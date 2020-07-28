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Пять причин, по которым вам следует заменить все HDD на SSD для игрового ПК в 2020 году

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Что я подразумеваю под современным игровым компьютером, которому так необходим SSD для хранения игр?

Итак, по моему мнению, всех геймеров можно классифицировать на три основных "типа": "ретро" или "олды", играющие в исключительно старые игры (очень условно возьмем период до 2015 года, когда вышли Ведьмак 3 и GTA 5, которые уже считаются не новыми играми, хотя в действительности старыми играми можно назвать те, что вышли эпоху прошлого поколения консолей - PS3 и Xbox360); онлайн-геймеры, предпочитающие "танки", "доту", "кс" и прочие мейнстрим-игры, ориентированные на массового игрока и не требующие "железа" классом лучше, чем самое бюджетное; и, наконец, "активные" геймеры, постоянно проходящие новые и новые игры AAA-класса.

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Из этих условных категорий (которых можно выделить куда больше, чем три) я буду ориентироваться на "активных" геймеров. И, собственно, посыл и сама статья будет ориентирована в основном на них, потому что именно они чаще всего являются обладателями современных игровых ПК (оснащенных как минимум процессором с 4 быстрыми ядрами, 16 гигабайтами ОЗУ и видеокартой уровня GTX 1060), в которых я не нахожу места HDD и вижу лишь тотальную смену жестких дисков на быстрые твердотельные накопители. Почему же HDD не место в игровом ПК в 2020 году - узнаете из выведенных мною пяти основных тезисов, перечисленных далее...

SSD рекордно подешевели

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Как не любят наши постоянные читатели формулировку "рекордно подешевели", но сейчас это никакой не кликбейт, и фраза полностью соответствует актуальной реальности.

Летом 2019 года я приобрел Samsung SSD 850 объемом в 120 гигабайт (под операционную систему и основные программы, в которых я работаю) за 2200 рублей. Сейчас, конечно, этого диска больше нет в продаже, но в то время это был хороший выбор за такие деньги и, самое главное, максимально надежный, потому что через данный "твердотельник" в день проходят гигабайты информации, я постоянно что-то скачиваю-удаляю, и нужен пусть и небольшой (потому что я не храню ничего кроме основных программ и Windows на SSD), но надежный твердотельный накопитель.

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Сейчас же аналогичные SSD стоят чуть дороже из-за разницы в курсе валют и по другим причинам, но цены все равно достаточно бросовые:

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Но данные SSD - явно не выбор геймера, они крайне дорогие и имеют небольшой объем хранилища.

Выбор "геймерского" SSD примерно такой:

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Да, это не m.2, так как накопители данного форм-фактора стоят в 1.5-2 раза дороже, но имея даже такие небольшие по объему 2.5" накопители, вы почувствуете разницу в сравнении с HDD. И отдать 3700 рублей (в случае с Kingston) за 480 гигабайт скоростного хранилища - это дешево.

Покупать новый HDD в 2020 году как минимум дорого

Давайте рассмотрим популярные и бюджетные HDD, объемом в 1 ТБ:

Мы имеем округленно 3000 рублей за терабайт хранилища в среднем. Кто-то скажет, что это бюджетно в сравнении со "среднестатистическим" SSD. Но я мыслю следующим образом: даже в самом небольшом городе (но с населением более 100 тысяч человек) есть широкополосный интернет 100 Мб/с за не такие уж и большие деньги - от сюда становится ясно, что нет никакого смысла забивать такой объем играми "под завязку", вопрос скачивания современной AAA-игры - это менее двух часов ожидания; с точки зрения скорости мы ПЕРЕПЛАЧИВАЕМ, покупая HDD вместо SSD, потому что разница в скоростях между типами накопителей намного больше, чем разница в цене; вы все равно играете в не более чем 3-5 игр AAA-класса одновременно, поэтому зачем гнаться для игр за "кукурузным" объемом, когда важна скорость... И подобных аргументов, подтверждающих мою точку зрения, можно придумать еще не один десяток, как и контраргументов, которые попытаются оспорить мою точку зрения. Но данный тезис - исключительно мое мнение, и если вы считаете иначе, можете "сэкономить" в очередной раз и отдать предпочтение HDD для игр.

Переход на SSD - это один из самых бюджетных способов увеличить быстродействие компьютера

И сейчас мы говорим не о FPS, времени кадра и о прочих "геймерских мерилах" быстродействия, а о самом банальном и обыденном измерении быстродействия - о времени, которое требуется для для загрузки операционной системы, игры программы, о времени, которое затрачивается на перенос файлов, и о всем другом, что связанно с "быстродействием" в обыденном понимании.

