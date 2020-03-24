Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Mount & Blade 2: Bannerlord - тестирование бюджетных видеокарт на максимальных настройках графики в 4K

для раздела Блоги
17
Gigabyte 2080 Super - суперпредложение в Ситилинке
RTX 2070 в Регарде резко дешевле чем везде
Nvidia RTX 8000 - 600 000р
RTX 2060 по старой цене в Регарде
1000 товаров по 1 рублю в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Вступление

реклама

Итак, мы продолжаем изучать бета-версию самого долгожданного проекта от TaleWorlds Entertainment. В предыдущей статье, которую я также рекомендую почитать, мы исследовали влияние частоты памяти на FPS в этой игре. Уже даже из той статьи было ясно, что Mount & Blade 2: Bannerlord обладает отличной оптимизацией. Сегодня же мы переходим к самому "вкусному" и волнующему умы многих - тестированию самых народных видеокарт в игре. Тест будет проходить в разрешении 3840x2160 с максимальными настройками графики.

Да, у Mount & Blade 2: Bannerlord оптимизация настолько отличная, что для игры в 4К разрешении будет достаточно видеокарты класса GTX 1060 на 6Gb или RX 580 на 8Gb. Но какая видеокарта окажется сильнее? Давайте это выясним!

Тестовый стенд

реклама

Тестирование Mount & Blade 2: Bannerlord проводилось на следующей конфигурации:

Процессор: AMD Ryzen 7 2700 (сток);
ОЗУ: CRUCIAL Ballistix BL2K16G30C15U4B 2x16Гб, 3400 MHz;
Системная плата: Asus TUF B450M PRO GAMING;
Система охлаждения процессора: AMD Wraith Spire ;
Термопаста: AMD;
Видеоадаптер: GeForce GTX 1060 Xtreme Gaming 6G; RX 580 8Gb Armor;
Накопители: Samsung SSD 850 120GB (под Windows), Western Digital WD Blue 1 TB (под игры);
Блок питания: Enermax Revolution D.F. , 650 Ватт;
Корпус: Thermaltake View 31 TG;
Монитор: LG 49UK6200PLA Ultra HD 4K, разрешение: 3840x2160 ;
Операционная система: Windows 10 x64.

реклама

Драйвера для RX 580: Adrenalin 2020 Edition 20.3.1
Драйвера для GTX 1060: 442.74

Подробнее о моих модулях оперативной памяти вы можете узнать из предыдущей статьи, рекомендую к ознакомлению.

Тестирование и сравнение RX 580 и GTX 1060 в 4K

реклама

Тестирование проводилось в одиночной игре на тестовом поле боя. Общее число войск составляло 1000 человек. Еще раз напомню, что тест проводился в разрешении 4K (3840x2160) при максимальных настройках графики (пресет Very High), действия повторялись абсолютно идентичные, погрешность минимальна.

Mount & Blade 2: Bannerlord GTX 1060


Mount & Blade 2: Bannerlord RX 580

реклама


 С первого взгляда вам могло показаться, что GTX 1060 как обычно уступила RX 580. Но скриншоты  немного разные и не относятся к тестированию как к таковому. На самом деле ситуация обратная, прошу перейти к графикам.


Видеокарта от AMD, к сожалению, проиграла битву за лучший FPS в Mount & Blade 2: Bannerlord (beta), но, возможно, что после релиза "красные" подтянут производительность своей карты драйверами.

Заключение

Владельцев видеокарт из "зеленого" и "красного" лагерей можно одинаково поздравить с тем, что игра смогла в 4К показать неплохой FPS. Даже владельцы видеокарт класса GTX 1060 и RX 580 смогут себе позволить играть в Mount & Blade 2: Bannerlord в разрешении 4K с максимальным уровнем графики, пусть и в 30 кадров. Я уверен, что AMD подтянет производительность своей самой народной видеокарты в Bannerlord'е и вскоре после релиза видеокарта Radeon RX 580 ( И RX 480) будет на одном уровне с GTX 1060, а может и опередит ее...

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 2.5 из 5
голосов: 8
Добавить в закладки

Теги

mount & blade ii bannerlord mount & blade 2 bannerlord bannerlord mount & blade 2: bannerlord
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Битва процессоров: Core i3-9350KF VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
17
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX Vega 64
37
Обзор и тест корпуса AeroCool AirHawk
9
Тестирование видеокарт, процессоров и игровых компьютеров в игре Total War: Three Kingdoms
23
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix X570-i Gaming
16
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe NVMe Plextor M9PGN Plus (PX-1TM9PGN+) объемом 1 Тбайт
16
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce GTX 1650 Super VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 580
46
Обзор корпусных вентиляторов AeroCool Astro 12 Pro: космическое представление
15
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 7 1700 в связке с видеокартой Radeon RX 5700
47
Игровой компьютер до 100 тысяч рублей: март 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
15

Интересные материалы

Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX Vega 64
22 марта 2020 37
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce GTX 1650 Super VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 580
18 марта 2020 46
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 7 1700 в связке с видеокартой Radeon RX 5700
16 марта 2020 47
Ретроклокинг: все топы NVIDIA – PCI-Express интерфейс
10 марта 2020 90
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX 5700
13 марта 2020 29
Обзор обновленной линейки блоков питания be quiet! Pure Power 11
12 марта 2020 39

