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В прошлой статье мы с вами несколько ознакомились с корпусом Silverstone Raven 3 (RV03) и доработали его: заново нарезали резьбу под стойки для крепления материнской платы стандарта mATX, используя кустарные методы ремонта, не требующие денежных вложений; и заменили "стоковые" стойки под более стандартные, в которые можно вкрутить винт M3.

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В данной же статье мы наглядно сравним корпус с типичным расположением материнской платы и корпус с креплением материнской платы, развернутым на 90 градусов. Заметьте, что сравнение будет именно корпусов, с учетом разницы в их объеме в литрах, разницы в используемых материалах, разницы в толщине и марки стали и других особенностей, которые не позволяют сравнивать данные модели корпусов, чтобы вычислить эталонную разницу в температурах от разворота материнской платы. И, как следствие, мною использовались комплектные вентиляторы для каждого корпуса, я не использовал одинаковые вентиляторы, так как такое сравнение все равно не было бы эталонным и не имело бы никакого смысла. Поэтому мы именно что тестируем два абсолютно разных корпуса и сравниваем эффективность охлаждения в отдельных моделях: Silverstone Raven 3 (RV03) и Thermaltake View 31 TG.

Silverstone Raven 3 (RV03):

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Thermaltake View 31 TG:

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Перед началом тестирования предлагаю ознакомиться с тестовым стендом, комплектующими, являющимися общими для обеих сборок, по которой мы будем судить об эффективности того или иного корпуса, а также с методикой тестирования эффективности моделей.

Тестовый стенд и методика тестирования

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Прогревали корпуса изнутри процессор AMD Ryzen 7 2700, разогнанный до частоты в 3.9 ГГц по всем ядрам, тепловыделение которого составило 145 ватт в пике, и видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1060 c TDP около 120 ватт. За охлаждение процессора отвечала двухбашенная система охлаждение GELID Phantom.

Thermaltake View 31 TG был оснащен двумя вентиляторами Riing 14 LED Blue. В случае же с Silverstone Raven 3 (RV03) использовались комплектные вентиляторы от SilverStone: 1x180мм на вдув и 1x120мм на выдув.

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В обоих случаях вентиляторы тестировались на профиле "Silent", выбранном в BIOS материнской платы.

Тестирование проходило при комнатной температуре в 27 градусов. Прогрев комплектующих осуществлялся программой OCCT. В качестве теста был выбран стресс-тест как видеокарты, так и процессора одновременно, AVX инструкции при этом были отключены. Каждый тестовый прогон длился ровно 20 минут по заданному времени, чтобы обеспечить максимально возможный нагрев комплектующих в созданных условиях.

Расположение корпусов оставалось неизменным и находились они в "классическом" положении у стены на краю стола:

Тестирование и сравнение моделей корпусов с разным расположением материнской платы

Промежуточные результаты материнской платы в стандартном положении

Промежуточные результаты материнской платы в перевернутом положении





Для упрощения восприятия информации, все результаты были отражены в итоговой таблице:

Как показало тестирование, в данном случае "стоковый" корпус Silverstone Raven 3 (RV03) превзошел корпус Thermaltake View 31 TG, обогнав последний по всем температурным показателям на несколько градусов в свою пользу.

Но является ли данный опыт объективным, с точки зрения абсолютного сравнения двух положений материнской платы внутри корпуса? Я думаю, что нет, так как присутствует слишком много переменных, которые незначительно, но влияют на результаты сравнения. Если бы оба корпуса отличались лишь положением материнской платы (что, по сути, можно сделать только в специально спроектированном тестовом стенде), то разрыв между двумя компоновками был бы более значителен и мы, скорее всего, наблюдали бы явное превосходство корпуса с перевернутой материнской платой над типичной моделью расположения.

Заключение

Что и следовало ожидать, Silverstone Raven 3 (RV03) превзошел корпус Thermaltake View 31 TG и показал отличные результаты по температурам, обладая менее производительными комплектными вентиляторами и не лучшим их расположением.

Очень жаль, что в наше время производители корпусов уходят от эффективности моделей, отдавая предпочтение их внешнему виду и удешевляя производство корпусов. Они сегодня продают нам одни и те же типичные решения в разных обертках, принципиально ничем не отличающиеся внутри. Очень жаль, что действительно эффективных и продуманных моделей на рынке крайне мало, а вся "внутренняя" массовая эволюция корпусов закончилась переносом блока питания в нижнюю часть корпуса, после чего корпуса сохранили свою типичную компоновку и действительно революционные в плане эффективности охлаждения решения больше не выпускаются.

Но сам я отказываюсь от использования корпуса Silverstone Raven 3 (RV03). Его вентиляторы слишком шумные и требуют обслуживания, а еще лучше - замены. Также меня не устраивает его нетипичная схема подачи энергии на блок питания, которой я не доверяю. И хоть "ворон" и выиграл в температурном сравнении у "аквариума", я все равно остаюсь в своем старом Thermaltake View 31 TG, потому что он банально тише и, на мой взгляд, безопасней, хотя уже и разваливается, как типичная современная "консервная банка".

Крайне интересно было бы сравнить спроектированный стенд с перевернутым положением материнской платы, где потоки воздуха будут идти исключительно вертикально снизу вверх, создавая по-настоящему серьезный продув внутри, захватывающий практически весь имеющийся объем; с типичной моделью, где поменяется стандартное расположение материнской платы и вентиляторов. Но, к сожалению, бюджет на покупку шести одинаковых и производительных вентиляторов у меня просто отсутствует, а также сборка такого стенда требует покупки инструмента и расходников - как минимум панелей ЛДСП, МДФ или фанеры, но лучше, все же алюминиевых листов. В общем, пока что такого окончательного и объективного сравнения двух моделей расположения материнских плат явно не предвидится, но если у меня появится возможность собрать такой стенд и, самое главное, сделать это качественно, то такой материал выйдет в свет.