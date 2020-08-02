Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Дорабатываем корпус Silverstone Raven 3 (RV03) - как своими руками заново нарезать резьбу под стойки для материнской платы

[ ] для раздела Блоги
4
Супердешевая 2070 + подарок в Ситилинке
Скидки 60% в Ситилинке, акция только началась!
Супердешевая RTX 2070 в Регарде
Супердешевая 1660 - смотри цену сидя
Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

В мои руки попал крайне редкий и ценящийся у энтузиастов легендарный корпус с горизонтальным расположением материнской платы - Silverstone Raven 3 (RV03). Не хочу оглашать сумму, за которую мне досталась данная модель, но естественно, "ворона" в наши дни мне удалось урвать лишь на барахолке.

реклама

Сказать, что я был удивлен данному корпусу - ничего не сказать. Толстая сталь толщиной в 0,8 мм, абсолютно нетипичное для корпусов расположение комплектующих внутри кейса, огромный, 180-мм вентилятор на вдув снизу и скромная 120-ка на выдув сверху, развернутое на 90 градусов положение материнской платы и, самый большой для меня "сюрприз" - необходимость "запитывать" блок питания через разъем, расположенный снизу корпуса.

анонсы и реклама
Супердешевая RTX 2060 + подарок в Ситилинке
RTX 2080 Ti - цена упала на порядок
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке
Цена на память рухнула на порядок в Регарде
Цена на память рухнула в Ситилинке
<b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке
4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все

Конечно же, первым делом я разобрал свой ПК и решил "собраться" в этом корпусе. Но тут возник один неприятный "нюанс" - комплектные стойки под крепление материнской платы не подходили под стандартные винты, имеющиеся у меня - они просто проваливались в отверстия стоек и не могли быть зафиксированы. Понятия не имею -  то ли кто-то их настолько "слизал", то ли это какой-то брак, или вообще "фича" модели. Но так быть не должно, решил я, и при помощи плоскогубцев свинтил стойки. Но тут мои проблемы только начались - резьба от "стоковых" стоек не позволяла вкрутить имеющиеся у меня "пеньки", которые я позаимствовал у одного из старых корпусов из моей коллекции хлама. Да и комплектные стойки под материнскую плату "не хотели" вкручиваться. А некоторые отверстия на стенке корпуса и вовсе были "девственные", на них попросту отсутствовала резьба.

Что же, подумал я - что не проблема, то тема для статьи - поработаю подручными средствами, заодно и практически полезный материал затем выпущу.

реклама

Итак, никаких метчиков у меня не было, а было лишь две отвертки, плоскогубцы, пара пакетиков с различными винтиками, которые я успешно свинтил отовсюду, что мне приходилось разбирать из "мусорных" комплектующих, крепкий хват и энтузиазм. Метчики, к слову, у нас достаточно дорогие и я не был готов тратить хоть какие-то деньги, чтобы довести этот корпус до ума.

реклама

Нарезать нужно было дюймовую резьбу (6/32). Я обратился на нашу Конференцию, где мне подсказали, что все это можно сделать при помощи самореза.

В "девственные" отверстия без резьбы никак не входил нужный винт. Поэтому я решил "раздраконить дырки"  чуть меньшим саморезом. Если честно, понятия не имею, откуда он и его точный размер. Но подходил этот саморез идеально, чтобы нарезать первичную резьбу и чуть расширить отверстия в толстой стали. Во многом благодаря острому концу, который постепенно прорезал металл до необходимых мне размеров.

реклама

Терпеливо "впиваясь" в металл, и прорезая отверстие, я до конца прокрутил саморез, "погонял" его вращательными движениями вверх-вниз, и, собственно, отверстие немного расширилось.

Далее в дело пошел винт от корпуса с дюймовой резьбой. Я специально подобрал такой, чтобы его можно было прокручивать и отверткой (как крестовой, так и плоской), и плоскогубцами, ну и, само собой, пальцами, чтобы убедиться, что резьба нарезана качественно и стойку можно будет свинтить пальцами без инструмента.

