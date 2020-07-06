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Ранее мной уже публиковался обзор данной материнской платы, в котором я похвалил ASUS TUF B450M-PRO GAMING, но то скорее был "первый взгляд" на изделие компании ASUS, сейчас же я провел с этим продуктом несколько месяцев и готов высказать уже сложившееся мнение с учетом всех нюансов модели, выявленных в процессе непрерывной эксплуатации. И, так как статья написана в формате "мнение", то и большая часть выявленных мною "косяков" платы будет моим субъективным мнением о продукте и, естественно, я буду рассуждать об этом экземпляре и как любитель продукции компании ASUS, и как бывший владелец флагманской материнской платы для LGA 1155 ASUS P8Z68 DELUXE, и как владелец достаточно хорошей материнской платы (но не топовой) ASUS SABERTOOTH 990FX под сокет AM3+, с которой, естественно, я буду сравнивать ASUS TUF B450M-PRO GAMING, потому что представленные модели являются очень близкими родственниками и, можно сказать, представителями одной линейки, пусть и выполнены в разных форм-факторах, а их чипсеты позиционируются как "топовый" и "народный".

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Стоит отметить, что я не намерен отговаривать вас от покупки этой материнской платы и как-либо повлиять на ваше мнение о данном продукте. Если вы читаете данную статью, значит, вам интересна критика материнской платы и придирки отдельного человека - все просто. Ваше же мнение о ASUS TUF B450M-PRO GAMING вы можете высказать непосредственно в комментариях и, тем самым, дополнить представленный материал.

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Что же, когда нюансы оговорены, предлагаю начать с критики, а затем протестировать главное "достоинство" ASUS TUF B450M-PRO GAMING - хваленый всеми "питальник". И, в какой-то мере, рассмотреть уровни LLC, так как данную информацию проблематично отыскать в остальных обзорах на представленную материнскую плату.

Критика явного удешевления, придирки к конструктивным решениям и неоднозначным особенностям платы

Давайте начнем с одного очень явного недочета в ASUS TUF B450M-PRO GAMING, но который актуален абсолютно для всех материнских плат стандарта mATX и связан, на мой взгляд, с бюджетностью и конструктивным недочетом представленного формата как такового. И я сейчас говорю о по-настоящему "больной точке" плат mATX - области правого нижнего угла.

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Именно в этой области, где расположены чипсет и SATA-порты, в силу формата mATX материнская плата наиболее уязвима. При постоянном переподключении устройств SATA, текстолит ходит ходуном, особенно уязвимы разъемы SATA 3 и SATA 4, потому что при извлечении и установке SATA-кабелей угол платы сильно прогибается, что, конечно, приводит к дополнительному износу.

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Поэтому, если вы энтузиаст и постоянно пересобираете свой ПК, то, возможно, для вас имеет смысл переплата за полноразмерную ATX-плату.

Следующий конструктивный недостаток (а, быть может, моя придирка) - это крайне небольшие "ушки" на защелке слота PCI-e. Имея видеокарту с выступающим бекплейтом, крайне неудобно извлекать ее из разъема.

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Следующая придирка также связана с разъемом PCI Express, а точнее, с его расположением. В той же материнской плате ASUS SABERTOOTH 990FX я также имею видеокарту в первом слоте. Но при этом ее удобно извлекать, а средняя рука взрослого человека свободно проходит в пространстве между башней кулера и видеокартой. Тут же моя рука проста не пролезает и приходится идти на различные ухищрения, чтобы извлечь видеокарту.

Конечно, пример с отверткой крайне вреден и таким образом вы можете повредить дорожки платы неудачно соскочившим жалом, но часто в корпусе приходится извлекать видеокарту именно таким способом, пусть и не всегда отверткой, а, допустим, карандашом, но факт остается фактом - кисть руки просто не пролезает и извлекать видеокарту становится крайне не удобно. Вам просто стоит учесть это при выборе материнской платы для себя.

Следующим недостатком выступает наличие лишь двух слотов PCI Express, причем, видеокарту можно полноценно воткнуть лишь в первый слот, потому что графический адаптер во втором слоте перекрывает доступ к портам, расположенным в нижней части материнской платы. К тому же нижний слот PCI Express 2.0 не металлизирован и не совсем подойдет под серьезные видеокарты.