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Microsoft удвоила производительность видеокарты GeForce RTX 2080 Ti при помощи DirectX 12 Ultimate
Энтузиасты сравнили DOOM (2016) и DOOM Eternal
54
Руководитель Microsoft Xbox Live указал дату начала продаж игровой приставки Xbox Series X
28
Новая ОС Windows Core замечена в реальных тестах
8
Стала известна реальная производительность настольных процессоров Intel Core 10-го поколения
36
Steam и Counter-Strike Global Offensive установили новые рекорды «онлайна»
4
Российская версия «облачного» сервиса NVIDIA GeForce NOW стала бесплатной на месяц
9
Бывший разработчик Sony: разница в производительности между PlayStation 5 и Xbox Series X очень велика
74
Трудности перевода: реклама AMD мечется между зависанием и заморозкой
23
В Германии Radeon RX 5700 XT приблизился по популярности к GeForce RTX 2070
31
GSC Game World показала первый снимок экрана S.T.A.L.K.E.R. 2
56
Apple, наконец, признает, что Microsoft была права насчет планшетов - IPad Pro теперь еще больше похож на Surface Pro
2
NVIDIA GeForce RTX и AMD Renoir: скоро вместе!
4
Blackview получила престижную награду и выпустила защищённый смартфон BV9900 Pro с тепловизором
+
Настольные процессоры Intel Core 11-го поколения могут выйти одновременно с процессорами Intel Core 10-го поколения
Настольные процессоры Intel Comet Lake-S демонстрируют производительность на уровне AMD Ryzen 3000
18
Xiaomi обновила два смартфона 2018 года до Android 10
3
Сможет ли Core i7-8700K что-либо противопоставить Ryzen 9 3900 в популярных бенчмарках и играх по версии hexus.net
15
Valve объяснила, почему Half-Life 3 так до сих пор и не вышла
18
Технология NVIDIA DLSS 2.0 повышает производительность в 2-4.6 раза — даже GeForce RTX 2060 позволит играть в 4К
30

Популярные статьи

Тестирование процессорозависимости Mount & Blade 2: Bannerlord (Beta, мультиплеер) - старые i5 и современные i3 "задыхаются"
86
Давайте разберёмся, какие у Linux преимущества перед Windows
246
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX Vega 64
37
Битва процессоров: Core i3-9350KF VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
17
Тестирование влияния частоты оперативной памяти на производительность в Mount & Blade 2: Bannerlord (Beta, мультиплеер) - эталонная оптимизация
75
SSD с RGB – накопители магических знаний
16
Mount & Blade 2: Bannerlord - тестирование бюджетных видеокарт на максимальных настройках графики в 4K
17
Разгон и тестирование Geforce GTX 465 в 3-Way SLI
+

Сейчас обсуждают

coo1erman
05:20
А более 3000 положительных отзывов в стиме тоже проплаченные? Может проблема в том, что твоя мамка не может купить тебе шлем за 1000USD? И тебе проще убедить себя, что игра - калл!
Критики в восторге от Half-Life Alyx
Твоя мамка
05:18
У обехьчнок думаешь такие зарпсы гнытил, лол
Первые сведения о технических характеристиках процессоров Intel Core 11-го поколения – новая архитектура, PCIe 4.0 и продвинутая графика
Валентин Бондаренко
05:16
Смешно до слёз 😂😂😂объявили они задроченый Хонор 10 обновить не могул утырки узкоглазые достижение блэть
Количество пользователей EMUI 10 перевалило за 100 миллионов
Pash0k
05:13
А теперь читаем https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/ADV200006 и немножко включаем мозги. Хотя для большинства здесь это явно за гранью возможностей.
Давайте разберёмся, какие у Linux преимущества перед Windows
Незваный Гость
04:48
сезайс 720p с шарпом, лол
Технология NVIDIA DLSS 2.0 повышает производительность в 2-4.6 раза — даже GeForce RTX 2060 позволит играть в 4К
Губайдуллин Фармасьютикалс
04:37
Тоже самое (что и в русской вики) в оригинале на английской педивикии написано. https://en.wikipedia.org/wiki/2K_resolution https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_Cinema_Initiatives Но ты, нормальный...
Microsoft удвоила производительность видеокарты GeForce RTX 2080 Ti при помощи DirectX 12 Ultimate
Губайдуллин Фармасьютикалс
04:28
https://ru.wikipedia.org/wiki/2К_(разрешение)/ Разрешение 2K — общий термин для дисплеев или контента, имеющих горизонтальное разрешение приблизительно около 2000 пикселей. Digital Cinema Initiative...
Microsoft удвоила производительность видеокарты GeForce RTX 2080 Ti при помощи DirectX 12 Ultimate
Владимир
04:17
Вы от темы зачем уходите ? Сказано жэ для нормальных людей 2к это фуллхд.
Microsoft удвоила производительность видеокарты GeForce RTX 2080 Ti при помощи DirectX 12 Ultimate
Saint_Diver
04:16
Попробуйте потратить на 20 минут больше и построить нормальные в экселе; это не так трудно, как кажется, да и у вас их не так уж много.
Mount & Blade 2: Bannerlord - тестирование бюджетных видеокарт на максимальных настройках графики в 4K
Inttz
04:14
Что за упоротость тестировать в 4К слабые карты и в заключении радостно писать,что всё тащит..Ну да,с фпс32-38,рх580 вообще на дне со средним 26 с половиной к/сек.Про графики промолчу.Ужас, ещё обижул...
Mount & Blade 2: Bannerlord - тестирование бюджетных видеокарт на максимальных настройках графики в 4K
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем