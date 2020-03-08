Тестируем новую линейку памяти от CRUCIAL Ballistix - те же Micron E-die, но дешевле
Предисловие
При сборке нового ПК я столкнулся с довольно непростой задачей - выбором бюджетного комплекта ОЗУ объемом в 32Гб, способного брать высокие частоты в разгоне, так как хотел получить максимум за вложенные деньги. "Зеленая" память от Samsung четырьмя плашками - это не мой вариант, так как выходит дороже комплекта из двух плашек от какого-нибудь Crucial общим объемом в 32Gb, а также в мой бюджет не входила плата с T-топологией, такая как ASRock X470 Taichi, а жаль.
рекламаНо тут мне под руку подвернулся абсолютно новый на рынке комплект памяти Crucial Ballistix BL2K16G30C15U4B DDR4 - 2x 16Гб, ценой всего в 10000 рублей. Для меня это было идеальным решением, так как его предшественник из "семейства" AES уже на тот момент стоил на 2000 дороже. И без каких-либо раздумий я заказал данный комплект памяти, так как ситуация с долларом начала накаляться и времени на изучение товара и выжидания первых обзоров попросту не было.
И сегодня мы попробуем разобраться, что за "кот в мешке" эта обновленная линейка "Ballistix" от Crucial.
Что же эта за память такая?
рекламаИтак, из программы Thaiphoon Burner удалось выяснить, что данный комплект памяти имеет в наличии те самые легендарные чипы памяти Micron E-die, что не может не обнадеживать.
рекламаТакже стоит отметить тот факт, что память такого объема, безусловно, является двухранковой, что положительно скажется на FPS в играх.
Но судя по всему компания Crucial начала более тщательно сортировать чипы памяти для своих модулей и результаты разгона в среднем по статистике могут быть хуже, чем у предшественника из "семейства" AES, но это не делает данную память бесполезной или бессмысленной, так как на момент покупки ее цена была лично для меня значительно ниже, чем на ее предшественника, поэтому я склонил свой выбор к памяти с "отборными" чипами. Ведь "лотерею" еще никто не отменял, "мусор" и "годнота" могут попасться чисто случайно в обеих линейках и если на кого и грешить в этом случае, то только на вашу личную удачу.
Тестовый стенд
рекламаОперативная память Crucial Ballistix BL2K16G30C15U4B DDR4 - 2x 16Гб тестировалась на следующем конфиге:
Процессор: AMD Ryzen 7 2700;
Системная плата: Asus TUF B450M PRO GAMING;
Система охлаждения процессора: AMD Wraith Spire ;
Термопаста: AMD;
Видеоадаптер: GeForce GTX 1060 Xtreme Gaming 6G;
Накопители: Samsung SSD 850 120GB (под Windows), Western Digital WD Blue 1 TB (под игры);
Блок питания: Enermax Revolution D.F. , 650 Ватт;
Корпус: Thermaltake View 31 TG;
Монитор: BenQ GW2460, разрешение: 1920 x 1080;
Операционная система: Windows 10 x64.
Тестирование оперативной памяти в стоке
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Итак, для начала рассмотрим смоделированную ситуацию, когда пользователь просто приобрел комплект данной оперативной памяти и даже не включил XMP профиль в BIOS.
Комплект памяти выдал следующие результаты в бенчмарке программы Aida64:
Теперь перейдем к игровым тестам.
Сегодня тестовой игрой будет выступать "тяжеловес" в лице Assassin's Creed Odyssey. Тесты проводились во встроенном в игру бенчмарке с мониторингом и замерами всех важных показателей FPS программой MSI Afterburner. Игра тестировалась на минимальных настройках графики в разрешении 1280x720 с 50% рендерингом, чтобы не было упора в мою немощную GTX1060 на 6Gb.
Вот такие результаты выдал бенчмарк игры:
А теперь взглянем на результаты замеров показателей FPS программой MSI Afterburner. Для удобства восприятия результаты были представлены в виде столбчатой диаграммы.
Я считаю эти результаты вполне отличными, так как даже на стоковой системе можно играть с комфортом и без "дропов" FPS ниже 60 кадров.
Тестирование оперативной памяти с активированным XMP профилем
Теперь посмотрим, что получит пользователь, который смог зайти в BIOS и активировать там XMP профиль для комплекта оперативной памяти.
