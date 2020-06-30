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Мое мнение о кулере GELID Phantom - лучший выбор экономного энтузиаста, или модель без конкурентов, но с одним недостатком

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Вступление

И вот настал тот день, когда я вновь, можно сказать, вступил в ряды "серьезных домашних оверклокеров". И все это благодаря покупке более или менее серьезного процессорного кулера башенного типа для разгона моего Ryzen 7 2700, и, собственно, практических опытов с другими имеющимися процессорами на более старых сокетах.

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Что же, предлагаю начать ряд практических статей с того, что мы протестируем данную башню и выясним, почему она является хорошим, если не лучшим, выбором для экономного энтузиаста. И, конечно же, не обойдется без критики с моей стороны.

Комплектация

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За сравнительно небольшую цену мы получаем двухбашенный процессорный кулер, с набором креплений практически под все актуальные процессорные сокеты. Для платформ Intel имеются крепления на сокеты LGA 775, LGA1366, LGA 2011 и мейнстримные LGA 115*. Для решений от AMD имеются крепления начиная от сокета AM2, заканчивая AM4, включая "не оверклокерские" сокеты FM1 и FM2. Производитель также не забыл снабдить кулер разветвителем для вентиляторов (потому что башня имеет две 120-мм "вертушки"), рассуждения о которых велись в предыдущей статье. Также радует наличие тюбика термопасты, о которой мы поговорим далее.

Комплектная термопаста - отличное дополнение к башне, но и главный недостаток данной модели

Комплектная фирменная термопаста "GELID" действительно является главным недостатком у GELID Phantom. А все дело в том, что тюбик этой термопасты крайне небольшой и хватит его ровно на 2 раза (особо экономные энтузиасты, возможно, смогут целых два с половиной раза воспользоваться тюбиком с термопастой, но это не про меня). Изначально было такое чувство, что тюбик был заполнен лишь на половину, если не на треть. Этого, конечно, достаточно, чтобы установить процессорный кулер, но за эту цену хотелось бы иметь полноценный тюбик комплектной термопасты, но это лично мое мнение. Следующий же очень субъективный нюанс заключается в том, что комплектная термопаста достаточно вязкая и по структуре больше напоминает мягкую глину или размятый пластилин. Мне же больше нравится структура легендарной MX-4, когда паста жидковатая, но не растекается как вода; когда ее структура напоминает зубную пасту (самая близкая аналогия, которая пришла в голову). Но не смотря "пластилиновость" данной термопасты, для комплектного решения она очень даже хорошо себя показывает. С другой стороны, ее вязкая консистенция и излишняя липкость - потенциальная угроза для владельцев процессоров от AMD, так как велика вероятность вырвать процессор вместе с кулером при незнании специфики сокетов от "красных".

Основание башни и ее внешний вид, особенности "пятки"

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Несколько лет назад я уже имел дело с "кривулькой" в лице супер-башни DEEPCOOL REDHAT. Мне тогда откровенно не повезло и башня попалась с кривой "пяткой" и уныло работающими теплотрубками, так как большая часть радиатора не нагревалась вовсе. Но то были времена, когда данное решение обошлось мне в чуть больше 1000 рублей и потеря была не велика, так как башня покупалась под разгон I7 2700K, с чем вполне справилась, позволив разогнать "камень" до 5 ГГц. Но сейчас, когда адекватный и качественный процессорный кулер стоит от 4000 рублей, я не мог ошибиться. Поэтому пошел забирать заказ с железной линейкой в кармане, чтобы убедиться на месте в том, что я не получу перекошенную башню, выкинув достаточно большие деньги (по моим меркам).

"Пятка", представленная в виде медной пластины (не никелированной, в отличие от брата-близнеца GELID Phantom Black), оказалась идеально ровной, что для меня является огромным плюсом, но для новичков данная особенность может стать причиной "удара", когда они неумело вырвут "присосавшийся" к крышке процессора  кулер "с мясом" - прилипшим к башне AMD-процессором. Идеально ровная крышка, однако, имеет чуть грубые следы "фризы", но, поверьте, на эффективности это никак не отразится. Стоит отметить, что данный кулер будет идеальным решением для процессоров Ryzen 3000, так как их компоновка кристаллов требует наличия теплораспределительной пластины и идеально ровного основания, в отличие от процессоров с одним кристаллом, расположенным по середине, для которых идеальным решением будет скорее покупка кулера с "горбом" в центре для лучшего контакта с кристаллом процессора.

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Мое мнение таково, что в данной статье не имеет смысла рассказывать о семи теплотрубках, о их компоновке, диаметре, о ширине каждой секции радиатора, и другую общедоступную информацию, ведь это мой блог и я просто намерен высказать личное мнение, а не выдавать вам ту информацию, которую уже без меня давно размещали в сети Интернет.

Две относительно тонкие башни я считаю несомненным плюсом, так как продуваемость такой конструкции несомненно лучше, чем у гигантской "монобашни" (такой как DEEPCOOL REDHAT). И "зигзаговое" расположение трубок по всей длине каждой секции - наиболее удачное решение, так как нагрев радиатора более равномерный (опять же, вспоминая DEEPCOOL REDHAT).

Процесс установки башни - честный отзыв вопреки распространенному мнению

В интернете бытует мнение, что процесс установки кулера GELID Phantom (в особенности на AM4) - это муторное и неудобное дело. Я же скажу, что это не так. За эту пару дней, я уже успел 3 раза переставить данную башню и с уверенностью могу сказать, что крепить радиатор - это просто. Мой секрет в том, что процесс установки башни проходит не внутри системного блока, а вне его. На столе - на полу - без разницы, где вам будет удобно вертеть плату. Первый раз я ставил данную башню около часа, обезжиривая и рассматривая пятку, зачищая крышку процессора от старой термопасты (комплектной от AMD Wraith Spire, который, к слову снялся с полуоборота, хотя читатели настораживали, что с комплектной термопастой за полгода я вырву процессор вместе с кулером) и отвлекаясь на заметки для данной статьи. В следующий же раз (когда я снял башню, чтобы сделать снимок отпечатка) мне понадобилось около 10-15 минут, чтобы вновь водрузить башню и закрепить вентиляторы. К слову, именно крепление вентиляторов - самое неудобное, что есть в этой башне. Собственно, в одиночку "натянуть их можно, но процесс пойдет куда быстрее, если вам в этом деле будет помогать друг, придерживая одну из скоб или сам вентилятор.

Во время установки кулера стоит быть внимательным, чтобы не перепутать, направление башни. С первого взгляда ее секции симетричны относительно центра, но если присмотреться, то одна ее секция чуть более отдалена от центра, чем другая. Таким образом можно случайно установить башню в обратном направлении и, тем самым, перекрыть два слота оперативной памяти. Что еще касается установки, то мои модули оперативной памяти не позволили ровно установить оба вентилятора. Вентилятор с внешней стороны пришлось немного приподнять, так как он серьезно наклоняет модуль памяти во втором слоте.

Собственно, по установке больше сказать нечего. Башня отлично крепится к родному бекплейту и не стоит беспокоиться о том, что, "килограммовая" башня в полном сборе "погнет" вашу материнскую плату или что комплектный бекплейт повредит компоненты с обратной стороны сокета. В этом плане продукт получился отменным.

Тестовый стенд

Перед началом тестирования эффективности процессорного кулера предлагаю ознакомиться с тестовым стендом и методикой тестирования.

Тестирование башенного процессорного кулера GELID Phantom проводилось на следующей конфигурации:

  • Процессор: AMD Ryzen 7 2700
  • Системная плата: Asus TUF B450M PRO GAMING;
  • ОЗУ: CRUCIAL Ballistix BL2K16G30C15U4B 2x16 Гб, 3333 MHz CL14;
  • Термопаста: GELID (комплектная);
  • Видеоадаптер: GeForce GTX 1060 Xtreme Gaming 6G;
  • Накопители: Samsung SSD 850 120GB (под Windows), Western Digital WD Blue 1 TB (под игры);
  • Блок питания: Enermax Revolution D.F. , 650 Ватт;
  • Корпус: открытый стенд;
  • Монитор: Sharp Aquos lc-26le320e-bk ;
  • Операционная система: Windows 10 Pro x64 (1909);
  • Обдув зоны VRM: Thermaltake Riing 12 LED [CL-F038-PL12BU-A]

Тестирование проводилось при комнатной температуре в 22 градуса, данная температура поддерживалась сплит-системой. Нагрузка на процессор создавалась по средствам теста OCCT Linpack с выставленной оперативной памятью "по умолчанию" (2048 Мб).

