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В этом материале вы познакомитесь с историей интересного апгрейда пожилого, но не сдающегося ноутбука Toshiba Satellite C670-13E.

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На сегодняшний день компания Toshiba уже не существует, и давно уже нет новых ноутбуков этой марки, но старые добрые устройства еще живы и не планируют умирать.

Изначально в этом аппарате был установлен процессор Intel i3-2310M. Он имеет два ядра, а благодаря технологии Hyper Threading данный процессор способен обрабатывать четыре потока команд. По современным меркам этот процессор довольно слаб. В ноутбуке была установлена всего лишь одна четырехгигабайтная планка памяти Samsung, работающая на частоте 1333 МГц. Центральный процессор Intel i3-2310M поддерживает частоту памяти только 1333 МГц.





Появилась заманчивая идея вдохнуть вторую жизнь в ноутбук. Для этого было решено заменить центральный процессор, системный накопитель и оперативную память.



В этом конкретном ноутбуке можно легко поменять процессор. Он не припаян к системной плате, как все современные процессоры, а устанавливается в гнездо, так что его можно вынуть и заменить на другой процессор с таким же сокетом.

Посмотрим какие процессоры подходят для данного сокета G2 - ссылка

Выбор очень большой. Логично и очевидно подобрать какой-нибудь Intel Core i7. На AliExpress есть все процессоры из данного перечня.

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Посмотрим на небольшую сравнительную таблицу с подходящими процессорами. Одним из самых подходящих является Intel Core i7-2820QM. Во-первых, он поддерживает память, работающую на максимальной частоте 1,6 ГГц, тогда как процессоры 2310М, 2630QM и 2670QM поддерживают максимум 1,333 ГГц.

Процессоры серии i7-27xx имеют кэш третьего уровня всего 6 мегабайт, тогда как процессоры серии i7-28xx уже имеют кэш 8 мегабайт. Кэша много не бывает, поэтому чем больше – тем лучше.

В рейтинге производительности процессор Core i7-2820QM на третьем месте и уступает лишь 2860QM и 2760QM. Но первый стоит заметно дороже, а у второго более высокие частоты (а значит больший перегрев, что критично для ноутбука), но меньший размер кэша.

Итого, процессор Intel Core i7-2820QM является самым дешевым процессором с кэшем на восемь мегабайт, поддерживает скоростную память, имеет четыре ядра/восемь потоков.

На этом сокете G2 также выходили процессоры 3ххх поколения, но они не смогут работать на старом чипсете, а именно H65. Кроме того при выборе процессора стоит учитывать, когда выходили оригинальный и замещающий процессор, потому что более новый процессор может не заработать на старом БИОСе. 2820QM и 2310M вышли одновременно, так что проблем быть не должно. Можно рискнуть, и взять более новый процессор, все в ваших руках.

Для ноутбука компания производитель изготовила всего одну единственную версию БИОС, и больше уже новых не будет. Поэтому есть мало шансов, на поддержку более свежих процессоров.

Взамен одной планки памяти на четыре гигабайта было решено установить две по восемь и на частоте 1600МГц.

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Память прекрасно работает на платформе Intel, несмотря на то что предназначена для платформы AMD.

При установке «нового» процессора Intel Core i7-2820QM память сразу же заработала на частоте 1,6 ГГц. Вручную изменить частоту памяти нельзя – в БИОС нет никаких настроек памяти.



Приступим к тестам.

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Здесь три изображения из программы AIDA64. Слева направо: система в заводском состоянии, система со стоковым процессором и двумя планками памяти, система с новым процессором и памятью.

Как видно на скриншоте, замена памяти сразу положительно сказалась на скорости работы ноутбука из-за включения двухканального режима работы памяти. Установка нового центрального CPU еще больше подняла уровень производительности памяти и кэша. Частота процессорного кэша всех уровней многократно выше у нового процессора, по сравнению со старым.

Перейдем к стандартным тестам AIDA64.



Тест CPU Queen показал прирост на 130%.

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В тесте CPU PhotoWorxx прирост составил 15%.





В тесте CPU Zlib преимущество составило 37%.





Ошеломляющие результаты теста CPU AES: Core i7 быстрее в 38 раз. Такие результаты получились по той причине, что Core i3 не имеет встроенной поддержки инструкций AES, в отличие от Core i7.





В тесте CPU SHA3 отрыв составляет 15%.





В тесте FPU Julia i7 быстрее на 138%.





В FPU Mandel Core i7 быстрее на 126%.





FPU SinJulia – на 123%.





FP32 Ray-Trace – на 48%.





FP64 Ray-Trace – на 7%.





Также были проведены сравнительные тесты в программе CPU-Z.



В однопоточном соревновании преимущество нового процессора над старым составило 48%. А в многопоточном – 116%.







Хотя особого смысла не было, но был проведен игровой тест в 3DMark06.

Увеличение производительности получилось на грани погрешности, потому что имеющаяся в ноутбуке дискретная видеокарта GeForce 315M никак не изменилась, и заменить другим видеочипом ее нельзя. Малозаметный прирост вызван подъемом общей скорости работы аппарата. На этом видео ускорителе с удовольствием (чтобы счетчик кадров показывал свыше 60 кадров в секунду) можно поиграть только, например, в такие легендарные игры как GTA: San Andreas, Morrowind, первая Mafia.



Помимо прочего, было решено удалить привод для дисков, ибо в современном мире это атавизм. Вместо привода было решено установить родной жесткий диск Hitachi при помощи салазок, а на место диска установить SSD объемом 500 ГБ от Samsung 860.

Если верить показаниям программы CrystalMark, скорость работы дисковой подсистемы выросла коренным образом.



Что мы имеем по итогу. Ноутбук превратился в хороший, достаточно мощный рабочий инструмент, который позволит запустить старые добрые классические игры. Производительности процессора, памяти, накопителя более чем достаточно для любых офисных задач, в том числе для монтажа видео.

Если у вас где-то пылится ноутбук с процессором Intel 2, 3 или 4 поколения, то его также можно обновить. Только в этих поколениях использовался сокет на процессоре, тогда как процессоры следующих поколений уже припаивались к плате. Пишите, что думаете в комментариях.