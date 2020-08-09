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Безусловно, процессоры Ryzen, особенно с микроархитектурой Zen+, обладают отличной производительностью за свои деньги, позволяющей играть во все современные игры с комфортным FPS при том, что решения от AMD продаются за копейки и подходят даже для самых экономных геймеров. И да, мне заранее придется согласиться с фанатами AMD, что Ryzen 5 1600 AF - это лучший выбор, если ваш бюджет на процессор ограничен 8000 рублей (и 6000 для б/у рынка), так как альтернатив попросту нет.

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Но давайте будем реалистами: процессоры с микроархитектурой Zen+ - это далеко не лучший выбор для игр, от которого, по возможности, стоит отказаться. И когда я делаю столь резкое заявление, сразу же приходится уточнять, что в данном случае я рассматриваю выбор процессора исключительно для игр - ни о какой процессорозависимой работе речи не идет, как и о необходимости иметь большое количество ядер для каких-либо специфичных задач. Также, когда я говорю о играх, я имею ввиду все игры, особое внимание уделяя старым играм, движки которых особенно чувствительны к производительности на ядро. А разница даже в 10-15 кадров в новых играх, особенно, если FPS больше 70, для меня, как для крайне неискушенного геймера без крутого монитора с высокой герцовкой - не более, чем разница в цифрах, которую я не замечаю в реальных условиях при упоре в видеокарту:

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Поэтому, если бы все игры одинаково хорошо умели работать с большим числом ядер, то принципиальной разницы не было бы между покупкой Zen+ с большим количеством ядер, либо же процессора Zen 2 / платформы на Intel с высокой производительностью на ядро. И выбор между условными Ryzen 7 2700X, Ryzen 5 3600, Intel Core i5 10400 или 9600K не был бы настолько сложным и спорным. Но сейчас мы имеем ситуацию, когда в играх с современными движками между этими процессорами особой разницы нет, но в тех играх, которые любят производительность на ядро, процессоры Intel показывают себя лучше всех, Zen 2 выступают примерно на уровне процессоров Sandy Bridge в разгоне до 5GHz, немного обгоняя оных по однопоточной производительности; а процессоры Zen+ имеют худшую производительность на ядро, лишь немного обходя те же легендарные процессоры Sandy Bridge в стоке.

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И нет, целью данной статьи не является банальное выяснение, у какой компании процессоры лучше, цель - убедить вас в том, что процессоры с микроархитектурой Zen+ - худший выбор для игр при условии альтернатив в виде Zen 2 и решений от Intel.

Допустим, вы имеете бюджет от 10000 до 12000 на процессор. У вас есть три процессора на выбор: Ryzen 5 3500X, i5 9400F и Ryzen 7 2700. Процессоры Ryzen 3 3300X и Intel Core i3 10100 я даже не рассматриваю - это решения сугубо для сетевых проектов и старых игр. И да, i5 9400F и Ryzen 5 3500X являются конкурентами Ryzen 7 2700 лишь по цене, его истинный конкурент в своем позиционировании - Ryzen 5 3600, который попросту "не вписывается" в имеющийся бюджет. Но вернемся к изначальной ситуации, в которой покупка процессора Ryzen 7 2700 в качестве универсального игрового решения является потенциально худшей.

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В сети существует крайне мало тестов современных процессоров в старых играх. Особенно решений с микроархитектурой Zen+, которые не славятся производительностью на ядро. При этом, многие из нас до сих пор играют в старые игры, которым критически важна та самая однопоточная производительность. И, вполне вероятно, что производительность процессора в той или иной игре вас попросту не удовлетворит, и вы ни просто не увидите разницы между старым и новым процессором, эта разница будет в худшую сторону, что испортит все впечатления от апгрейда.

Скажу честно, так было и со мной, когда я проапгрейдился с i7 2700K в разгоне до 5 GHz на Ryzen 7 2700, максимальной стабильной частотой которого является 4 GHz в моем случае.

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Напомню, что в бенчмарке CPU-Z процессор Intel Core i7 2700K на частоте в 5 GHz "выбивал" почти 500 очков однопоточной производительности, обгоняя "стоковый" i7 7700K:

Мой же нынешний Ryzen 7 2700, разогнанный до частоты в 3,9 GHz "выбивает" в том же тестировании 361.9 баллов, что лишь чуть быстрее, чем Sandy Bridge в стоке на более низкой частоте. Обратите внимание на процессоры Zen 2 на примере Ryzen 7 3700X, производительность на ядро которого превзошла и i7 7700K без разгона, и даже мой i7 2700K в разгоне до 5 ГГц.

