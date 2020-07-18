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В моем блоге уже не раз упоминался готовящийся в течение двух месяцев проект - реальная сборка максимально продуманного (с учетом имеющихся у меня познаний в железе и в условиях ограниченного бюджета) ПК для архитектора под работу в AutoCAD, Autodesk 3ds Max и Cinema 4D, грубо говоря, сборка рендер-машины, за которой приятно работать, но при этом в ней максимально сэкономлено на всем при абсолютной стабильности и надежности системы. И вот этот день наконец настал, все комплектующие были закуплены по минимальным рыночным ценам, осталось только собрать компьютер, установить необходимый софт , конечно же, хорошенько разогнать систему и протестировать ее на стабильность. И, собственно, об этом и будет повествование в данной статье.

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Что же, не вижу смысла затягивать с прелюдиями и предлагаю перейти непосредственно к детальной аналитике на составляющие получившегося компьютера для профессиональных задач и, возможно, иногда "на поиграть".

Основные комплектующие, используемые при сборке ПК для архитектора

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Процессор

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В качестве "сердца компьютера" был выбран процессор Ryzen 9 3900, стоимость которого в нашем случае составила 28000 рублей. Переплата в несколько тысяч рублей за "X" версию процессора была бы на мой взгляд пустой тратой денег, так как для меня, как для энтузиаста, имеет значение исключительно ручной разгон, а, собственно, силиконовую лотерею никто не отменял, и в данном случае переплата за "X" не дает 100% гарантии успешного разгона через множитель. Восьмиядерный процессор (естественно, в лице AMD Ryzen 7 PRO 1700, так как "более дорогие восемь ядер от AMD" покупать я не вижу смысла, можете со мной поспорить, но это исключительно мое субъективное мнение по данному вопросу) был бы, конечно, еще более выгодным решением в плане соотношения цены за производительность, но согласитесь, что восьмиядерный процессор под серьезную работу - это не уровень профессионала, а модели с 16 и более ядрами просто не вписывались в наш скромный бюджет.

Материнская плата

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В качестве основы для сборки профессионального решения была выбрана минимально подходящая, но зарекомендовавшая себя в моих тестах, материнская плата ASUS TUF B450M-PRO GAMING, которая обошлась нам в 7800 рублей. Форм-фактор mATX был выбран лишь в целях экономии лишней 1000 рублей, в остальном же это лучшая подсистема питания процессора за свои деньги и, собственно, самый удобный на мой взгляд BIOS, который, к слову, был обновлен до свежей версии буквально на днях, за что можно "сказать спасибо" ASUS, за то, что они до сих пор поддерживают чипсет B450 и столь выгодные модели материнских плат. Под основу платформы также рассматривались материнские платы ASRock B450M Pro4-F (как решение для сборки минимальной стоковой системы) и ASRock X470 Taichi (как ультимативное решение, подходящее для сборки системы с четырьмя модулями оперативной памяти от Samsung общим объемом в 32 гигабайта), но выбор был сделан в пользу "среднего" варианта, который был протестирован мной и за качество которого я могу ответить, остальные материнские платы на платформе AM4 к покупке попросту не рассматривались по причинам ограниченного бюджета и необходимости в максимальном разгоне за вложенные деньги.

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Блок питания

Изначально нами был рассмотрен к покупке блок питания Super Flower Leadex II Gold SF-750F14EG, который бы обошелся нам в чуть больше 10 000 рублей. Но бюджет, естественно, был урезан в два раза (как это всегда и бывает), поэтому я посоветовал купить блок питания от уважаемой мною компании Enermax, владельцем модели на 650W ERF650EWT Revolution D.F. которой я являюсь, и вопросов к качеству продукта у меня не возникает. Был выбран б.п. Enermax RevoBron ERB600AWT на 600W, так как при стоимости в 5000 рублей (эксклюзивно для нас и с учетом рынка месячной давности) было сложно найти более выгодное решение. Покупать рекомендованный всем сборщиками-экономистами блок питания от Deepcool я не был намерен, так как сторонник того, что блоки питания ценой до 5000 рублей к рассмотрению в наше время вообще не подлежат, тем более для рендер-машины, которая будет отрабатывать свою стоимость 24/7 без выключения.

Хранилище данных

В качестве хранилища по просьбе "клиента" был выбран SSD NVMe накопитель форм-фактора M.2 A-Data XPG GAMMIX S11 Pro M.2 AGAMMIXS11P-1TT-C, который обошелся нам в 11000 рублей, и объем которого, соответственно, равен одному терабайту. На мой взгляд данный накопитель имеет отличные скоростные показатели для своей стоимости, при этом выполнен при использовании 3D TLC NAND типа памяти. Накопители с MLC типом памяти не рассматривались в силу ограниченного бюджета, экономить 2000 рублей, приобретая накопитель с QLC памятью - это не про нас. Собственно, я бы в целях экономии выбрал обыкновенный SSD с SATA-интерфейсом, но желания "клиента" превыше моей жажды сэкономить деньги, тем более, которые даже не мои. Моя задача была лишь выбрать надежное и быстрое решение, но не очень дорогое.

