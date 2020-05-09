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В данной статье мы попробуем разобраться в огромном разнообразии чипсетов для платформы AM4 и выяснить, чем X570,B550, B550A, X470, B450, X370, B350 и A320 отличаются между собой. На основе сравнения существующих чипсетов, мы постараемся определиться, материнская плата на основе какого чипсета будет необходима именно вам для сборки игрового или мультимедийного ПК на Ryzen и более бюджетных линеек процессоров для сокета AM4 в 2020 году.

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Гуру стоит принять во внимание, что данная статья будет ориентирована в основном на неопытных пользователей, которые столкнулись с вопросом выбора подходящего чипсета и пока абсолютно не имеют никаких знаний о современных наборах логики для потребительских процессоров AMD.

B550 и B550A - легко запутаться, но отличия существенные

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Неопытный пользователь, который только начал разбираться в специфике чипсетов для платформы AM4, может легко перепутать два столь похожих по написанию, но абсолютно разных по своей сути чипсета - B550 и B550A. Также нельзя исключать возможность, что вы наткнулись на данную статью и при этом никогда ранее не слышали о чипсете B550A, так как по сей день не были в теме. В любом случае, основное и самое главное отличие этих двух чипсетов заключается в том, что чипсет B550A - это переименованный чипсет B450, предназначенный для OEM-партнеров AMD. То есть, он не имеет никакого отношения к новейшим чипсетам AMD, а якобы 500 серия означает в данном случае лишь то, что этот чипсет относится к новой линейке.

В принципе, так как материнские платы, основанные на чипсете B550A, нельзя приобрести обычному пользователю в нашей рознице, вам не стоит бояться, что вы случайно перепутаете чипсеты между собой при покупке материнской платы.

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Будущая поддержка процессоров

В свою очередь, B550 - это по-настоящему новый чипсет от AMD, выход которого запланирован на 16 июня 2020 года. Платы же на основе данного чипсета появятся в розничной продаже лишь к июлю текущего года, если не позже.

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AMD вступила на весьма "скользкий путь" - теперь для топовых и новейших процессоров Ryzen потребуются материнские платы на новейших чипсетах - X570 и B550, по крайней мере, такую информацию можно вычленить из слайда выше. Для пользователя основным преимуществом материнских плат на основе чипсетов 500 серии будет являться заявленная поддержка будущих процессоров Ryzen с микроархитектурой Zen 3. Владельцы же чипсетов 400 серии (и некоторых моделей плат, основанных на старших чипсетах 300 серии) могут официально довольствоваться лишь процессорами Ryzen 3000 (Zen 2), как тем максимумом, который они могут установить в свои материнские платы.

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Существует и "обратная сторона медали", тот нюанс, о котором вы должны помнить. Старые процессоры Ryzen будут несовместимы с новыми материнскими платами. Минимальный "порог вхождения" для плат на основе чипсета X570 - это наличие процессора Ryzen 2000 без встроенной графики. А будущим владельцам материнских плат с чипсетами B550 необходимо обзавестись предпоследним поколением процессоров - Ryzen 3000 (не путать с APU), так как более старые процессоры не будут официально поддерживаться данными материнскими платами.

Особенности будущего чипсета B550

Новый B550 чипсет - это то, что так долго ждали многие фанаты AMD, возлагавшие надежды на этот чипсет как на "народный", с доступным PCIe 4.0. Основным преимуществом данного чипсета выступает то, что он позволяет "раскрыть" все контроллеры процессоров Ryzen 3000. Вам станут доступны четыре порта USB3 Gen2 и 20 линий PCIe 4.0. Но что это дает с практической точки зрения рядовому пользователю? У вас появляется возможность подключить не один, а целых два M.2 накопителя напрямую к процессору.

Далее, чипсет B550 стал намного холоднее и дешевле старшего X570. Теперь ему не требуется активного охлаждения и вы наконец-то забудете о "шумных материнских платах", как бы странно это не звучало. Также на основе материнских плат с чипсетом B550 вы сможете собирать системы с несколькими GPU. Конечно, современному геймеру не нужно иметь вторую видеокарту в своем компьютере, если он просто играет в игры, но само наличие такой возможности для младшего чипсета радует.