Тестирование первое: "среднестатистический разгон Ryzen 7 2700"

Начать я решил с абсолютно "легкого" для данной башни испытания. Мне удалось разогнать мой экземпляр Ryzen 7 2700 до частоты в 4 ГГц. Напряжение было динамическим, для стабилизации напряжения был выбраны максимальные значения LLC. В среднем напряжение держалось на отметке в 1.34 вольта. Пиковое же значение составило 1.37 вольта. Тепловыделение процессора при этом составило практически 170 ватт в пике! Тестирование проходило 15 минут. Процессор держал частоту в 4 ГГц. Пиковая частота поднималась до, практически, 4.3 ГГц. В пике разогнанный Ryzen 7 2700 смог прогреться до 83 градусов, средняя же температура держалась на отметке в 80 градусов. Во время тестирования радиаторы на VRM без обдува на ощупь по ощущениям прогрелись до 65-75 градусов (пирометра, к сожалению, на момент тестирования под рукой не оказалось). При повторном тестировании с обдувом зоны VRM, радиаторы были лишь теплыми. Наличие активного охлаждения на VRM не отразилось на результатах тестирования. Скорость вращения вентиляторов была на "стандарте".

С материалами прошу ознакомиться во вложении.

Показания OCCT


Тестирование второе: "максимальный разгон Ryzen 7 2700"

Затем я решил выжать максимум из своего экземпляра процессора. К сожалению, далеко мой  Ryzen 7 2700 "не поехал", данный разгон не имеет абсолютно никакого смысла, но такой высокий вольтаж создал пиковое тепловыделение в 180 ватт, что соответствует 90% от заявленных возможностей кулера. Условия тестирования сохранились прежними, но в этот раз процессор взял частоту в 4.025 Ггц при выставленном напряжении в 1.4 вольта. Пиковая температура процессора составила почти 92 градуса, в среднем же процессор держался в районе 85 градусов. Напряжение поднималось до отметки в 1.43 вольта. На протяжении теста процессор держал заявленную частоту. Гул от вентиляторов исходил крайне серьезный. Зона VRM охлаждалась вентилятором постоянно, по окончании тестирования радиатор VRM оказался чуть более теплым, чем в прошлом тестировании. Радиатор башни стал достаточно горячим (на ощупь около 45-50 градусов), что говорит об идеальной теплопроводности и, соответственно, если снабдить GELID Phantom более производительными "вертушками", то эффективность такого кулера возрастет еще сильней.

Перед предложением ознакомиться с материалами я еще раз замечу, что радиатор DEEPCOOL REDHAT оставался холодным при разгоне Intel Core i7 2700K и "пожилой сандаль", имея меньшее тепловыделение, грелся куда серьезнее, чем текущий Ryzen 7 2700 в разгоне.

А теперь предлагаю вам ознакомиться с материалами во вложении.

Показания OCCT


Тестирование третье: "мой адекватный разгон Ryzen 7 2700 на каждый день"

А теперь перейдем к более приближенному к реальности разгону. Как вы могли заметить, я не стал счастливым обладателем "удачного камня" и проиграл в силиконовую лотерею. Для меня оптимальным решением стал тот же самый разгон, что и был на боксовом кулере - 3.9 ГГц по всем ядрам. LLC я при этом оставил на прежнем уровне. Вольтаж составил 1.285 вольта. Все вентиляторы были настроены в профиль "Silent". Пиковая температура процессора при таком тестировании достигла 72 градусов. Вольтаж по ядрам поднимался до 1.3 вольта. Вентиляторы вращались в пике практически на 1500 оборотах. Шум был, но это открытый стенд. Пиковое тепловыделение составило практически 140 ватт. На протяжении тестирования процессор держал фиксированную частоту. Радиаторы зоны VRM были чуть теплыми.

Прошу ознакомиться с материалами во вложении.

Показания OCCT


Заключение

Таково было мое мнение о процессорном кулере башенного типа GELID Phantom. Рекомендуется данное решение к приобретению владельцам процессоров Ryzen 3000 серии. Я считаю данный кулер хорошим выбором для Ryzen 9 3900 и Ryzen 9 3900X с небольшим андервольтом. На мой взгляд GELID Phantom идеально подойдет для восьмиядерных процессоров Ryzen третьего поколения в умеренном и хорошем разгоне. Если вы обладатель менее производительного процессора от AMD, то покупка данного решения практически не имеет смысла, только если вам нужна тихая, но производительная система охлаждения за разумные деньги.

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