Я постепенно начал вкручивать винт в толстую сталь корпуса, нарезая свежую резьбу. Сначала я крутил винт своей крестовой отверткой, но из-за механического воздействия крестовая ложбинка быстро "слизалась". В дело пошла крайне удобная небольшая реверсивная отвертка со съемными жалами и свободным хождением "Т"-образной ручки. Плоским жалом я умело вкрутил винт до упора, также "погонял" его вверх-вниз и выкрутил. Резьба была нарезана. Но только одна!

Резьба в отверстиях у стенок нарезалась точно также, но в дело пошли плоскогубцы.

Благодаря правильно подобранному для нарезания резьбы корпусному винту, я надежно ухватился за него плоскогубцами и уверенно нарезал резьбу, на сколько мне это позволял сделать угол поворота инструмента.

Конечно, пока я нарезал резьбу при помощи плоскогубцев, стенка корпуса изрядно исцарапалась. Да, товарный вид сохранить не удалось, но на то он и "кустарный ремонт кейса".

Ни о какой сохранности "рабочего" корпусного винта, послужившего мне бюджетным инструментом для нарезания резьбы, речи быть не могло. Многочасовые манипуляции изрядно его испоганили.

В какой-то момент мне пришлось даже заменить его на новый винт, потому что даже "канал" под плоскую отвертку я умудрился "слизать" почти под конец работы.

И вот, все пеньки под mATX были на своих местах, многочасовое "бурение" стали было завершено.

Вот для сравнение два "пенька": тот, что слева - "стоковый" и любой из имеющихся винтов просто проваливается в него. Тот что справа - "правильный пенек", в него надежно "заходит" винт M3.

Далее мне предстояла сборка в этом корпусе.

Скажу честно: мне крайне не понравилось решение с разъемом под шнур блока питания. Оно кажется крайне спорным, и я беспокоюсь за электробезопасность комплектующих внутри корпуса.

Крепление 2.5" накопителей также не совсем удачное - не так удобно, как в моем Thermaltake View 31 TG. Хотя идея с "бутербродом" из SSD мне крайне понравилась.

И вот, компьютер был собран и выглядело это примерно вот так:

Возникли сложности с установкой видеокарты, но эта проблема Gigabyte, а не корпуса. Мне пришлось с силой натаскивать одно отверстие на другое, чтобы вкрутить винт для фиксации положения  видеокарты.

С mATX платой все выглядит не так замечательно, как хотелось бы. Также в процессе сборки не хватало длины как кабелей блока питания, так и корпусных проводов от FPANEL. Удалось подключить только кнопку включения и перезагрузку. Остальные провода не дотягивались.

Горизонтальное расположение материнской платы мне в общем-то понравилось, как и идея с прокладкой кабелей под верхней крышкой, но оставлять свои комплектующие в этом корпусе я не хочу.

Silverstone Raven 3 (RV03) - превосходный корпус и настоящий подарок для коллекционера и энтузиаста, но данный кейс далеко не идеален в моем представлении. Его возраст все-таки дает о себе знать в плане некоторых не совсем оправданных решений. Чертовски большой вес (12.5 кг) мне также не понравился - крайне тяжело тащить корпус куда-то. Пластиковая облицовка корпуса - это также минус. Пластик хоть и относительно качественный, но я не люблю пластик в оформлении корпуса. Но все эти недостатки просто меркнут перед моей главной придиркой - я не доверяю разъему в корпусе под выход кабеля электропитания. Именно данное решение ставит окончательный крест в использовании мной Silverstone Raven 3 (RV03) на постоянной основе, и я возвращаюсь в свой "аквариум", пока не найду корпус мечты.