Сравнение актуальных чипсетов для платформы AM4

Для простоты восприятия информации, данные о функционале чипсетов были представлены в виде таблицы.

Стоит отметить, что полноценный разгон присутствует на всех представленных чипсетах, кроме младшего A320. Данный чипсет позволяет лишь осуществлять разгон памяти.

Выбор подходящего чипсета для разных типов компьютеров

Итак, сразу стоит отметить, что не все чипсеты являются одинаково актуальными.

Если вы собираетесь собирать простенькую мультимедийную станцию, то вам подойдет чипсет A320. Также данный чипсет подойдет для сборки уж совсем начального игрового компьютера, когда бюджет крайне ограничен. Не стоит вставлять в материнские платы на A320 процессоры мощнее Ryzen 5 1600/2600. Даже при наличии такого процессора вам рекомендуется более "серьезная" материнская плата.

Далее мы пропускаем чипсеты X370 и B350, так как они являются устаревшими решениями и в продаже уже почти не встречаются. Поэтому "золотая середина" за чипсетом B450. Это по-настоящему "народный" чипсет, который отличает самый низкий порог вхождения. Тут все зависит от конкретной платы, но рекомендуется не переоценивать подсистему питания платы и использовать процессоры вплоть до Ryzen 7 3700X. Данный процессор является разумным максимумом для большинства материнских плат, основанных на данном чипсете. "Народной" же является связка из платы на B450 и процессора Ryzen 5 3600. Но имейте ввиду: Zen 2 процессоры - это, скорее всего, последнее поколение процессоров, которое будут поддерживать ваши материнские платы.

Далее мы переходим к "угасающему" X470, который полностью затмит B550. Покупка этих плат имеет смысл, если вы собираетесь иметь топовый процессор из серии Ryzen 3000, а также систему из нескольких GPU. При этом дальнейший апгрейд на Ryzen 4000 вы не планируете и собираетесь сразу обзавестись системой с DDR5. Лучшие материнские платы с данным чипсетом, на которые стоит ориентироваться в первую очередь: ASRock X470 Taichi (Ultimate), ASUS Crosshair VII Hero, GIGABYTE X470 Aorus Gaming 7, MSI X470 Gaming M7 AC и MSI X470 Gaming Pro Carbon AC.

Теперь порассуждаем насчет пока не вышедших материнских плат с чипсетом B550. Мы имеем весьма высокий порог вхождения. Вам понадобится процессор из линейки Ryzen 3000, имея Ryzen 2000 вы, скорее всего, не сможете обзавестись новой материнской платой. Покупка платы B550 имеет смысл, если вы собираете компьютер с нуля и собираетесь "задержаться" на AM4 еще на несколько лет, при этом вы только играете и для вас производительность на ядро куда важнее, чем количество ядер. Вы на старте приобретаете среднюю плату на данном чипсете и процессор под свои задачи, благо, из линейки Ryzen 3000 эти процессоры стартуют от 99 долларов за четырехъядерные модели. В будущем вы гарантировано обновляетесь на Ryzen 4000.

Но тут возникает другой вопрос - а имеет ли смысл в 2020 году собирать с нуля ПК на Ryzen и плате B550, если поддержка сокета AM4 заканчивается вместе с уходящим годом? Быть может, вам имеет смысл приобрести платформу на Intel?

И наконец переходим к платам X570. Адекватные платы на данном чипсете можно найти за цену около 20 000 рублей. Если вы не готовы потратить такие деньги на плату, то, быть может, вам следует присмотреться к B550 или B450? На данный момент чипсет X570 является топовым, он обладает самым широким функционалом и низким порогом вхождения, так как требует наличие процессора Zen+. Большой вопрос, нужен ли вам данный чипсет, если вы просто геймер. Платы на данном чипсете имеет смысл рассматривать к покупке, если вы желаете обзавестись топовым процессором, который в будущем поменяете на топ из Ryzen 4000 и при этом вы точно знаете, как реализовать все возможности своей материнской платы. То есть, рядовому геймеру не имеет смысла покупать материнские платы на данном чипсете.