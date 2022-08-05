Игра Among Us VR была впервые анонсирована на церемонии The Game Awards 2021, а ее выход планировался до конца 2022 года. Сейчас мы приближаемся к последним месяцам этого года, и мы начинаем видеть прогресс: бета-версия игры уже запущена.
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На этой неделе Innersloth объявила, что бета-версия Among Us VR теперь открыта для регистрации. Если у вас есть гарнитура VR и подключение к Интернету, то все, что вам нужно сделать, это подписаться на приглашение. В конце процесса регистрации вы должны получить сообщение, подтверждающее, что вы получите приглашение в течение нескольких дней, если у вас есть совместимая гарнитура VR.Что касается времени выхода игры, то предыдущие утечки указывали на то, что игра выйдет где-то между ноябрем и декабрем. Официальный срок выхода игры - "праздник 2022 года", так что ожидайте ее где-то между октябрем и декабрем.
После бета-тестирования разработчики, надеюсь, смогут еще немного уточнить дату выхода.
Игра Among Us и так очень увлекательна, но я с нетерпением жду возможности увидеть, как она выглядит в VR. Будет ли кто-нибудь из вас покупать эту игру в конце года?