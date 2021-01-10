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Новый год обычно приносит подарки. И вот, Дед Мороз положил мне под елку новый ноутбук ASUS ROG Strix G G512LW-HN037, чтобы я обновился на него со своего старого ноутбука Toshiba Satellite C670-13E. Недавнюю статью про этот старый ноутбук вы можете прочитать тут.

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Ноутбук имеет приятный внешний вид. Корпус выполнен из пластика. Веб-камера отсутствует, чтобы покупатели данного ноутбука не беспокоились за свою безопасность, и не заклеивали камеры, как это обычно делает большинство владельцев ноутбуков со встроенной веб-камерой.

Экран имеет частоту 144Гц. Лично для меня экран совсем не важен, так как есть отдельный 4К монитор, а экран ноутбука служит лишь как вспомогательный экран для просмотров фильмов и роликов.

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Клавиатура имеет RGB -подсветку, и не имеет цифровой блок клавиш. Вместо этого цифровые кнопки нанесены на тачпаде. Мне это также не важно, так как я пользуюсь отдельной механической клавиатурой. Нижняя крышка по периметру имеет светящуюся полосу.

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Ноутбук поставляется без операционной системы, так что покупателю нужно будет установить свою ОС. Также батарея ноутбука полностью разряжена. В инструкции к ноутбуку написано, что до первого включения ноутбук нужно заряжать не менее трех часов. Что я собственно и сделал. Для первого включения нужно было зажать кнопку питания несколько десятков секунд. После чего на экране воспроизведется логотип ROG и в динамиках раздастся приветственная мелодия.

Ноутбук ценен своей начинкой. Шестиядерный процессор Core i7-10750H, 16 гигабайт оперативной памяти DDR4 с частотой 2933 МГц и таймингами 21-21-21-47. Системный накопитель NVME Western Digital SN530SDB на 500 Гигабайт. Также материнская плата способная принять еще два накопителя формата M.2, что является большим плюсом для дальнейшего апгрейда накопителей. Видеокарта GeForce RTX 2070 8GB.

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На горизонте уже ноутбуки с видеокартами 3000-й серией, но пока их нет в продаже, и не известно сколько они будут стоить. Я считаю, что на сегодняшний день оптимально взять ноутбук с видеокартой RTX 2070. Ноутбуки с RTX 2080 стоят примерно на 50% дороже, чем с RTX 2070, а производительность всего на 15-20% выше. С другой стороны, ноутбуки с RTX 2060 лишь немного дешевле, при этом предлагая адекватно цене меньшее быстродействие.

Этот ноутбук я решил сравнить в ряде тестов с ноутбуком уже девятилетней давности. Интересно посмотреть как далеко шагнула производительность ноутбуков за эти годы.

Сравниваемый ноутбук имеет четырёхъядерный процессор i7-2820QM, 16 гигабайт памяти DDR3 с частотой 1600 МГц, системный накопитель Samsung SSD 860 EVO 500GB, видеокарту GeForce 315M 512MB.

Понятно, что разрыв в графической подсистеме будет колоссальный, и все же интересно на сколько. Оба ноутбука работали под управлением Microsoft Windows 10 Pro 10.0.19042.685 (Win10 20H2 October 2020 Update).

Начнем с серии тестов AIDA64 версии 6.32.5600.

Чтение из памяти - двукратное превосходство.

Запись в память также в два раза быстрее.

А вот копирование в памяти быстрее всего на 50%.

Тесты памяти показывают почти двукратный рост, пропорционально частоте. Задержки выглядят очень хорошо.





































Некоторые тесты показывают десятикратный рост производительности, неплохо за 10 лет.

Теперь посмотрим тесты популярной утилиты CPU-Z 1.94.0





В однопотоке скорость удвоилась, а в многопотоке - учетверилась.

На этом чисто процессорные тесты окончены. Перейдем к игровым тестам. Тестирование проводилось в бенчмарках 3DMark03, 3DMark05,3DMark06 и 3DMark Vantage. Более старшие версии бенчмарка применить нельзя, потому что видеокарта GeForce 315M поддерживает только DirectX 10. Все тесты запускались в стандартных, небольших разрешениях первые два в 1024х768, а последние два в 1280х1024. Повышать разрешение выше стандартных не было смысла, так как слабой видеокарте пришлось бы очень тяжело.

Глядя на такой одиннадцатикратный разрыв сложно поверить в то, что на GT315M можно играть. Больше тысячи кадров в секунду в игровых тестах RTX2070 впечатляют.

Тест 3DMark05 более тяжелый, и тут уже превосходство новой системы всего лишь пятикратное.

Бенчмарк 3DMark06 оказался тяжелым испытанием для GT315M. Превосходство RTX2070 более чем одиннадцать раз.







Тест 3DMark Vantage способен показывать красивую картинку. Но видеокарта GT315M показала только слайд шоу. Всего лишь 2 кадра в секунду. По общему счету перевес в 53 раза.

И в завершение тесты системного накопителя. Понятно, что M.2 накопитель будет быстрее, чем SATA SSD, но все таки нужно показать разницу. И разница значительная.

Таким образом, ноутбук может стать хорошей заменой обычному системному блоку. Ноутбук дает больше свободного пространство на столе. С ноутбуком отсутствует необходимость собирать отдельные компоненты ПК и проверять их на совместимость. Обычный корпус нужно долго чистить от пыли - ноутбук нужно просто пропылесосить снизу. Благодаря Windows 10 можно легко перейти на другой ноутбук, достаточно просто переставить накопитель, или скопировать образ. Ноутбук легко можно забрать с собой, возить же с собой обычный ПК не просто. Думаю будущее компьютерной техники за ноутбуками, и с выходом мобильных видеокарт GeForce 3000-й серии, все больше людей будут предпочитать их, чем обычные ПК.

Очень вероятно, что майнеры на корню раскупят все новые видеокарты, так что собрать игровой ПК будет большой проблемой в ближайшее время.

PS: кто-то еще смотрит этот сериал?)



