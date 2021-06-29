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В мае 2021 цены на топовые видеокарты уходили далеко за 200000 рублей. Единственным вариантом получить, за сравнительно недорого игровой компьютер была покупка игрового ноутбука с видеокартой RTX 3080 Mobile.

Возможно, эта статья поможет кому-то обратить внимание на то, что игровые ноутбуки можно покупать не только в России, а иногда выгоднее купить их за рубежом.

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Данный ноутбук был куплен на официальном американском сайте Dell с хорошей скидкой по цене $2547,99 и с конфигурацией как на скриншоте.

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Покупка была оплачена 30 апреля, а получена 3 июня, то есть ожидание составило всего 34 дня. Американцы на своем сайте не продают свои товары напрямую в Россию. Пришлось воспользоваться услугами сервиса покупок в США с многолетним опытом работы на рынке подобных услуг.

Большое преимущество покупки на сайте Dell состоит в том, что вы можете выбрать оптимальную для вас конфигурацию, заказать ее и гарантированно получить. В случае других производителей, типа ASUS, Acer, MSI, Lenovo вы не можете сконфигурировать и заказать ноутбук на их сайте. Вам придется надеяться, что нужная вам конфигурация окажется в вашем магазине и ее не успеет купить кто-то другой.

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Сам ноутбук стоил $2547,99. Куча платежей, а именно: комиссия за выкуп, доставка из США до пункта выдачи в маленький город средней полосы России, таможенная пошлина, комиссия платежной системы суммарно составили $677,37. Итого $3225,36, или примерно 237000 рублей.

Даже с услугами посредника и таможенной пошлиной получилось дешевле, чем в местном магазине. Гарантия на ноутбук американская, и, если вдруг наступит гарантийный случай, товар легко можно вернуть продавцу через того же посредника. В то же время в американских магазинах для американцев шанс нарваться на некачественный товар гораздо ниже, чем на китайских торговых площадках.

В российских магазинах такой ноутбук купить нельзя. Перекупщики на АВИТО нескромно просили более 300 тысяч рублей (то есть более $4000). На момент покупки ничего более мощного для игр и за сопоставимую цену в мире не существовало. Конкурент в лице MSI GE76 со скидкой стоил 280 тысяч рублей (примерно $3800), да и то быстро исчез из продажи. При этом он на несколько процентов медленнее M17 R4 во всех тестах. Это все потому, что у GE76 графическая мощность составляет TGP 155W, а у M17 R4 – 165W.

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Alienware M17 R4 с 3080 также через несколько недель после моего заказа исчез с сайта Dell, и заказать его уже было невозможно. Это было сделано для того, чтобы не создавать конкуренцию новому ноутбуку X17 R1 с RTX 3080.

Мой ноутбук был самым дешевым вариантом на RTX 3080 с 16 GB видеопамяти. Ноутбук можно было дооснастить разными функциями, и он бы вышел намного дороже, но на играх это бы никак не сказалось, так как видеокарта остается неизменной.

За белый цвет, имеющий название Lunar Light просили доплатить 30 долларов, я не увидел в этом смысла и остановился на сером варианте с названием Dark Side of the Moon. Белый цвет не стоит брать потому, что он маркий. Царапины, пыль и грязь сразу будут видны на белом корпусе. Белый цвет любят обзорщики, потому что он красиво смотрится в роликах и на постановочных фото. В быту практической пользы от белого цвета нет.

Ноутбуки M17 R4 и M15 R4 с одинаковым железом стоили на момент моей покупки одинаково, но смысла брать M15 R4 не было никакого. Во-первых, там меньше диагональ экрана. Во-вторых, в M15 короче тепловые трубки и вентиляторы меньшего диаметра. По тестам зарубежных блогеров M17 на 10-20 градусов холоднее. В-третьих, на M15 R4 не бывает видеокарт с 16 GB видеопамяти, столько видеопамяти есть только на M17. В-четвертых, у M15 R4 TGP видеокарты 3080 установлен на уровне 140W против 165W у M17 R4, что резко снижает производительность в играх. Учитывая все эти недостатки, при одинаковой цене не было никакого смысла брать 15-дюймовую модель.

В моем варианте стоит процессор Intel Core i7-10870H (8-Core, 16MB Cache, up to 5.0GHz Max Turbo Frequency). Можно было доплатить 392 доллара и получить процессор i9 10980HK. Но я подумал, лишние 200 МГц не стоят такой переплаты, при том, что там также 8 ядер.

В комплекте идет операционная система Windows 10 Home English.

Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3080 16GB GDDR6 с TGP 165W. Распаяна на плате, поменять ее можно только на паяльной станции. У других производителей ноутбуков, например Clevo и Eurocom, были анонсированы ноутбуки со съемной версией 3080 в формате MXM. Но их цена превышает 4000 евро, что делает покупку таких вариантов бессмысленной.