Таковы были "колхоз" с доработкой и мое мнение о легендарном корпусе Silverstone Raven 3. Но на этом, конечно же, испытания этого корпуса не будут закончены. В следующий раз мы обязательно сравним два расположения материнской платы внутри корпуса и выясним, оправдано ли было решение с разворотом материнской платы в горизонтально положение.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

silverstone своими руками мнение silverstone raven 3 silverstone raven 3 (rv03) silverstone rv03 как нарезать резьбу как нарезать резьбу в корпусе как нарезать резьбу под стойки для материнской платы обзор silverstone raven 3 тестирование silverstone raven 3
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тест ноутбука ASUS ROG Strix Scar 17 (G732LXS)
6
Обзор и тестирование видеокарты ASUS Radeon RX 5500 XT Dual Evo
10
Битва игровых компьютеров: Core i5-9500F & GeForce RTX 2060 Super VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
14
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 2060 Super Ventus GP OC
16
Обзор и тестирование блока питания HIPER HPB-750RGB
11
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 100 тысяч рублей: июль 2020
6
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus XII Apex
16
Распродажа Summer Sale 2020 в магазине O2Keys: Windows 10 Pro за $8.80, MS Office 2019 Pro Plus за $30.12 и ещё много выгодных предложений
Ghost of Tsushima: рецензия
14
Битва процессоров: Core i7-9700КF VS Core i7-8700К VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
38

Интересные материалы

Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: июль 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
19 июля 2020 26
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: июль 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
26 июля 2020 45
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: июль 2020
22 июля 2020 28
Битва процессоров: Core i7-9700КF VS Core i7-8700К VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
27 июля 2020 38
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX 5700 в связке с процессором Ryzen 5 3500Х
20 июля 2020 31
Битва игровых компьютеров: Core i7-9700F & Radeon RX 5700 XT VS Ryzen 7 3700X & GeForce RTX 2070 Super
24 июля 2020 24

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Xiaomi выпустила стабильную прошивку MIUI 12 для пяти смартфонов
10
11 смартфонов Huawei и Honor получили новую версию EMUI 10.1 / Magic UI 3.1
6
53 смартфона Xiaomi получат обновление MIUI 12 в 2020 году – полный список, сроки и названия телефонов
8
Цена OnePlus 7 Pro упала на 30 000 рублей – Snapdragon 855, до 12 ГБ ОЗУ, 90-Гц экран и выдвижная камера по низкой цене
6
Sony готовит двухпроцессорную модель PlayStation 5 Pro – в 2 раза больше памяти и производительность 4К@60fps в любых играх
28
AMD Radeon RX 6900 XT Big Navi будет оснащён 80 вычислительными блоками, 5120 графическими ядрами и сможет демонстрировать производительность в 17,5 TFLOP
42
Пользователи проголосовали за PlayStation 5 – 85% геймеров готовы купить игровую приставку от Sony в первые дни продаж
7
В выборе между AMD Ryzen 7 4750G и Intel Core i7-10700 с бюджетной дискретной видеокартой поможет тестирование от TecLab
35
В World of Tanks пришла большая амнистия – тысячи тимкиллеров вернуться в игру в связи с 10-летним юбилеем Танчиков
20
NVIDIA GeForce RTX 3080 оказалась существенно быстрее GeForce RTX 2080 Ti в 3DMark Time Spy Extreme – данные инсайдера
60
Самая ожидаемая видеокарта 2020 года – Big Navi от AMD может получить мощность от 17,5 TFLOP, оказавшись гораздо быстрее GeForce RTX 3090
18
Игровая GeForce RTX 3080 оказалась на 35% быстрее GeForce RTX 2080 Ti в Time Spy Extreme – предварительные цены, технические характеристики и сроки начала продаж
10
Долой додекаэдры: товарные экземпляры Core i9-9900K перебрались в обычные коробки
11
В Uplay можно бесплатно забрать отличную игру Valiant Hearts про Первую Мировую войну, но есть один нюанс
5
Новая версия эмулятора для PlayStation 3 позволяет запускать более 3 000 игр, получив поддержку многопользовательского режима
8
AMD работает над обновлением APU Ryzen Pro Renoir с Vega 11, большим количеством линий PCIe и увеличенным объемом оперативной памяти
17
Активация новой технологии NVIDIA – Dynamic Boost позволяет увеличить производительность видеокарты до 15% – результаты тестирования в 3DMark от Zol
7
Radeon RX 5700 XT на частотах 2360/15792 МГц стал вторым в Unigine Superposition 8K
5
Руководство Apple назвало причины популярности нового iPhone SE
24
Большая презентация Xiaomi в России: игровой 144-Гц монитор, TWS-наушники, ТВ-приставка, два маршрутизатора и три самоката
7

