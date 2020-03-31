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Вступление

Итак, готовился я, значит, в рамках рубрики "Некроклокинг" проводить максимальный разгон моей легендарной видеокарты AMD Radeon HD 7970 от Sapphire, модель Dual X. Как обычно я начал с предварительного прогона видеокарты на стоковых значениях в FurMark, но не прошло и пяти минут, как видеокарта "вскипела" до 80 градусов, а из корпуса мне в буквальном смысле "запахло жареным", при этом вся комната заполнилась треском и свистом.

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Я стремительно закончил предварительное тестирование и взялся разбирать видеокарту.

Полное техническое обслуживание Sapphire HD 7970 Dual X

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Для начала я скрутил все винтики с обратной стороны видеокарты. Четыре винта, которые крепят радиатор к графическому процессору, я рекомендую выкручивать крест-накрест. Особо боящиеся за какой-нибудь "скол" чипа могут крутить винты в полоборота, также крест-накрест. Но для меня 7970 - это уже "родная" карта, так как я ее столько раз за жизнь перебирал, что все ее ТО у меня занимает не более 40 минут.

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Далее, когда на плате не остается креплений, мы аккуратно "отделяем" систему охлаждения от самой платы. Если система охлаждения никак не поддается, то для начала еще раз присмотритесь, все ли винты выкручены, а уже потом советую поделать круговые движения печатной платой, видно, термопаста "прижарилась" к кристалу. Советую в этом случае прогреть радиатор в том месте, где есть контакт с "местом сцепления". Чем прогреть? Горелкой, феном мощным, кто-то может попробовать утюгом, но будьте осторожны, видал я и вот такие "клиентские прогревы"

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Итак, возвращаемся к снятию радиатора.

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И вот типичная такая картина с видеокартой. Я просто отдал ее бате и она два года проработала в открытом стенде возле окна на балкон.

Мы отсоединяем питание системы охлаждения от платы и просто "проходимся" для начала по плате простой малярной кистью с натуральной щетиной, очень рекомендую.

Далее мы снимаем оставшиеся радиаторы, если таковые имеются.

По-хорошему, вы можете и заменить термопрокладки. Но я не парюсь и простой ватной палочкой прохожусь по радиаторам, собирая всю эту гряз и "жирную пыль".

Далее мы счищаем присохшую термопасту с кристалла процессора и обезжириваем его. Можете использовать любой спирт, главное не выдохшийся. Или ацетон.

Итак, подведем промежуточные итоги.

Вот, уже плата видеокарты как новенькая. Теперь переходим к очистке системы охлаждения.

Но для начала вам необходимо отвинтить ее от кожуха. В случае с 7970, радиатор посажен на четыре крепления, надеюсь, вам не составит труда их отыскать.

И вот так выглядит наш радиатор с кожухом. Мы просто чистим его от пыли малярной кистью, счищаем термопасту с места контакта радиатора с кристаллом. В случае необходимости, вы можете и промыть свой радиатор, только досуха его просушите на батарее или под палящим солнцем как минимум день. А лучше два дня.

Теперь перейдем к самому сложному в нашем техобслуживании видеокарты - смазке и обслуживанию "необслуживаемого" кулера.

Ваша задача заключается в том, чтобы поддеть пропеллер любым ножом или отверткой, можно и пальцами, если вы не боитесь переусердствовать. Как только вы его поддели, попробуйте силой вытащить его, но подходить к этому надо с головой. Аккуратно, но с силой приподнимаем пропеллер от основания с нескольких сторон круговыми движениями, он должен выскочить у вас с характерным звуком.

Далее мы просто той же кисточкой малярной вычищаем весь мусор, ватной палочкой и ватными дисками чистим "чашечку" и штырек. Спичкой или зубочисткой прочищаем "отверстие", куда вставляется этот самый штырек. Ваши спички или зубочистки должны быть в характерном темном негодном масле.

Далее мы капаем в это отверстие любое синтетическое масло, например, моторное, продается в любом хозяйственном магазине. Лично я капаю прямо с носика, кто-то делает это через шприц с иглы. Также советую погрузить чистую зубочистку в это масло ( засуньте ее в носик масленки) и пройтись ей по металлическому штырику.

На этом "ремонт" неисправного кулера завершен. Мы просто его защелкиваем и прикручиваем обратно.

И вот наша полностью обслуженная система охлаждения видеокарты.

Переходим к завершающему этапу - нанесению термопасты на кристалл. Лично я пользуюсь Arctic Cooling MX-4. Этому шприцу уже три года, а термопаста в нем совсем не теряет своих свойств. Лично я распределяю термопасту по кристаллу, так как отношу себя к "адептам тонкого слоя". Вы можете не распределять, поставьте точку и прижмите радиатором, под давлением все само распределится.

Итак, собираем обратно нашу видеокарточку и не забываем присоединить питание системы охлаждения!

Вот и все! Давайте же теперь посмотрим на результаты в FurMark.

Видеокарта вновь прохладная и тихая, а вентиляторы не "молотят" на 100%.

Заключение

Ну, по совету своего товарища скажу, что выводы по проделанной мною работе делайте сами. Я лишь скажу, что проводить такое техническое обслуживание видеокарты под силу любому человеку, главное не бояться что-то сломать, но подходить к этому делу с умом. Не забывайте следить за чистотой ваших комплектующих.

Друзья, если вам понравилась статья и вы хотите, чтобы я выпускал для вас материал в данном направлении, разгоняя всякие железяки и проводя ТО комплектующих, то проявите активность и не поленитесь оценить статейку по достоинству, а также отзывом в комментариях.

Обязательно ждите новых выпусков с ТО комплектующих и, конечно же, нового "Некроклокинга".