Система охлаждения процессора

В качестве системы охлаждения была выбрана башня GELID Phantom, стоимостью в 4000 рублей. "Клиент" изначально рассматривал покупку либо Noctua NH-D15, либо Deepcool Assassin III, либо же be quiet! DARK ROCK PRO 4. Я же популярно объяснил человеку, что с охлаждением процессоров Ryzen 3000 серии не все так легко и просто, нужен башенный кулер с идеально ровной подошвой. У нас адекватный выбор был из двух моделей - Scythe Fuma 2 и GELID Phantom. И так как Scythe Fuma 2 стоил на 1000 рублей дороже, выбор кулера был сделан в пользу проверенного и рекомендованного мной GELID Phantom, имеющего, к тому же в комплекте 100% подходящее крепление под AM4.

Корпус

Желание "клиента" как всегда закон, нужен был белый корпус с окном. "Клиент" рассматривал достаточно бюджетные корпуса компании Deepcool, которые иначе как "консервной банкой" не назовешь, что в прочем, справедливо практически для всех новых корпусов до 3000 рублей, я же порекомендовал обзавестись корпусом Be quiet Pure Base 500 Window, который, к слову, обошелся нам всего в 5500 рублей (опять же, эксклюзивно для нас с учетом скидки и дополнительных бонусов). Да, данный корпус явно не очень просторный и функциональный, но качество исполнения на высшем уровне. В данном случае я хотя бы понимал, за что клиент отдает деньги, хотя с точки зрения удобства сборки (за счет размеров), этот корпус не самый лучший вариант. Собирать в моем же Thermaltake View 31 TG намного приятней, хоть и по качеству стали он явно проигрывает.

Оперативная память

Вкладывать много денег в оперативную память было бы как минимум глупо, если ПК собирается не для игр, поэтому был выбран весьма бюджетный и удачный комплект Crucial Ballistix Black [BL2K16G30C15U4B], ценой в 11 000 рублей, который имеет "100% шанс выпадения" чипов Micron E-die. "Клиент" хотел переплатить 3000 рублей и взять память с XMP 3600, от чего я его отговорил, заверяя, что нет смысла брать память Crucial Ballistix дороже данной суммы и с частотой XMP выше, чем 3000 MHz, так как те же самые 3600 MHz у нас получится выжать, да еще и на более лучших таймингах, чем те, что предлагает XMP. Два двуранковых модуля объемом по 16 гигабайт были выбраны, так как плата имеет топологию Daisy-chain, ну и, в случае чего, "клиент" докупит себе еще две плашки памяти, если ему понадобится система с 64 гигабайтами ОЗУ, пожертвовав частотой, которая для него и не очень-то важна.

Видеокарта

Естественно, видеокарта покупалась бу, наш выбор пал на GTX 1070 в исполнении Palit Dual, стоимостью в 13000 рублей. Да, видеокарта не самая мощная и ее система охлаждения оставляет желать лучшего, но "клиенту" для работы хватило бы и карты GTX 1060 с 6 гигабайтами видеопамяти, но было сделано решение немного переплатить и купить более мощную карту от Nvidia с большим объемом видеопамяти, так как (по заверению "клиента"), чем больше объем видеопамяти у карты, тем лучше, так как от этого зависит быстродействие при большом числе полигонов в сцене. Собственно, я считаю выбор карты за такую цену более чем оправдан. Более дорогая видеокарта просто не вписывалась в бюджет, так как покупалась в самую последнюю очередь.

Монитор

Монитор был выбран клиентом самолично, для своих задач он посчитал нужным купить LG 27UL650, небольшой 4K монитор с IPS матрицей. Выбор был обоснован симпатией к LG; возможностью играть в 1440p, чтобы сохранять баланс между картинкой и производительностью; достаточно качественной матрицей относительно бюджетных моделей, не искажающей цвета, что крайне важно в профессиональных задачах. Спорить я не стал, чего-то сверхъестественного в качестве изображения замечено не было. Обычный монитор, но с высоким разрешением, хотя им, архитекторам, виднее. Стоимость монитора составила 24000 рублей.

Расходные материалы и мелкие покупки

Также был докуплен разветвитель для корпусных вентиляторов Deepcool FH-10, дополнительный корпусный вентилятор Gelid Silent 14 [FN-SX14-10] и термопаста Arctic Cooling MX-4. Стоимость "расходников" составила примерно 3000 рублей.

Общая стоимость комплектующих и монитора вышла в около 112 000 рублей.

Процесс сборки

Для начала традиционно все было собрано в тестовый стенд.

Далее я обновил BIOS материнской до последней версии, установил операционную систему и необходимый софт, настроил раздачу интернета с мобильного телефона через редактор реестра. Все, собственно, уже работало как часы и можно было смело собирать систему в корпус, а внутри него уже заниматься разгоном.