Популярные статьи

Пять причин, по которым я никогда не куплю видеокарту NVIDIA
352
5 субъективных причин, по которым я не куплю процессор Intel
521
Я все ещё покупаю процессоры Intel
155
Краткий обзор на неофициальные рендеры еще не вышедших карт RTX 3000
19
Обзор и тестирование видеокарты ASUS Radeon RX 5500 XT Dual Evo
10
Битва игровых компьютеров: Core i5-9500F & GeForce RTX 2060 Super VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
14
Обзор и тест ноутбука ASUS ROG Strix Scar 17 (G732LXS)
6
Вынужденная обновка МФУ: взгляд на Canon TS9551C в негативе и позитиве
16
Обновление старого ПК: прощай 775 - привет 2011
2
Дорабатываем корпус Silverstone Raven 3 (RV03) - как своими руками заново нарезать резьбу под стойки для материнской платы
2

Сейчас обсуждают

Van Helsing
07:19
Амд всегда догонял чушь..
Пять причин, по которым я никогда не куплю видеокарту NVIDIA
Goginator
07:19
и это хороший пример того как интел путем сговора, подкупа, шантажа и запугивания удерживает рынок под своим контролем .
Я все ещё покупаю процессоры Intel
Pobeda
07:19
Про вес - любой корпус похожих габаритов весит +/- столько же. Мой бывший Aerocool xPredator был больше, вмещал меньше (я про диски), весил больше (но стоковые 230 вентили умудрялись его "шатать" на о...
Дорабатываем корпус Silverstone Raven 3 (RV03) - как своими руками заново нарезать резьбу под стойки для материнской платы
nikolai3anv
07:16
тик ток то еще дерьмо, да это факт, ну ок, следит за пользователями, хм, хуавей запретили \(мол шпионит) но тогда давайте тогда и эппл!? нет ну а че? не следят? следят, и еще как,
TikTok заблокируют в США уже через несколько дней
Pustotnik
07:15
У Adobe весь софт многопоточный... я вам не опишу в двух словах, но в статье есть объяснение, про "голод памяти" и тесты левые... Ну давайте на пальцах, вы купили 3950X у вас 32 потока, вы поставили 3...
Я все ещё покупаю процессоры Intel
Сергей Vorvort
07:13
Фактов нет, пустой треп. Я вел речь про десктопные процессоры и подкрепил это ссылками на известные "железные" Интернет ресурсы. В моей статье ни слова про OEM процессоры.. Ты еще один балабол уровня ...
Я все ещё покупаю процессоры Intel
Goginator
07:10
в принципе да . его кукареканье даже в штатах услышали . да и мозгов у него как у курицы .
Пять причин, по которым я никогда не куплю видеокарту NVIDIA
Дмитрий Стацанка
07:09
Я думаю, что его надо назвать петушком, кококо
Пять причин, по которым я никогда не куплю видеокарту NVIDIA
Pustotnik
07:09
Да, это плохо... но там есть апп. декодирование на iGPU от Intel. И есть железное правило: "железо подбирают под софт, а не наоборот". Это не только у Adobe так... просто когда вышло QSV если вы не зн...
Я все ещё покупаю процессоры Intel
Сергей Vorvort
07:09
У меня ни слова про OEM процессоры в 5 разделе и вообще в статье. Соответственно ты трепло и балабол, который не подкрепил свои утверждения ни одним фактом. Теперь касательно недобросовестной конкурен...
Я все ещё покупаю процессоры Intel
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем