацией" и без "оптимизации" одновременно. Скажу честно - не стал мучить 8 ядер четырьмя гигагерцами и избавил себя от настраивания вольтажей - в биосе у меня был сохранен профиль настроек для четырех ядер без SMT в разгоне до 4 GHz. Его я и выбрал.

Судя по бенчмарку в CPU-Z, производительность на ядро у Ryzen 7 2700 хоть немного, но возросла:

Четыре ядра без "оптимизации" на базовой частоте в 3.2 GHz, SMT выключен

"Фейковый" Ryzen 3 1200 AF на частоте в 3.2 GHz смог обеспечить в среднем лишь 43 кадра. Геральта из Ривии "преследовали" частые статтеры.

Четыре ядра с "оптимизацией" на базовой частоте в 3.2 GHz, SMT выключен

"Оптимизация" лишь немного улучшила ситуацию. FPS хоть и вырос на 3 кадра в среднем, но оставался крайне низким.

Четыре ядра без "оптимизации" в разгоне до 4 GHz, SMT выключен

Разгон прибавил к изначальному среднему FPS 14 кадров! Что, конечно же,  не сравнится ни с какой "оптимизацией". Но ведьмака все еще "преследовали" статтеры, которые связаны с отключением SMT.

Четыре ядра с "оптимизацией" в разгоне до 4 GHz, SMT выключен

"Оптимизация", связанная с выделением для игры двух ядер (из четырех имеющихся) добавила к среднему FPS 2 кадра, а также избавила игру от частых статтеров, за исключением единственного, который всегда остается при отключении SMT.

Подводим итоги...

Как показало тестирование, "оптимизация" старых игр под устаревающие процессоры AMD Ryzen с низкой производительностью на ядро - это, конечно, хорошо, но разгон ядер для процессоров Zen и Zen+ все еще является спасительным в старых играх и дает гораздо большую прибавку в FPS, чем выделение отдельных ядер для игры.

И я все еще хочу убедить вас в том, что процессоры Ryzen с микроархитектурой Zen+ - это плохой выбор для универсального игрового компьютера в 2020 году. Если вы хотите максимум FPS, или вы ну умеете разгонять ядра процессора, а также не хотите возиться с "оптимизациями" старых проектов, то Zen+ и другие процессоры с низкой производительностью на ядро - это явно не ваш вариант, и вам стоит присмотреться к Zen 2 или платформе Intel.

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