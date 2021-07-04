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Тесты моего игрового ноутбука Alienware M17 R4 (i7-10870H + RTX 3080 16GB)

Теперь, после обзора моего ноутбука Alienware M17 R4 (i7-10870H + RTX 3080 16GB) настало время тестов.
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Теперь, после обзора моего ноутбука Alienware M17 R4 (i7-10870H + RTX 3080 16GB) настало время тестов. Сравнивать я буду со своим старым ноутбуком ASUS ROG Strix G G512LW (i7-10750H + RTX 2070 8GB). Таким образом обладатели видеокарты RTX 2070 или схожей по производительности (схожие по производительности это RTX 2070 Super Laptop, RTX 2080 Max-Q Laptop, Quadro RTX 4000 Laptop, RTX A3000 Laptop, RTX 3060 Laptop) смогут оценить, что им даст переход на RTX 3080 Laptop.

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Тестирование проводилось в серии как синтетических, так и игровых бенчмарков. Тестирование в большом количестве современных игр не проводилось, так как выкачивать каждый раз свыше 100 гигабайт файлов, чтобы провести тест такое себе удовольствие. Достаточно одной современной игры с поддержкой RTX: Metro Exodus - Enhanced Edition. В ней уже исправлены все ошибки и включены все DLC. А вот бенчмарки весят немного, скачать их может любой желающий.

Главное в тестах — это то, что одинаковые тестовые утилиты показывают величину прироста производительности. Этот процент можно использовать, чтобы теоретически оценить прирост в других приложениях. Забегая вперед, скажу – в среднем по сумме всех тестов RTX 3080 Laptop 165W быстрее чем RTX 2070 Laptop 115W на 50%. Это именно в среднем по больнице, есть тесты, где прирост нулевой, а есть где прирост 100%.

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Начнем с тестов процессора. Результаты тестов AIDA64 6.33.5700 и CPU-Z 1.96.1 x64.

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Для сравнения я свел результаты в одну таблицу. Оба процессора относятся к одному поколению, разница только в количестве ядер. Поэтому, естественно, во многопоточных тестах восьмиядерный процессор будет быстрее шестиядерного. Распаянная память в Alienware оказалась быстрее той, что установлена в ASUS. Вообще, в последнее время различные блогеры заметили, что ASUS устанавливает в свои ноутбуки медленную одностороннюю память, и если установить туда двусторонние модули, то можно легко получить прирост в играх порядка 20%.

В Alienware память поменять нельзя, но и та, что есть выглядит достойно. Чтение быстрее на 13%, запись на 4%, задержки меньше на 9%.

 

В многопоточных тестах процессор быстрее примерно на 30%. Лишь только в тесте PhotoWorxx прирост был на уровне погрешности в 1%. По мнению CPU-Z в однопотоке 10870H быстрее 10750H на 10%, а в многопотоке на 28%.

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По неизвестной причине я не смог протестировать ноутбук в тестах 3DMark05 и 3DMark Vantage, они вылетали в процессе теста. Возможно, это какой-то конфликт с драйверами. В остальном производительность хорошая. В серии тестов 3DMark максимальный отрыв в 69% был в тестах Port Royal и Fire Strike Ultra. А в тесте Wild Life превосходство составило 76%.

 

В тесте Unigine Tropics на DX11 превосходство составило 20%. А вот тест Valley вообще не заметил никакой разницы в двух системах и выдал практически идентичный результат.

 

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Тест Sanctuary на DX9 показал прирост в 35% в попугаях. В максимальном числе кадров прирост составил 41%, а в минимальном 351%.

 

В тесте Heaven прирост составил хорошие 49%. А если считать по максимальному FPS, то 61%.

 

В тесте Superposition превосходство составило 56% как в итоговом счете, так и по среднему кадру. А по максимальному FPS преимущество составило 70%.

 

В Metro Exodus Enhanced результаты в 4К как с включенным DLSS, так и с выключенным DLSS показывают преимущество в 75%. По максимальному кадру с выключенным DLSS преимущество составляет 100%. Но все равно у 3080 это 38 кадров, что трудно назвать играбельным. Так что поиграть в 4K в Metro Exodus Enhanced с выключенным DLSS комфортно не получится. А вот если включить DLSS, то средний кадр превращается в 56, что вполне играбельно.

 

В старенькой игре Half-Life 2 преимущество в 4К с максимальными настройками качество составило 4%. Но 271 кадр в секунду это достаточно много, так что играть в подобные игры достаточно комфортно. В Final Fantasy XIV Shadowbringers преимущество составило 61%.

 

В тесте Monster Hunter Online Benchmark по среднему кадру 3080 на 85% быстрее, чем 2070.

 

PLA Benchmark основан на Unreal Engine 3, так что результаты в нем можно распространить на все игры на этом движке. По среднему кадру преимущество 69%, а по максимальному 76%.

Бенчмарк PT Boats на DX10 показал превосходство по среднему кадру всего лишь 24%. А если брать по максимальному кадру, то на 60%. 

 

И последний тест – популярная игра S.T.A.L.K.E.R. Зов Припяти. На разных картах новинка в лице RTX 3080 ведет себя по-разному. На карте Day по среднему кадру 3080 оказалась на 4% хуже. На карте Night на 5% лучше, на карте Rain – 12%, а на карте SunShafts уже приличные 95%. Если смотреть на максимальные кадры, то преимущество составляет по четырем сценам соответственно 51-32-50-83 %. Как бы там ни было, в эту игру комфортно играть на любой карте.

 

 

Еще пару слов об эксплуатации ноутбука. При работе с офисными приложениями и в интернете, то есть при небольшой нагрузке, оба вентилятора останавливаются, поэтому даже по ночам работать комфортно.

 

В AWCC есть подсказка о том, что дают и меняют профили питания и охлаждения. По четырем критериям расставлен рейтинг из звезд. В одном случае будет хорошо процессору и видеокарте, но плохо будет пользователю из-за низкого акустического комфорта. Если просто сложить число звезд, то распределение звезд будет таким: 17-16-16-15-15. Так что больше всего звезд получает Сбалансированный режим.

 

В службах я отключил Nahimic service. Судя по описанию из интернета – это ПО, которое призвано обеспечить улучшение качества звука музыки и голоса, создать 3D эффект полного погружения в играх или фильмах. Все бы хорошо, но только оно в простое пожирает 40% процессора. Я решил, что обойдусь обычным звуком без полного погружения, но при этом процессор будет холодным.

Теперь о температурах. Результаты целого дня работы + тестирование в Superposition. Как видно из статистики мониторинга, в минимальном состоянии процессор грелся до 34 градусов с частотой 797 МГц. Под нагрузкой разогревался до 86 с частотой 2-х ядер 4890МГц, и остальные работали на частоте 4791 МГц.

Видеокарта прогревалась до 74 градусов. SSD диски имели пиковые температуры 56-44-48 градусов. Что интересно, в простое SSD GIGABYTE показал температуру 8 градусов.

 

В целом ноутбук хороший, можно брать.

Еще больше результатов тестов вы можете увидеть в видео.



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