Но уже на этом моменте многие читатели возмутятся, почему я придираюсь к особенностям mATX формата. Я же скажу, что смотрю на ASUS TUF B450M-PRO GAMING в целом и просто критикую те решения, которые не удовлетворяют меня в данном продукте, не обращая внимание даже на стоимость этой материнской платы, потому что в формате мнения можно высказать как раз и такие субъективные придирки, а читатель сам решит, важны ли для него эти недостатки, либо же нет.

Далее я предлагаю сравнивать ASUS TUF B450M-PRO GAMING непосредственно с ее ближайшим родственником - ASUS SABERTOOTH 990FX, потому что если судить по позиционированию линейки TUF, то эти платы обладают повышенным ресурсом и надежностью используемой элементной базы.

Предлагаю начать с простого сравнения текстолита этих материнских плат. Хоть и у ASUS TUF B450M-PRO GAMING достаточно толстый текстолит относительно других современных материнских плат, особенно в сравнении с MSI MPG X570 GAMING PLUS, которую мне удавалось держать в руках, и текстолит которой был тонкий как щепа, но все же - текстолит у старой ASUS SABERTOOTH 990FX чуть толще, но, самое главное, на ощупь он абсолютно другой. Если у ASUS TUF B450M-PRO GAMING текстолит легко гнется и на ощупь слегка мягковат, то у той же ASUS SABERTOOTH 990FX достаточно твердый текстолит, который скорее треснет, чем прогнется. И в рассматриваемой материнской плате хотелось бы текстолит на уровне старшего предшественника, хотя, понятное дело, что текстолит такого качества, вполне вероятно, не встречается в мейнстримных моделях.

Также в ASUS TUF B450M-PRO GAMING не хватает кнопки "MemOK!", которая крайне полезна при неудачном разгоне оперативной памяти. Да, это скорее дополнение к хорошей плате, чем жизненно необходимая "спасительная кнопка", но, скорее всего, ее себестоимость абсолютно копеечная и инженерам ASUS ничего не стоило бы добавить ее в плату, пусть даже с небольшой наценкой.

На мой взгляд более удачным решением было бы наличие на плате лишь двух слотов под оперативную память при наличии кнопки "MemOK!". Данное конструктивное решение сильнее бы удешевило плату с одной стороны, а с другой, наличие лишь двух слотов под оперативную память позволяет потенциально разгонять память до более высоких частот. Тем более, что топология платы предусматривает эффективное использование лишь двух модулей ОЗУ (в плане разгона).

Если же сравнивать качество исполнения материнских плат ASUS TUF B450M-PRO GAMING и ASUS SABERTOOTH 990FX, то более старшая материнская плата даже ощущается по своему исполнению как что-то качественное и дорогое. В ASUS SABERTOOTH 990FX используется более качественный пластик, который приятно трогать - те же слоты PCI Express или под оперативную память имеют одну и ту же форму на обеих платах, но на ASUS SABERTOOTH 990FX все защелки нажимаются куда приятнее, ничего не болтается, слоты добротно пропаяны... И вот именно качество исполнения - это то, чего не хватает ASUS TUF B450M-PRO GAMING. И, вроде, платы из одного семейства, но такие разные по своему качеству.

И тут возникает вопрос, а на сколько не убиваемой окажется ASUS TUF B450M-PRO GAMING и как сильно скажется качество ее исполнения на долговечности?

На этом моя субъективная критика материнской платы ASUS TUF B450M-PRO GAMING заканчивается. Теперь же я предлагаю перейти к особенностям разгона на данной модели, в частности к изучению уровней LLC.

Тонкости настройки LLC на ASUS TUF B450M-PRO GAMING, мои рекомендации по выбору оптимального уровня Load-Line Calibration

Несомненно, что параметр LLC (Load-Line Calibration) крайне важен при разгоне. Он делает напряжение, подаваемое на процессор под нагрузкой и, соответственно, систему более стабильными, исключая просадки напряжение при высокой загрузке процессора, которые, в свою очередь, приводят к зависаниям системы и BSoD-ам ("синие экраны смерти").

И перед началом разгона я решаю проверить, как уровень LLC делает напряжение, подаваемое на ядра процессора под нагрузкой, наиболее близким к указанному в BIOS, тем самым, исключая просадки и, наоборот, сильное завышение напряжения.

