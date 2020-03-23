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Вступление

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В прошлой статье мы уже выяснили, сколько ядер необходимо Mount & Blade 2: Bannerlord для комфортной игры. Настоятельно рекомендую ознакомиться всем тем, кто хочет узнать больше об оптимизации в грядущем проекте от TaleWorlds Entertainment, да и вообще, как в мои руки попала еще не вышедшая игра.

В данной же статье мы попытаемся пронаблюдать, какой прирост FPS возможно получить в Mount & Blade 2: Bannerlord, разгоняя оперативную память, и насколько важна частота оперативной памяти для данной игры.

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Итак, я пока запускаю игру, а мы переносимся к тестовому стенду...

Тестовый стенд

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Тестирование Mount & Blade 2: Bannerlord проводилось на следующей конфигурации:

Процессор: AMD Ryzen 7 2700 (сток);

ОЗУ: CRUCIAL Ballistix BL2K16G30C15U4B 2x16Гб, 3400 MHz;

Системная плата: Asus TUF B450M PRO GAMING;

Система охлаждения процессора: AMD Wraith Spire ;

Термопаста: AMD;

Видеоадаптер: GeForce GTX 1060 Xtreme Gaming 6G;

Накопители: Samsung SSD 850 120GB (под Windows), Western Digital WD Blue 1 TB (под игры);

Блок питания: Enermax Revolution D.F. , 650 Ватт;

Корпус: Thermaltake View 31 TG;

Монитор: Benq FP91G X, разрешение 800x600;

Операционная система: Windows 10 x64.

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Ахтунг!

Подробнее о моих модулях оперативной памяти вы можете узнать из предыдущей статьи , рекомендую к ознакомлению.

Учитывайте погрешность тестирования, это мультиплеер и повторение тут идентичных действий попросту невозможно. Однако игра тестировалась с одним и тем же количеством игроков, на одной и той же карте и на одной и той же местности.

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Отмечу сразу для всех тестов:

Тестирование

все тесты проводились на максимальных настройках графики в разрешении 800x600. На момент тестирования упора в видеокарту не было.

Итак, начнем со стоковых значений памяти, которые равны 2666 MHz.

Память в стоке (2666MHz) Игра-то в принципе отлично идет даже с такой медленной памятью, а не стоит забывать , что это Zen+. Можно сказать, что система в полном стоке, так как ядра процессора не были разогнаны, а технология PBO не была активирована. Mount & Blade 2: Bannerlord (2666 MHz) Далее протестируем память с активированным XMP профилем, который равен 3000 MHz. Память с активированным XMP профилем (3000MHz) Если не следить за счетчиком частоты кадров, то Mount & Blade 2: Bannerlord играется абсолютно идентично. Детальное сравнение показателей FPS будет в конце тестирования. Mount & Blade 2: Bannerlord (3000 MHz) И напоследок протестируем память в разгоне до 3400 MHz. Сразу скажу, что разгон именно такой, так как процессор у меня Zen+ и на частоте памяти 3600MHz система при проверке Mem Test 5 сыплет ошибками. Память в разгоне (3400Mhz) Опять же, если чисто субъективно, то разницы нет никакой. Но давайте же взглянем на диаграммы и сравним прирост производительности от разгона памяти. Mount & Blade 2: Bannerlord (3400 MHz) А вот на диаграммах разница в FPS есть, причем ощутимая. Да, мерить средний FPS не так показательно, хотя и здесь разница довольно ощутимая, давайте же теперь посмотрим на показатели 1% FPS.

Разница просто колоссальная! Да, это мультиплеер и сцены не идентичны, но разница более чем в 30 кадров - это более чем показательно.

Заключение

Mount & Blade 2: Bannerlord - это великолепный продукт, который обладает безупречной оптимизацией еще до релиза.

Вам обеспечена великолепная производительность даже без разгона памяти, а если вы разгоните ОЗУ до таких "среднестатистических" результатов как у меня, то игра отлично отреагирует на это действие и порадует вас существенно возросшим FPS.