Комплект памяти с активированным XMP профилем выдал следующие результаты в бенчмарке программы Aida64:
Перейдем же в Assassin's Creed Odyssey. Еще раз напомню, что тесты проводились во встроенном в игру бенчмарке с мониторингом и замерами всех важных показателей FPS программой MSI Afterburner. Игра тестировалась на минимальных настройках графики в разрешении 1280x720 с 50% рендерингом, чтобы не было упора в мою нищую GTX1060 на 6Gb. Кому не нравится, что карта слабая - я даю согласие на то, чтобы вы мне выслали более производительную видеокарту.
Я думаю, что скриншот графических настроек уже не так важен для вас, а вот, собственно, и результаты бенчмарка игры:
А теперь взглянем на результаты замеров показателей FPS программой MSI Afterburner. Для удобства восприятия результаты были представлены в виде столбчатой диаграммы.
Стоит отметить, что простое включение в настройках XMP профиля дает значительную прибавку к показателю 0.1% FPS - практически в 14% относительно стока!
Разгон оперативной памяти
Разгон осуществлялся при помощи программы "DRAM Calculator for Ryzen", которая значительно упрощает процесс разгона оперативной памяти в системах на AM4.
Также не лишним будет еще раз отметить, что я не пытался как-то ужимать "вторички" и выжимать "все соки" из оперативной памяти, я лишь попробовал несколько вариантов разгона, которые предлагал мне калькулятор и выбрал из них самый стабильный, при котором система проходит тест памяти "TestMem5" без ошибок.
Да, для владельцев Intel или процессоров Zen2 результаты моего разгона покажутся "смешными", да гордиться тут нечем, но не стоит забывать, что я использую среднюю материнскую плату и процессор с микроархитектурой Zen+, который обладает, так сказать, не лучшим контроллером памяти. Конкретно ваши результаты с данным комплектом памяти могут быть значительно лучше или хуже, не стоит забывать о "лотерее" и многих других факторах.
Мне удалось взять стабильную частоту в 3400MHz при следующих настройках калькулятора:
Результаты я считаю вполне сносными, учитывая, что память объемная и двуранковая. Более высокие частоты я брать даже не пытался, так как для моих целей и задач хватит и такого вполне "средненького" разгона. "Вылизывать" тайминги я тоже никакого смысла не вижу, по крайней мере, пока система справляется со всеми играми.
Тестирование оперативной памяти в разгоне
Теперь посмотрим, на что способен данный комплект ОЗУ в "среднестатистическом" разгоне.
Комплект памяти на частоте в 3400MHz выдал следующие результаты в бенчмарке программы Aida64:
Цифры цифрами, но проверим же результаты разгона в Assassin's Creed Odyssey.
В последний раз напомню, что тесты проводились во встроенном в игру бенчмарке с мониторингом и замерами всех важных показателей FPS программой MSI Afterburner. Игра тестировалась на минимальных настройках графики в разрешении 1280x720 с 50% рендерингом, чтобы не было упора в мою чахлую GTX1060 на 6Gb. С удовольствием готов рассмотреть ваши предложения о "подгоне" для меня более мощной видеокарты :)
Бенчмарк игры выдал следующие результаты:
Также сразу стоит пояснить, что скриншот не имеет прямого отношения к тестовому прогону, так как при создании скриншота падают показатели FPS и для большей так называемой честности тестирования, был сделан другой "прогон" бенчмарка, результаты которого были отражены в диаграмме.
А теперь после небольшой "встатвочки из лаборатории" перейдем к графикам с результатами замеров различных показателей FPS:
Как мы видим, разгон памяти на дополнительные 400MHz не принес значительной прибавки в показателе 0.1% FPS. Зато значительно вырос показатель максимального FPS, что не может не радовать.
Небольшое, но важное дополнение
Почему значения FPS в игровой статистике и диаграммах несколько разнятся? Все дело в том, что я записывал лишь первую минуту от начала тестирования, так как под конец тестового отрезка происходит резкий "дроп" FPS, связанный с окончанием бенчмарка, который убивает как показатели 1%, так и показатели 0.1%, поэтому честным было проводить тесты ровно по одной минуте от начала тестового отрезка бенчмарка.
Заключение
Действительно, память из обновленной линейки CRUCIAL Ballistix все еще является топовым решением за свою цену. Мы имеем неплохой разгонный потенциал и весьма скромный ценник. Я с уверенностью могу заявить, что за цену около 10000 рублей данный комплект памяти является лучшим на рынке, если учитывать, что мы гарантированно получаем чипы памяти Micron e-die, а сама память является двухранковой.
Спешите купить, так как память дорожает с каждым днем!
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