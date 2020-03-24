



Mount & Blade 2: Bannerlord RX 580 реклама

С первого взгляда вам могло показаться, что GTX 1060 как обычно уступила RX 580. Но скриншоты немного разные и не относятся к тестированию как к таковому. На самом деле ситуация обратная, прошу перейти к графикам. С первого взгляда вам могло показаться, что GTX 1060 как обычно уступила RX 580. Но скриншоты немного разные и не относятся к тестированию как к таковому. На самом деле ситуация обратная, прошу перейти к графикам.





Видеокарта от AMD, к сожалению, проиграла битву за лучший FPS в Mount & Blade 2: Bannerlord (beta), но, возможно, что после релиза "красные" подтянут производительность своей карты драйверами.

Заключение

Владельцев видеокарт из "зеленого" и "красного" лагерей можно одинаково поздравить с тем, что игра смогла в 4К показать неплохой FPS. Даже владельцы видеокарт класса GTX 1060 и RX 580 смогут себе позволить играть в Mount & Blade 2: Bannerlord в разрешении 4K с максимальным уровнем графики, пусть и в 30 кадров. Я уверен, что AMD подтянет производительность своей самой народной видеокарты в Bannerlord'е и вскоре после релиза видеокарта Radeon RX 580 ( И RX 480) будет на одном уровне с GTX 1060, а может и опередит ее...