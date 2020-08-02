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В мои руки попал крайне редкий и ценящийся у энтузиастов легендарный корпус с горизонтальным расположением материнской платы - Silverstone Raven 3 (RV03). Не хочу оглашать сумму, за которую мне досталась данная модель, но естественно, "ворона" в наши дни мне удалось урвать лишь на барахолке.

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Сказать, что я был удивлен данному корпусу - ничего не сказать. Толстая сталь толщиной в 0,8 мм, абсолютно нетипичное для корпусов расположение комплектующих внутри кейса, огромный, 180-мм вентилятор на вдув снизу и скромная 120-ка на выдув сверху, развернутое на 90 градусов положение материнской платы и, самый большой для меня "сюрприз" - необходимость "запитывать" блок питания через разъем, расположенный снизу корпуса.

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Конечно же, первым делом я разобрал свой ПК и решил "собраться" в этом корпусе. Но тут возник один неприятный "нюанс" - комплектные стойки под крепление материнской платы не подходили под стандартные винты, имеющиеся у меня - они просто проваливались в отверстия стоек и не могли быть зафиксированы. Понятия не имею - то ли кто-то их настолько "слизал", то ли это какой-то брак, или вообще "фича" модели. Но так быть не должно, решил я, и при помощи плоскогубцев свинтил стойки. Но тут мои проблемы только начались - резьба от "стоковых" стоек не позволяла вкрутить имеющиеся у меня "пеньки", которые я позаимствовал у одного из старых корпусов из моей коллекции хлама. Да и комплектные стойки под материнскую плату "не хотели" вкручиваться. А некоторые отверстия на стенке корпуса и вовсе были "девственные", на них попросту отсутствовала резьба.

Что же, подумал я - что не проблема, то тема для статьи - поработаю подручными средствами, заодно и практически полезный материал затем выпущу.

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Итак, никаких метчиков у меня не было, а было лишь две отвертки, плоскогубцы, пара пакетиков с различными винтиками, которые я успешно свинтил отовсюду, что мне приходилось разбирать из "мусорных" комплектующих, крепкий хват и энтузиазм. Метчики, к слову, у нас достаточно дорогие и я не был готов тратить хоть какие-то деньги, чтобы довести этот корпус до ума.

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Нарезать нужно было дюймовую резьбу (6/32). Я обратился на нашу Конференцию, где мне подсказали, что все это можно сделать при помощи самореза.

В "девственные" отверстия без резьбы никак не входил нужный винт. Поэтому я решил "раздраконить дырки" чуть меньшим саморезом. Если честно, понятия не имею, откуда он и его точный размер. Но подходил этот саморез идеально, чтобы нарезать первичную резьбу и чуть расширить отверстия в толстой стали. Во многом благодаря острому концу, который постепенно прорезал металл до необходимых мне размеров.

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Терпеливо "впиваясь" в металл, и прорезая отверстие, я до конца прокрутил саморез, "погонял" его вращательными движениями вверх-вниз, и, собственно, отверстие немного расширилось.

Далее в дело пошел винт от корпуса с дюймовой резьбой. Я специально подобрал такой, чтобы его можно было прокручивать и отверткой (как крестовой, так и плоской), и плоскогубцами, ну и, само собой, пальцами, чтобы убедиться, что резьба нарезана качественно и стойку можно будет свинтить пальцами без инструмента.

Я постепенно начал вкручивать винт в толстую сталь корпуса, нарезая свежую резьбу. Сначала я крутил винт своей крестовой отверткой, но из-за механического воздействия крестовая ложбинка быстро "слизалась". В дело пошла крайне удобная небольшая реверсивная отвертка со съемными жалами и свободным хождением "Т"-образной ручки. Плоским жалом я умело вкрутил винт до упора, также "погонял" его вверх-вниз и выкрутил. Резьба была нарезана. Но только одна!

Резьба в отверстиях у стенок нарезалась точно также, но в дело пошли плоскогубцы.

Благодаря правильно подобранному для нарезания резьбы корпусному винту, я надежно ухватился за него плоскогубцами и уверенно нарезал резьбу, на сколько мне это позволял сделать угол поворота инструмента.

Конечно, пока я нарезал резьбу при помощи плоскогубцев, стенка корпуса изрядно исцарапалась. Да, товарный вид сохранить не удалось, но на то он и "кустарный ремонт кейса".

Ни о какой сохранности "рабочего" корпусного винта, послужившего мне бюджетным инструментом для нарезания резьбы, речи быть не могло. Многочасовые манипуляции изрядно его испоганили.

В какой-то момент мне пришлось даже заменить его на новый винт, потому что даже "канал" под плоскую отвертку я умудрился "слизать" почти под конец работы.

И вот, все пеньки под mATX были на своих местах, многочасовое "бурение" стали было завершено.

Вот для сравнение два "пенька": тот, что слева - "стоковый" и любой из имеющихся винтов просто проваливается в него. Тот что справа - "правильный пенек", в него надежно "заходит" винт M3.

Далее мне предстояла сборка в этом корпусе.

Скажу честно: мне крайне не понравилось решение с разъемом под шнур блока питания. Оно кажется крайне спорным, и я беспокоюсь за электробезопасность комплектующих внутри корпуса.

Крепление 2.5" накопителей также не совсем удачное - не так удобно, как в моем Thermaltake View 31 TG. Хотя идея с "бутербродом" из SSD мне крайне понравилась.

И вот, компьютер был собран и выглядело это примерно вот так:

Возникли сложности с установкой видеокарты, но эта проблема Gigabyte, а не корпуса. Мне пришлось с силой натаскивать одно отверстие на другое, чтобы вкрутить винт для фиксации положения видеокарты.

С mATX платой все выглядит не так замечательно, как хотелось бы. Также в процессе сборки не хватало длины как кабелей блока питания, так и корпусных проводов от FPANEL. Удалось подключить только кнопку включения и перезагрузку. Остальные провода не дотягивались.

Горизонтальное расположение материнской платы мне в общем-то понравилось, как и идея с прокладкой кабелей под верхней крышкой, но оставлять свои комплектующие в этом корпусе я не хочу.

Silverstone Raven 3 (RV03) - превосходный корпус и настоящий подарок для коллекционера и энтузиаста, но данный кейс далеко не идеален в моем представлении. Его возраст все-таки дает о себе знать в плане некоторых не совсем оправданных решений. Чертовски большой вес (12.5 кг) мне также не понравился - крайне тяжело тащить корпус куда-то. Пластиковая облицовка корпуса - это также минус. Пластик хоть и относительно качественный, но я не люблю пластик в оформлении корпуса. Но все эти недостатки просто меркнут перед моей главной придиркой - я не доверяю разъему в корпусе под выход кабеля электропитания. Именно данное решение ставит окончательный крест в использовании мной Silverstone Raven 3 (RV03) на постоянной основе, и я возвращаюсь в свой "аквариум", пока не найду корпус мечты.

Таковы были "колхоз" с доработкой и мое мнение о легендарном корпусе Silverstone Raven 3. Но на этом, конечно же, испытания этого корпуса не будут закончены. В следующий раз мы обязательно сравним два расположения материнской платы внутри корпуса и выясним, оправдано ли было решение с разворотом материнской платы в горизонтально положение.