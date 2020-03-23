Тестирование влияния частоты оперативной памяти на производительность в Mount & Blade 2: Bannerlord (Beta, мультиплеер) - эталонная оптимизация
Вступление
рекламаВ прошлой статье мы уже выяснили, сколько ядер необходимо Mount & Blade 2: Bannerlord для комфортной игры. Настоятельно рекомендую ознакомиться всем тем, кто хочет узнать больше об оптимизации в грядущем проекте от TaleWorlds Entertainment, да и вообще, как в мои руки попала еще не вышедшая игра.
В данной же статье мы попытаемся пронаблюдать, какой прирост FPS возможно получить в Mount & Blade 2: Bannerlord, разгоняя оперативную память, и насколько важна частота оперативной памяти для данной игры.
рекламаИтак, я пока запускаю игру, а мы переносимся к тестовому стенду...
Тестовый стенд
рекламаТестирование Mount & Blade 2: Bannerlord проводилось на следующей конфигурации:
Процессор: AMD Ryzen 7 2700 (сток);
ОЗУ: CRUCIAL Ballistix BL2K16G30C15U4B 2x16Гб, 3400 MHz;
Системная плата: Asus TUF B450M PRO GAMING;
Система охлаждения процессора: AMD Wraith Spire ;
Термопаста: AMD;
Видеоадаптер: GeForce GTX 1060 Xtreme Gaming 6G;
Накопители: Samsung SSD 850 120GB (под Windows), Western Digital WD Blue 1 TB (под игры);
Блок питания: Enermax Revolution D.F. , 650 Ватт;
Корпус: Thermaltake View 31 TG;
Монитор: Benq FP91G X, разрешение 800x600;
Операционная система: Windows 10 x64.
рекламаПодробнее о моих модулях оперативной памяти вы можете узнать из предыдущей статьи, рекомендую к ознакомлению.
Ахтунг!
Учитывайте погрешность тестирования, это мультиплеер и повторение тут идентичных действий попросту невозможно. Однако игра тестировалась с одним и тем же количеством игроков, на одной и той же карте и на одной и той же местности.
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Отмечу сразу для всех тестов: все тесты проводились на максимальных настройках графики в разрешении 800x600. На момент тестирования упора в видеокарту не было.
Тестирование
Итак, начнем со стоковых значений памяти, которые равны 2666 MHz.
Игра-то в принципе отлично идет даже с такой медленной памятью, а не стоит забывать , что это Zen+. Можно сказать, что система в полном стоке, так как ядра процессора не были разогнаны, а технология PBO не была активирована.
Далее протестируем память с активированным XMP профилем, который равен 3000 MHz.
Если не следить за счетчиком частоты кадров, то Mount & Blade 2: Bannerlord играется абсолютно идентично. Детальное сравнение показателей FPS будет в конце тестирования.
И напоследок протестируем память в разгоне до 3400 MHz. Сразу скажу, что разгон именно такой, так как процессор у меня Zen+ и на частоте памяти 3600MHz система при проверке Mem Test 5 сыплет ошибками.
Опять же, если чисто субъективно, то разницы нет никакой. Но давайте же взглянем на диаграммы и сравним прирост производительности от разгона памяти.
А вот на диаграммах разница в FPS есть, причем ощутимая.
Да, мерить средний FPS не так показательно, хотя и здесь разница довольно ощутимая, давайте же теперь посмотрим на показатели 1% FPS.
Разница просто колоссальная! Да, это мультиплеер и сцены не идентичны, но разница более чем в 30 кадров - это более чем показательно.
Заключение
Mount & Blade 2: Bannerlord - это великолепный продукт, который обладает безупречной оптимизацией еще до релиза.
Вам обеспечена великолепная производительность даже без разгона памяти, а если вы разгоните ОЗУ до таких "среднестатистических" результатов как у меня, то игра отлично отреагирует на это действие и порадует вас существенно возросшим FPS.
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