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Вступление

Итак, в прошлом выпуске "Некроклокинга" мы весьма удачно смогли разогнать мою пожилую GTX 260 от Palit, видеокарта даже спустя 12 лет работает весьма отлично и до сих пор "может в разгон", высокие температуры ей также не страшны. Единственное, в прошлом выпуске мы столкнулись с пределом по напряжению и кривыми последними драйверами, которые не давали возможности запускать на этой "старухе" игры позднее 2007 года. Поэтому я еще раз обращаюсь с просьбой ко всем - помогите найти годные драйвера для этой карты и биос с повышенным вольтажом, буду крайне благодарен.

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В этом же выпуске мы попробуем с вами максимально разогнать мою легендарную видеокарту - Radeon HD 7970 от Sapphire.

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Подготовку к тестированию этого "монстра" , а также его подробное ТО с небольшим "ремонтом" заклинивающего кулера, вы можете просмотреть в предыдущей подготовительной статье , очень рекомендую ознакомиться, чтобы более детально вникнуть в нюансы этой видеокарты.

Итак, вроде со вступительной частью разобрались, предлагаю перейти к тестовому стенду.

Тестовый стенд

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Процессор: AMD Ryzen 7 2700 (сток);

ОЗУ: CRUCIAL Ballistix BL2K16G30C15U4B 2x16Гб, 3400 MHz;

Системная плата: Asus TUF B450M PRO GAMING;

Система охлаждения процессора: AMD Wraith Spire ;

Термопаста: AMD;

Накопители: Samsung SSD 850 120GB (под Windows), Western Digital WD Blue 1 TB (под игры);

Блок питания: Enermax Revolution D.F. , 650 Ватт;

Корпус: Thermaltake View 31 TG;

Монитор: Benq FP91G X, разрешение 1280x1024;

Операционная система: Windows 10 x64.

Тестирование Radeon HD 7970 от Sapphire проводилось на следующей конфигурации:

Разгон видеокарты производился при помощи MSI Afterburner, стабильность разгона проверялась программой FurMark.

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Характеристики видеокарты сравнивались в программе GPU-Z.

В качестве средств измерения быстродействия применялись утилиты Fraps и MSI Afterburner, а для построения графиков и диаграмм использовался типичный Excel.

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Разгон

Для видеокарты была установлена самая свежая на данный момент версия драйвера - 20.2.1.

Итак, давайте же для начала проверим "стоковые" характеристики этого "монстра"

Стоит заметить, что память видеокарты на чипах Hynix. Это может негативно сказаться на результатах разгон. Но мы попытаемся выжать максимум из этой видеокарты.

Итак, MSI, как и принято у видеокарт AMD, изначально открывает перед нами целый мир разгона, так как разблокирована возможность регулировки напряжения.

Но давайте для начала прогоним тест карты в FurMark. Мы, конечно же, это делали в статье с техническим обслуживанием данной карты, но сделаем опять этот "первый шаг в разгоне" (хотя это и не отменяет моей рекомендации ознакомиться с предыдущей статьей).

Итак, сразу же видно "косяк" этой карты. AMD'шка не хочет работать на стабильной частоте и постоянно троттлит даже без разгона. Все это должно "пофиксисться" увеличением Power Limit до упора, это необходимо при любом разгоне видеокарты.

В первую очередь я попытался немного разогнать графическое ядро. Я выкрутил частоту ядра до 1200, что равно 20% разгону, а вольтаж на ядро повысил до 1.2 V. Абсолютно средние значения, но карта при этом чуть-чуть артефачила, а потом артефачила не-по-детски, когда температура приближалась к 80 градусам. Я думаю, что это сказываются долги годы майнинга на этой видеокарте. По достижении 80 градусов, кстати говоря, карта активно сбрасывает частоты, что вы можете пронаблюдать на скриншоте ниже. Тут я более менее стабильно смог разогнать карту до 1170 MHz по чипу при напряжении в 1.178 V, но с таким троттлингом разгон вышел малоэффективным и даже вредным, просто сравните FPS.

Полной стабильности по чипу мне удалось достичь на 1150 MHz по ядру при напряжении в 1.15 V. Память же удалось разогнать до частоты в 1800 MHz, вольтаж на памяти я поднял лишь на 10 mV, просто для некой стабильности и уверенности.

И вот таких вот результатов мне удалось добиться в разгоне.

Частота ядра была увеличена на 150 Mhz или же на 15%, разгон памяти составил 350 Mhz или же 24,14%. Пропускная способность памяти при этом возросла на 67,2 Gb/s.

В "бенчмарке" FurMark нам удалось "заполучить" от разгона дополнительные 13 кадров, что равно прибавке в 20% к производительности.

Но это все синтетика, перейдем же к конкретным игрушкам.

Assassin's Creed Odyssey

Тестирование проводилось по дороге из хижины главного героя. Для тестирования был выбран "высокий" пресет графики, разрешение было 1280x1024.

Давайте же взглянем на два скриншота, чтобы заметить разницу в статике, а далее перейдем к графикам кадров.



