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Вступление

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Вот она! Моя первая серьезная видеокарта, купленная в далеком 2009 году под cборочку с I7 920, которая тащила вплоть до 2012 года и покупки 7970... Хотя i7 920 до сих пор тащит, а вот видеокарточка моя стала просто раритетом, которую можно использовать лишь как музейный экспонат, так как покупка ее в 2020 году абсолютно лишена какого-либо смысла. Для "затычки" она слишком прожорливая, а "игровой" ее назвать уж точно язык не повернется с ее-то 896 Мб GDDR3 памяти!

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И вот залежалась она у меня без дела, в дефицитный 2017 год я ее попытался "втюхать" на барахолке за 2000 рублей, у меня ее даже приобрели, починили на ней заклинивший вентилятор, очистили ее чип от намертво присохшей термопасты (так как в свое время эта видеокарта жарила 110 градусов в Ведьмак 2 на "запредельных", работая на одном вентиляторе), намазали элитную для для этой видеокарты термопасту MX-4 и тут поняли, что эту видеокарту они и даром никому не отдадут и попросили меня вернуть им деньги и бесплатно забрать свою обслуженную по высшему разряду рухлядь. Вот так она ко мне снова попала в руки и лежала все это время без дела.

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И вот я все рассказывал в комментариях, что есть у меня такая замечательная видеокарта, которая жарила в Ведьмак 2 на запредельных под 110 градусов, работая на одном кулере, меня все просили показать ее, и вот мои руки добрались наконец-то до максимального разгона GTX 260.

И вот я вновь поменял GTX 1060 на GTX 260, запустил ПК и...

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На ней завелись оба вентилятора, а это значит, что любой разгон нам будет по плечу.

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Тестовый стенд

Но для начала перейдем к тестовому стенду.

Тестирование видеокарты Palit GTX 260 проводилось на следующей конфигурации:

Процессор: AMD Ryzen 7 2700 (сток);

ОЗУ: CRUCIAL Ballistix BL2K16G30C15U4B 2x16Гб, 3400 MHz;

Системная плата: Asus TUF B450M PRO GAMING;

Система охлаждения процессора: AMD Wraith Spire ;

Термопаста: AMD;

Накопители: Samsung SSD 850 120GB (под Windows), Western Digital WD Blue 1 TB (под игры);

Блок питания: Enermax Revolution D.F. , 650 Ватт;

Корпус: Thermaltake View 31 TG;

Монитор: Benq FP91G X, разрешение 1280x1024;

Операционная система: Windows 10 x64.

Разгон видеокарты производился при помощи MSI Afterburner, стабильность разгона проверялась программой FurMark.

Характеристики видеокарты сравнивались в программе GPU-Z.

В качестве средств измерения быстродействия применялись утилиты Fraps и MSI Afterburner, а для построения графиков и диаграмм использовался типичный Excel.

Для видеокарты была установлена самая свежая на данный момент версия драйвера - 342.01.

Разгон

Итак, давайте же для начала посмотрим на стоковые характеристики этого "динозавра":

Стоит заметить, что техпроцесс чипа 55 нанометров, это стоит принять во внимание, так как в то время выходили версии GTX 260 на 65 нанометров.