Конечно, SSD SSD рознь, как и HDD с HDD, сравнивая HDD с SSD мы сравниваем лишь конкретные модели и так далее - это все понятно. Но давайте обратимся к относительно показательной таблице, где сравнивается время полной установки Windows на разных типах накопителей:

Разница между не самым медленным HDD и Sata SSD достигает 83.6 секунд, и это просто установка и первый запуск Windows.

А если посчитать суммарно и взять пусть и крайне приблизительные значения, то за год простому геймеру SSD может сэкономить несколько часов времени, которые бы были затрачены на загрузку операционной системы, загрузку игровых локаций и так далее.

Поэтому покупка SSD - это реальное "ускорение" компьютера, которое заметно без всяких графиков и невооруженным глазом.

Устанавливать игры на HDD - значит, отставать от будущих консолей

Ни для кого уже не секрет, что будущие консоли - Xbox Series X и PlayStation 5, обзаведутся не просто твердотельными накопителями, а NVMe. Конечно, чтобы ваш игровой ПК мог полноценно и "по всем фронтам" обходить будущие консоли, вам потребуется приобрести M.2 накопитель. Но с точки зрения вложенных денег за полученное превосходство - это не стоит того, тем более, если рассматривать аналогичные по качеству M.2 и 2.5" накопители. Но, с другой стороны, если есть деньги, то почему бы и нет? Ясно одно, HDD для игрового компьютера - это пастген. Зачем собирать мощный игровой ПК, который будет на голову превосходить будущие консоли, если в нем будет стоять медленный HDD, который испортит вам всю картину превосходства?

Я бы купил обычный 2.5" твердотельный накопитель на ближайшие годы, затем, когда форм-фактор M.2 станет по-настоящему народным и упадет в цене в 1.5-2 раза, можно будет подумать о замене 2.5" SSD на более скоростное решение, если, опять же, этого потребует игровая индустрия.

Экономить на SSD, отдавая свое предпочтение HDD, значит, красть бесценное время у самого себя

Да, данный аргумент является следствием тезиса о "бюджетном увеличении быстродействия", где мы сравнивали в графиках реальную разницу в скоростях между SSD и HDD при полной установке Windows. Но давайте рассмотрим приведенное утверждение чуть шире и попытаемся "взглянуть в будущее".

Даже сейчас, во время, можно сказать, "кроссгена", существуют игры, запускать которые на HDD - значит, красть свое же время. Та же Metro Exodus: что загрузка встроенного в игру бенчмарка, что первая загрузка игровой локации - это все отнимает минуты  времени на HDD. И это не пустые слова, так как я являюсь владельцем жесткого диска "под игры" и каждый день трачу время на загрузку игровых локаций в современных играх.

А дальше игровые миры будут только больше и более проработанными. И вполне реальной будет ситуация, когда геймер устанавливает увесистый AAA-проект на HDD и за неделю игры "ворует" у себя же час или два, отведенные на разного рода загрузки. А в годовой перспективе так можно и подарить целый день, а то и два дня суммарного времени  этим самым "загрузкам". И какой-нибудь S.T.A.L.K.E.R. 2, обладающий огромным и бесшовным миром, вполне возможно, будет грузиться на HDD в течение нескольких минут. И игра, безусловно, стоит этого ожидания (больше 10 лет ждали и еще 3-5 минут подождать - не проблема), но для максимального удовольствия от будущей игры (и не ее одной), следует здесь и сейчас отказаться от HDD под игры и перестать тратить свое время в пустую.

Личный пример

В моем основном ПК, который я использую для работы, игр, просмотра фильмов и хранения различной информации, три HDD и один SSD под Windows и основные программы. Я решаю полностью избавить свой компьютер от HDD - переместить все жесткие диски в отдельный ПК, подключенный к телевизору и предназначенный для интернета и просмотра кинофильмов, а себе же взять бюджетный SSD объемом в 500 гигабайт, которого хватит для пары игр, в которые я играю, и всех программ.

Таким образом мой основной системный блок станет намного легче и "современней", а я не только сэкономлю время, но и избавлюсь от дополнительных источников шума, необходимости ставить вентилятор на вдув снизу, чтобы продувать жесткие диски, видеокарта будет получать больше воздуха за счет пустой корзины с дисками, а я, быть может, и вообще избавлюсь от данного корпуса, выбрав более компактный и продуманный современный вариант.

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