Экран 17.3" FHD (1920 x 1080) 144Hz 7ms 300-nits 72% NTSC color gamut. Если доплатить 196 долларов, то можно было поставить 4K экран с частотой 60 Гц. В этом нет никакого смысла на такой маленькой диагонали, fps это точно не добавит, но будет потреблять намного больше энергии.

Оперативная память 32GB DDR4 2933MHz целиком распаяна на плате, и поменять ее можно только на паяльной станции. Не вижу в этом проблемы. Сегодня это достаточное количество памяти, а когда в будущем понадобится 64 GB оперативной памяти, то будет лучше взять новый ноутбук. Там уже будут более мощные процессор и видеокарта. Многие производители ноутбуков сейчас распаивают память на плате. Например, в серии игровых ноутбуков ASUS Zephyrus, да и на большинстве ультрабуков память распаяна.

В качестве накопителей в моей базовой версии установлены три SSD (2 обычных формата 2280 и 1 короткий формата 2230) объемом 512 GB каждый в конфигурации 1TB (2x 512GB PCIe M.2 SSD) RAID0 [Boot] + 512GB PCIe M.2 SSD [Storage]. Такая конфигурация по умолчанию, вероятно, предлагается потому, что для американского потребителя скорость важнее надежности.

RAID0 я разрушил, так как в нем нет смысла, зато надежность повышается в 2 раза. Также я хотел установить свой SSD на 1 TB, и так как свободных мест не было пришлось разделить RAID0.

За сущие копейки в 647 долларов можно прокачать хранилище до конфигурации 4TB (2x 2TB PCIe M.2 SSD) RAID0 [Boot] + 512GB PCIe M.2 SSD [Storage].

Смысла в такой переплате я не вижу, fps не прибавится от этого. Также было важно заказать именно три накопителя, вместо одного или двух. Потому что с завода предустановленные накопители накрываются медными радиаторами. Соответственно вам поставят в ноутбук столько радиаторов, сколько вы заказали дисков. Никто не будет устанавливать радиаторы про запас, если под ним нет диска на момент сборки ноутбука. То есть если заказать ноутбук с одним накопителем, то вам поставят только одну охлаждающую пластину, и в дальнейшем вам придется отдельно докупать эти пластины для ваших новых накопителей. Если вы сможете их найти в продаже.

В моей конфигурации стоит клавиатура Alienware mSeries 4-Zone AlienFX RGB keyboard with numeric keypad (Standard). А за 176 долларов доплаты можно поставить Alienware's CherryMX ultra low-profile mechanical laptop keyboard with per-key AlienFX lighting.

Менять клавиатуру точно нет никакого смысла. Я использую отдельную полноценную механическую клавиатуру, так что то, какая клавиатура установлена в ноутбук никакого значения не имеет. И всем советую пользоваться отдельной клавиатурой, если вы работаете за столом.

Модуль беспроводных сетей Killer™ Wi-Fi 6 AX1650 802.11ax 2x2 Wireless LAN and Bluetooth 5.1 распаян на плате, при необходимости его замены понадобится паяльная станция или фен.

Конечно, в комплекте идет кабель для розетки американского стандарта. Это не проблема, кабелей с европейской вилкой у нас в достатке.

Некоторые пользователи советуют выставлять план электропитания в режим высокой производительности. В противном случае возможно мерцание встроенного экрана.

Портал notebookcheck.net сообщал, что у попавшего к ним на тест Alienware m17 R4 с процессором i9-10980HK мерцал экран из-за перегрева процессора. Я такого не обнаружил.

С завода система была установлена на RAID-0 из двух m.2 дисков 2280, я же хотел освободить их, и установить систему на дополнительный m.2 2230, чтобы иметь возможность установить диски побольше. В БИОС я отключил RAID, после чего система, закономерно, перестала загружаться.

Следует заметить, что ноутбук Alienware не видит загрузочные флешки с NTFS, только FAT32. У меня была загрузочная флешка с NTFS, с которой прекрасно грузились все компьютеры, включая ноутбук ASUS. Для Alienware пришлось создавать загрузочную флешку FAT32. Возможно это мелкий недостаток, но было бы удобнее, если бы Alienware поддерживал любые флешки.

Конечно, после красивых БИОС UEFI от ASUS смотреть на устаревший интерфейс UEFI от Dell печально. Утешает лишь то, что в БИОС не придется часто заходить.

Я не пользуюсь оригинальным инсталлятором Windows. Для установки системы я использую программу WinNTSetup. Перед распаковкой образа пришлось создать в начале диска загрузочный раздел EFI на 100 MB.

Система установилась за 3 минуты.

У Alienware необычный подход к продлению срока службы батареи. Например, у ASUS есть приложение MyASUS, которое для продления жизни батареи предлагает держать заряд на уровне 60%, и держит его. У Alienware не существует никаких приложений для контроля уровня заряда. Вместо этого в БИОС есть опция, где можно указать пороговые значения, ниже которого начинается зарядка, и выше которого зарядка прекращается. Я выбрал диапазон 50-80.

Еще больше фотографий ноутбука вы можете увидеть в видео. В следующем материале я покажу результаты тестов.