Для частоты в 4GHz было подобрано явно завышенное напряжение в 1.34375 вольта для того, чтобы низкие уровни LLC не приводили систему к нестабильности под нагрузкой. Процессор Ryzen 7 2700 был нагружен при помощи Linpack. По показателям OCCT были выявлены следующие параметры каждого уровня LLC в регулировке напряжения.

Прошу ознакомиться с таблицей результатов.

Было выявлено, что наиболее оптимальный уровень LLC, исключающий просадки напряжения под нагрузкой, соответствует параметру "Высокий". Его я и рекомендую использовать при разгоне процессора, чтобы сохранить баланс между стабильностью и температурами.

Но, как показывают тесты с высокими напряжениями, если напряжение на процессор больше >1.4375 вольта, то "высокого" уровня LLC становится недостаточно для удержания заявленного напряжения под нагрузкой. В этом случае стоит выбирать "экстремальный" уровень LLC, так как на "высоком" уровне напряжение падает на 0.02 вольта от заявленного.

Теперь, когда мы разобрались с параметрами уровней LLC на материнской плате ASUS TUF B450M-PRO GAMING, предлагаю приступить к непосредственному исследованию температурных показателей зоны VRM при умеренном и серьезном разгоне процессора Ryzen 7 2700.

Температура VRM материнской платы ASUS TUF B450M-PRO GAMING при разгоне процессора Ryzen 7 2700

Перед разгоном процессора я решил напомнить вам о своей методике измерения температур зоны VRM. Итак, почему я измеряю температуру VRM, основываясь на измерении пирометром температуры на концах радиаторов?

Если кто помнит, то в первых статьях, когда у меня еще была система на Sandy Bridge c процессором i7-2700K, я экспериментировал с разгоном и замерами температур VRM как с обратной стороны материнской платы, так и с концов радиатора. Разница между полученными температурными данными составляла чуть меньше 10 градусов. Поэтому я не вижу смысла снимать радиатор, находящийся с обратной стороны материнской платы, чтобы получать температуры, которые будут не существенно выше, чем на концах радиаторов с лицевой стороны платы.

Теперь, когда все нюансы тестирования были оговорены, я предлагаю приступить к исследованию температурных показателей зоны VRM при разгоне процессора.

Итак, мой процессор крайне неудачен для оверклокинга и на напряжении в 1.425 вольта мне удалось добиться частоты в 4.05 ГГц. Уровень LLC был выбран "высокий", сила тока поднята до 110%.

Тестирование проходило на открытом стенде. Постоянная комнатная температура держалась на отметке в 22 градуса. Нагрузка на процессор создавалась при помощи Linpack. Время тестирования составило 20 минут.

С результатами теста вы можете ознакомиться в "Спойлере".

Спойлер





При максимальном тепловыделении процессора в 177 ватт, максимальная температура на концах радиаторов "питальника" составила 61 градус.

Далее было принято решение кардинально "раскочегарить" Ryzen 7 2700. Частота осталась прежней, как и сила тока, а вот напряжение было поднято до отметки в 1.4375 вольта, уровень LLC при этом был выбран "экстремальный".

Тестирование проходило на открытом стенде. Постоянная комнатная температура держалась на отметке в 22 градуса. Нагрузка на процессор создавалась при помощи Linpack. Время тестирования составило 20 минут. Для подстраховки и более реалистичной ситуации радиатор на VRM охлаждался вентилятором Riing Silent 14 Blue. Согласитесь, что при таком разгоне ни один энтузиаст не оставит свою материнскую плату без дополнительного обдува?

С результатами теста вы можете ознакомиться в "Спойлере".

Спойлер





При максимальном тепловыделении процессора в 182 ватта, максимальная температура на концах радиаторов "питальника" составила 50 градусов.

Дальнейший разгон восьмиядерного процессора не имел никакого смысла. Я просто уперся в возможности процессора и системы охлаждения.

Подводя итоги...

ASUS TUF B450M-PRO GAMING можно назвать "прокачанным офисником", подходящим под любой процессор на AM4 из существующих на данный момент. Два главных достоинства платы - это интуитивно понятный BIOS и самый "холодный" VRM среди плат где-то до 15000 рублей. В остальном же плата абсолютно средняя и с далеко не топовым качеством исполнения, ASUS могли бы и лучше, обращая внимание на ту же добротную SABERTOOTH 990FX из той же серии плат.

"ASUS TUF B450M-PRO GAMING позволяет сильно разогнаться, но далеко ли так можно уехать?"