Процесс сборки проходил достаточно просто. В Be quiet Pure Base 500 Window собирать систему на удивление приятно, но все равно ощущается бюджетность корпуса относительно его размеров. Большая мужская кисть не пролазит в левый верхний угол, от чего крепить вентилятор сверху, а также подключать кабель питания CPU крайне не удобно.

Время было уже позднее, компьютер стоял собранный и готовый к работе. Далее предстояла самая ответственная и непредсказуемая часть всей задумки - разгон системы.

Разгон ядер процессора Ryzen 9 3900, или когда мы выиграли в силиконовую лотерею

Разгон процессоров Zen 2 оказался куда более странным, чем я думал. Для начала я выставил "пристрелочные" 4GHz по всем ядрам на напряжении в 1.3 вольта, чтобы нащупать хоть какой-то разгонный потенциал. К сожалению, данные действия не привели к фиксации частоты. Частоты "гуляли" от 3.1 до 4.4 GHz, что было крайне сомнительно, тепловыделение процессора при этом составило смешные 90 ватт.

Стоит отметить, что при этом все энергосберегающие функции в BIOS были отключены.

На BIOS версии 2202 от 17.07.20 полноценный разгон Ryzen 9 3900 удалось осуществить путем включения технологии PBO, что кардинально не похоже на разгон процессоров Zen+, с которым я имел дело ранее и который разгонялся лишь при помощи множителя и выставления необходимого напряжения.

Ryzen 9 3900 мне удалось разогнать до частоты в 4.3 ГГц при напряжении в 1.32725 вольта. При этом был выбран высокое значение LLC и были задействованы все фазы материнской платы.

Стабильность разгона была утверждена в тестировании Linpack, система проходила тест в закрытом корпусе.

Прошу ознакомиться с результатами тестирования:

Естественно, TDP процессора в 176 ватт для данной материнской платы не проблема. И в качестве подтверждения моим словам был сделан замер температур радиатора, охлаждающего цепи питания процессора.

И на этом, собственно, разгон подошел к концу. Частоту в 4.4 ГГц покорить удалось бы лишь на напряжении в 1.37 вольта, при этом тепловыделение двенадцатиядерного процессора приблизилось бы в плотную к 200 ваттам, что является пределом по теплоотводу GELID Phantom. На этом разгон, собственно, пришлось завершить, лишние 100 МГц того не стояли.

Весь разгон памяти заключался в выставлении XMP. Качественный разгон оперативной памяти требует минимум целого дня, а за окном уже была глубокая ночь.

Было решено закрепить промежуточные результаты разгона при помощи тестирования процессора в Cinebench R20.

В Cinebench R20 благодаря такому отличному разгону мне удалось "выжать" 7680 баллов, что позволило обогнать даже шестнадцатиядерный AMD Ryzen Threadripper 1950X, стоимостью в более чем 40 000 рублей.

Пересчет сэкономленных на сборке средств и подведение итогов

Предлагаю пересчитать, сколько денег нам удалось сэкономить при сборке этого ПК. Покупка процессора Ryzen 9 3900 без литеры "X" позволила сэкономить 7000 рублей. На материнской плате было сэкономлено еще 8000 рублей, так как мы отказались от покупки ASRock X470 Taichi и от плат на чипсете B550. На памяти было сэкономлено 3000 рублей. На кулере удалось сэкономить также 4000 рублей при сравнении с Noctua NH-D15. На блоке питания было сэкономлено также около 5000 рублей в сравнении с покупкой Super Flower Leadex II Gold SF-750F14EG. Также была куплена не самая дорогая видеокарта и бюджетный монитор, который подходит "клиенту", но мы их стоимость учитывать не будем, так как все равно это покупалось в последнюю очередь и на остаток по средствам. Итого на сборке было сэкономлено 27000 рублей. А если сравнить наш Ryzen 9 3900 в разгоне с тем же AMD Ryzen Threadripper 1950X, который удалось обогнать, то нам удалось сэкономить около 100 000 рублей.

Что хочется сказать по итогу: удовольствие от разгона и сборки получил, да, не хватило времени, чтобы провести тесты в играх, полноценно разогнать память, заняться "допиливанием" таймингов. Но своей активностью вы можете повлиять на скорейший выход второй части статьи, связанной с этим компьютером для архитектора, где мы посмотрим на производительность в играх, хорошенько разгоним оперативную память, протестируем систему в реальном рендеринге.

Собственно, вся работа, начиная от планировки системы и выбора комплектующих, заканчивая итоговым разгоном и полной настройкой компьютера выполнялась мной абсолютно бесплатно, потому что так называемый "клиент" на самом деле просто мой друг.

А в какую сумму был бы оценен подобный объем проделанной работы, если бы клиент оказался бы самым настоящим, и нас бы связывали лишь материальные отношения?