Но далеко не все любители компании AMD принимают синтетику в CPU-Z, поэтому давайте же перейдем к самим старым играм,

Когда-то ранее я уже тестировал процессор AMD Ryzen 7 2700 в старых играх, в которых он продемонстрировал приемлемую производительность. Да, FPS был не на столько высокий, как на процессорах Intel, но это было играбельно. Но, как вы можете понимать, старая игра старой игре рознь, и если в модификациях на S.T.A.L.K.E.R. проблема с местами низким FPS и статтерами решилась благодаря замене жесткого диска на SSD, то в некоторых играх проблема низкого FPS и статтеров сохранилась, что уже является производным от низкой производительности на ядро, так как "тормозной" HDD уже не был потенциальным источником всех бед.

Первая игра, в которой я столкнулся с дискомфортной частотой кадров стала Total War: Attila. Да, кто-то скажет, что это проблема оптимизации игры, а не процессора, но ведь это не делает игру плохой и не мешает тысячам геймеров играть в эту стратегию до сих пор.

К сожалению, собственные тесты этой игры мне провести бы не удалось, так как видеокарта GTX 1060 местами загружается на 100%, тем самым выступая узким местом. Но на этом видео наглядно продемонстрировано, как игра ведет себя на процессоре Ryzen 2700X, у которого незначительно больше тактовая частота, чем у моего процессора:

Скажу больше: на i7 2700K в разгоне такого низкого FPS не было. На глобальной карте кампании FPS падает ниже 20 кадров, чего никогда не наблюдалось на моем прошлом процессоре. Но такой низкий FPS на карте кампании не сказывается на игре, ведь геймплей пошаговый.

Следующая игра, в которой я столкнулся с крайне низким FPS, стала Готика 2 с дополнением "Ночь Ворона". В портовом квартале Хориниса частота кадров опускалась ниже 25, что не добавляло игре кинематографичности, но и серьезных проблем для меня не вызывало. К сожалению, как-то продемонстрировать вам уровень производительности Ryzen с микроархитектурой Zen+ не удастся - игра крайне старая и не поддается захвату ни MSI Afterburner, чтобы провести мониторинг, ни какой-либо другой программой.

Игра, с которой никогда не было проблем на i7 2700K - первый Ведьмак также показал весьма низкую производительность на системе с процессором Zen+, что в общем-то, меня и разочаровало в процессорах Ryzen 2000 серии. Если в полях FPS в игре достаточно комфортный, и язык бы не повернулся сказать, что "Ryzen не может в Ведьмака", то по прибытии в Вызиму мне пришлось забыть о комфортной игре в стабильные 60+ FPS.

Благо, что MSI Afterburner может вывести мониторинг в этой игре, а моя GTX 1060 не загружена на 100% хоть где-то. Поэтому, собственно, я и смог продемонстрировать вам, что вас ждет в этой игре на Zen+.

Но перед началом тестирования, предлагаю ознакомиться с тестовым стендом.

Тестовый стенд Системная плата: Asus TUF B450M PRO GAMING;

Процессор: AMD Ryzen 7 2700, OC 3900 MHz;

ОЗУ: CRUCIAL Ballistix BL2K16G30C15U4B 2x16 Гб, 3333 MHz CL14;

Система охлаждения процессора: GELID Phantom;

Термопаста: Arctic Cooling MX-4 ;

Видеоадаптер: GeForce GTX 1060 Xtreme Gaming 6G;

Накопители: SSD Samsung 850 120GB (под Windows), SSD Samsung 860 EVO 500GB (под игры);

Блок питания: Enermax Revolution D.F. , 650 Ватт;

Корпус: Thermaltake View 31 TG;

Монитор: BenQ GW2460;

Операционная система: Windows 10 Pro x64 (1909).

Игра была протестирована на максимальных настройках графики и без упора в видеокарту. Тестовая локация: Вызима, район дома Трисс Меригольд.

Да, это максимальная дальность прорисовки, бесконечно длинные коридоры, достаточно много NPC и сложные в плане геометрии сцены. Но не стоит забывать, что игре 13 лет, а процессор при этом находится в разгоне. Если же вы собираетесь играть на Zen+ без разгона, либо же на Zen, то производительность будет куда хуже, чем на моем Ryzen.

Заключение

Нет, данным материалом я не хотел как-то принизить процессоры Ryzen 2000 серии - это хорошие и универсальные процессоры. Слово "универсальные" употреблено в контексте всех задач. Но эти решения от AMD далеко не универсальны в плане игр - достаточная производительность в современных и оптимизированных проектах, но сравнительно низкая производительность в ряде старых игр. И это "беда" не только Zen+, это справедливо и для Zen ( что не удивительно), и для некоторых процессоров линейки Xeon, и для старых процессоров Threadripper. Если вы только играете, при этом не забываете о старых играх (как и о онлайн-проектах), то вам стоит обратить внимание на решения с высокой производительностью на ядро: Intel или AMD, решайте сами, но если ваш выбор - это AMD, то стоит отдать предпочтение менее "ядерным" за свою цену, но более производительным в играх процессорам Zen 2, которые наконец-то смогли достичь уровня однопоточной производительности Intel и выдавать комфортный FPS даже в неоптимизированных и "бородатых" проектах.