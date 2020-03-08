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Предисловие

При сборке нового ПК я столкнулся с довольно непростой задачей - выбором бюджетного комплекта ОЗУ объемом в 32Гб, способного брать высокие частоты в разгоне, так как хотел получить максимум за вложенные деньги. "Зеленая" память от Samsung четырьмя плашками - это не мой вариант, так как выходит дороже комплекта из двух плашек от какого-нибудь Crucial общим объемом в 32Gb, а также в мой бюджет не входила плата с T-топологией, такая как ASRock X470 Taichi, а жаль.

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Но тут мне под руку подвернулся абсолютно новый на рынке комплект памяти Crucial Ballistix BL2K16G30C15U4B DDR4 - 2x 16Гб, ценой всего в 10000 рублей. Для меня это было идеальным решением, так как его предшественник из "семейства" AES уже на тот момент стоил на 2000 дороже. И без каких-либо раздумий я заказал данный комплект памяти, так как ситуация с долларом начала накаляться и времени на изучение товара и выжидания первых обзоров попросту не было.

И сегодня мы попробуем разобраться, что за "кот в мешке" эта обновленная линейка "Ballistix" от Crucial.

Что же эта за память такая?

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Первый модуль памяти Второй модуль памяти реклама Также стоит отметить тот факт, что память такого объема, безусловно, является двухранковой, что положительно скажется на FPS в играх. Также стоит отметить тот факт, что память такого объема, безусловно, является двухранковой, что положительно скажется на FPS в играх. Но судя по всему компания Crucial начала более тщательно сортировать чипы памяти для своих модулей и результаты разгона в среднем по статистике могут быть хуже, чем у предшественника из "семейства" AES, но это не делает данную память бесполезной или бессмысленной, так как на момент покупки ее цена была лично для меня значительно ниже, чем на ее предшественника, поэтому я склонил свой выбор к памяти с "отборными" чипами. Ведь "лотерею" еще никто не отменял, "мусор" и "годнота" могут попасться чисто случайно в обеих линейках и если на кого и грешить в этом случае, то только на вашу личную удачу. Тестовый стенд

Итак, из программы Thaiphoon Burner удалось выяснить, что данный комплект памяти имеет в наличии те самые легендарные чипы памяти Micron E-die, что не может не обнадеживать.

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Оперативная память Crucial Ballistix BL2K16G30C15U4B DDR4 - 2x 16Гб тестировалась на следующем конфиге:

Процессор: AMD Ryzen 7 2700;

Системная плата: Asus TUF B450M PRO GAMING;

Система охлаждения процессора: AMD Wraith Spire ;

Термопаста: AMD;

Видеоадаптер: GeForce GTX 1060 Xtreme Gaming 6G;

Накопители: Samsung SSD 850 120GB (под Windows), Western Digital WD Blue 1 TB (под игры);

Блок питания: Enermax Revolution D.F. , 650 Ватт;

Корпус: Thermaltake View 31 TG;

Монитор: BenQ GW2460, разрешение: 1920 x 1080;

Операционная система: Windows 10 x64.

Тестирование оперативной памяти в стоке

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Итак, для начала рассмотрим смоделированную ситуацию, когда пользователь просто приобрел комплект данной оперативной памяти и даже не включил XMP профиль в BIOS.

Комплект памяти выдал следующие результаты в бенчмарке программы Aida64: