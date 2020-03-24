Mount & Blade 2: Bannerlord - тестирование бюджетных видеокарт на максимальных настройках графики в 4K
Вступление
рекламаИтак, мы продолжаем изучать бета-версию самого долгожданного проекта от TaleWorlds Entertainment. В предыдущей статье, которую я также рекомендую почитать, мы исследовали влияние частоты памяти на FPS в этой игре. Уже даже из той статьи было ясно, что Mount & Blade 2: Bannerlord обладает отличной оптимизацией. Сегодня же мы переходим к самому "вкусному" и волнующему умы многих - тестированию самых народных видеокарт в игре. Тест будет проходить в разрешении 3840x2160 с максимальными настройками графики.
Да, у Mount & Blade 2: Bannerlord оптимизация настолько отличная, что для игры в 4К разрешении будет достаточно видеокарты класса GTX 1060 на 6Gb или RX 580 на 8Gb. Но какая видеокарта окажется сильнее? Давайте это выясним!
Тестовый стенд
рекламаТестирование Mount & Blade 2: Bannerlord проводилось на следующей конфигурации:
Процессор: AMD Ryzen 7 2700 (сток);
ОЗУ: CRUCIAL Ballistix BL2K16G30C15U4B 2x16Гб, 3400 MHz;
Системная плата: Asus TUF B450M PRO GAMING;
Система охлаждения процессора: AMD Wraith Spire ;
Термопаста: AMD;
Видеоадаптер: GeForce GTX 1060 Xtreme Gaming 6G; RX 580 8Gb Armor;
Накопители: Samsung SSD 850 120GB (под Windows), Western Digital WD Blue 1 TB (под игры);
Блок питания: Enermax Revolution D.F. , 650 Ватт;
Корпус: Thermaltake View 31 TG;
Монитор: LG 49UK6200PLA Ultra HD 4K, разрешение: 3840x2160 ;
Операционная система: Windows 10 x64.
рекламаДрайвера для RX 580: Adrenalin 2020 Edition 20.3.1
Драйвера для GTX 1060: 442.74
Подробнее о моих модулях оперативной памяти вы можете узнать из предыдущей статьи, рекомендую к ознакомлению.
Тестирование и сравнение RX 580 и GTX 1060 в 4K
рекламаТестирование проводилось в одиночной игре на тестовом поле боя. Общее число войск составляло 1000 человек. Еще раз напомню, что тест проводился в разрешении 4K (3840x2160) при максимальных настройках графики (пресет Very High), действия повторялись абсолютно идентичные, погрешность минимальна.
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С первого взгляда вам могло показаться, что GTX 1060 как обычно уступила RX 580. Но скриншоты немного разные и не относятся к тестированию как к таковому. На самом деле ситуация обратная, прошу перейти к графикам.
Видеокарта от AMD, к сожалению, проиграла битву за лучший FPS в Mount & Blade 2: Bannerlord (beta), но, возможно, что после релиза "красные" подтянут производительность своей карты драйверами.
Заключение
Владельцев видеокарт из "зеленого" и "красного" лагерей можно одинаково поздравить с тем, что игра смогла в 4К показать неплохой FPS. Даже владельцы видеокарт класса GTX 1060 и RX 580 смогут себе позволить играть в Mount & Blade 2: Bannerlord в разрешении 4K с максимальным уровнем графики, пусть и в 30 кадров. Я уверен, что AMD подтянет производительность своей самой народной видеокарты в Bannerlord'е и вскоре после релиза видеокарта Radeon RX 580 ( И RX 480) будет на одном уровне с GTX 1060, а может и опередит ее...
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