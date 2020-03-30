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Некроклокинг - максимальный разгон и тестирование Palit GTX 260 в 2020 году

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Вступление

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Вот она! Моя первая серьезная видеокарта, купленная в далеком 2009 году под cборочку с I7 920, которая тащила вплоть до 2012 года и покупки 7970... Хотя i7 920 до сих пор тащит, а вот видеокарточка моя стала просто раритетом, которую можно использовать лишь как музейный экспонат, так как покупка ее в 2020 году абсолютно лишена какого-либо смысла. Для "затычки" она слишком прожорливая, а "игровой" ее назвать уж точно язык не повернется с ее-то 896 Мб GDDR3 памяти!

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И вот залежалась она у меня без дела, в дефицитный 2017 год я ее попытался "втюхать" на барахолке за 2000 рублей, у меня ее даже приобрели, починили на ней заклинивший вентилятор, очистили ее чип от намертво присохшей термопасты (так как в свое время эта видеокарта жарила 110 градусов в Ведьмак 2 на "запредельных", работая на одном вентиляторе), намазали элитную для для этой видеокарты термопасту MX-4 и тут поняли, что эту видеокарту они и даром никому не отдадут и попросили меня вернуть им деньги и бесплатно забрать свою обслуженную по высшему разряду рухлядь. Вот так она ко мне снова попала в руки и лежала все это время без дела.

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И вот я все рассказывал в комментариях, что есть у меня такая замечательная видеокарта, которая жарила в Ведьмак 2 на запредельных под 110 градусов, работая на одном кулере, меня все просили показать ее, и вот мои руки добрались наконец-то до максимального разгона GTX 260.

И вот я вновь поменял GTX 1060 на GTX 260, запустил ПК и...

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На ней завелись оба вентилятора, а это значит, что любой разгон нам будет по плечу.

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Но для начала перейдем к тестовому стенду.

Тестовый стенд

Тестирование видеокарты Palit GTX 260 проводилось на следующей конфигурации:

  • Процессор: AMD Ryzen 7 2700 (сток);
  • ОЗУ: CRUCIAL Ballistix BL2K16G30C15U4B 2x16Гб, 3400 MHz;
  • Системная плата: Asus TUF B450M PRO GAMING;
  • Система охлаждения процессора: AMD Wraith Spire ;
  • Термопаста: AMD;
  • Накопители: Samsung SSD 850 120GB (под Windows), Western Digital WD Blue 1 TB (под игры);
  • Блок питания: Enermax Revolution D.F. , 650 Ватт;
  • Корпус: Thermaltake View 31 TG;
  • Монитор: Benq FP91G X, разрешение 1280x1024;
  • Операционная система: Windows 10 x64.

Разгон видеокарты производился при помощи MSI Afterburner, стабильность разгона проверялась программой FurMark.

Характеристики видеокарты сравнивались в программе GPU-Z.

В качестве средств измерения быстродействия применялись утилиты Fraps и MSI Afterburner, а для построения графиков и диаграмм использовался типичный Excel.

Для видеокарты была установлена самая свежая на данный момент версия драйвера - 342.01.

Разгон

Итак, давайте же для начала посмотрим на стоковые характеристики этого "динозавра":

Стоит заметить, что техпроцесс чипа 55 нанометров, это стоит принять во внимание, так как в то время выходили версии GTX 260 на 65 нанометров.

MSI Afterburner с разблокированным управлением напряжения

Изначально MSI Afterburner не позволял мне настроить напряжение по ядру. Но простое редактирование CFG файла открыло для меня доступ к изменению вольтажа. Что особо мне ничего не дало, так как увеличить вольтаж все равно не получилось.

Далее я попытался провести вольтмод видеокарты через софт, так как узнал, что таким образом возможно поднять напряжение до 1.18 v.

Я установил NiBiTor последней версии, но попытавшись изменить уже зашитый bios программа мне выдала ошибку.

Я обошел эту проблему следующим образом: 

1) Сохранил файл биоса видеокарты при помощи GPU-Z (на рабочий стол);

2) Открыл файл биоса через NiBiTor.

Но какое же было мое разочарование, когда я не смог поднять напряжение выше моих же 1.12 вольта!

Я пробовал искать готовый биос с вольтмодом под свою карту, но ничего не нашел.

Ну и я решил плюнуть на это дело, во всяком случае пока что, глядишь, если вам зайдет тема с "некроклокингом", попытаемся в следующий раз разогнать видеокарту с вольтмодом. А пока что давайте попробуем выжать максимум на имеющимся вольтаже.

Перед этим прошу ознакомиться с результатами, которые выдает карта в стоке в FurMark, тут же мы и проверим, сколько у нас запаса по температурам. 

75 градусов - это ни что для моей видеокарты. Она на одном вентиляторе пахала в "Ведьмак 2". Значит, разгон должен получиться знатный.

Стабильных результатов разгона мне удалось добиться вот с такими показателями.

Удалось добиться дополнительных 115 MHz по ядру, 200 MHz по памяти и 248 MHz по шейдерному блоку, "привязанному" к частоте ядра. Отдельно я его разгонять не стал. Пропускная способность памяти увеличилась на 22.4 GB/s. Как по мне, так результаты просто отличные.

Если переводить на проценты, то ядро и шейдерный блок соответственно удалось разогнать на 18.4%, а память на 18.2%.

Давайте переместимся в FurMark, чтобы проверить стабильность разгона и предварительно вычислить, сколько производительности в пересчете на FPS нам удалось выжать.

Температура возросла на 3 градуса, а FPS также увеличился на 3, что в пересчете в проценты будет равно 18.75%. Результат неплохой, потенциал разгона с вольтмодом просто отличный. А теперь давайте же переместимся в игрушки того года, чтобы проверить, какую прибавку в FPS нам бы удалось получить в то время.

S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl

Тестирование производилось в деревне новичков. Для тестирования был выбран "максимальный" пресет графики в полном динамическом освещении. Игра тестировалась в разрешении 1280x1024.

Давайте же взглянем на два скриншота, чтобы заметить разницу в статике, а далее перейдем к графикам кадров.


GTX 260 сток


GTX 260 разгон

 Прибавка в статике составляет 18.5%.

А в игре где-то так оно и выходит. Как по мне, так результат просто отличный, переходим к следующей игрушке.

Crysis

Следующей игрой на тестировании у нас выступает классический Crysis. Игра тестировалась при разрешении экрана 1280x1024. Был выбран "высокий" пресет настроек графики.

Тестовый отрезок был выбран как тропа через деревню в джунгли.

Давайте же опять взглянем на два скриншота, чтобы заметить разницу в статике, а далее перейдем к графикам кадров.


GTX 260 сток


GTX 260 разгон

Небольшой разгон и вот наши заветные 60 FPS. В пересчете на проценты выходит 17.6%.

Давайте же теперь перейдем к графикам.

И опять превосходный результат.

А на этом все, игрушки закончились. К сожалению, последний драйвер для этой видеокарты не позволил мне запустить ни Assasins Creed, ни GTA 4, ни CS:GO, как я планировал изначально. Да и в чем смысл тестировать другие игры ? Мы ведь тут собрались ради "некроклокинга", а не ради каких-то там игрушек. Прирост увидели от разгона? Ну вот и отлично.

Заключение

Да, игр получилось не густо, да и вольтмод подкачал... Зато мы неплохо так "безопасно" разогнали "пожилую старуху" GTX260.

Можно сказать, что в свое время это была просто отличная видеокарта, которая прослужила у меня вплоть до 7970, а за которой уже последовала моя нынешняя GTX 1060.

Друзья, если вам понравилась статья и вы хотите, чтобы я выпускал для вас материал в данном направлении, разгоняя всякие железяки, то проявите активность и не поленитесь оценить статейку по достоинству, а также отзывом в комментариях.

Если в комментариях вы поможете мне с биосом под эту видеокарту, а также подсобите драйверами под десятку, которые будут запускать хоть что-то свежее 2007 года, то продолжению "некроклокинга" с вольтмодом быть.

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