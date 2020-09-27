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Необычные материнские платы - с древним разъемом, под мобильные процессоры, трансформер и многие другие

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Продолжаем цикл статей по самым необычным материнским платам. Сегодня в обзоре - с древним разъемом, под мобильные процессоры, трансформер и многие другие.


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Материнская плата Huananzhi Gaming X99-TF

Плата под сокет 2011-3. Плата необычна поддержкой памяти как DDR3, так и DDR4.

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Материнская плата Intel MB960

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Плата под сокет 1155. В целом обычная, вполне современная материнская плата, только на ней есть разъем ISA. Это старый компьютерный интерфейс, появившийся в 1981 году. Странно встретить современную плату с поддержкой разъемов сорокалетней давности.

 

Материнская плата Jetway HI03-Extreme

Это материнская плата на сокете 775, имеет 4 слота DDR2, и 2 слота DDR3. Необычно в этой плате то, какого размера радиатор на северном мосте. Он просто гигантский. Практического смысла в нем не было, так как расстояние между ребрами было слишком большим, так что он выполнял чисто декоративные функции.

 

Материнская плата JINGSHA HM55A PGA 989

Плата под сокет 989. Это разъем для мобильных процессоров Intel. Поддерживаются мобильные процессоры 2000-го поколения и память DDR3.

 

Материнская плата MSI 790GX-8D

Эта материнская плата с сокетом AM3. Необычно в ней число слотов под оперативную память, четыре слота типа DDR2, и четыре слота DDR3.


 

Материнская плата MSI 850 Pro5

Плата под сокет 478. Плата имеет четыре слота под оперативную память. Вот только три из них разместились там, где и положено, а один слот, по какой-то причине, уехал вниз.

 

Материнская плата MSI MS-6167

Плата под слот А. Плата на самом деле обычная, просто это самая первая материнская плата под слот А. Дело в том, что тогда с AMD никто не хотел сотрудничать, и компания MSI стала первой, кто стал выпускать платы для AMD.

 

Материнская плата MSI P35 Platinum

Плата под сокет 775. Плата необычна только своим внешним видом – это медные тепловые трубки на чипсете, выполненные в форме американских горок.

 

Материнская плата NZXT N7 Z370

Плата под сокет 1151v2. Плата от производителя корпусов. Весь текстолит закрыт накладками в стиле корпусов этой компании. Выглядит необычно.

 

Материнская плата QDI P4I875

Плата под сокет 478. Необычно в ней то, что плата может трансформироваться между форматами ATX и mATX при помощи платы расширения, добавляющей пару PCI слотов.

 

Материнская плата Zeal-All ZA-SK1050

Плата под сокет 1151. Плата отличается тем, что на ней распаяна видеокарта GeForce GTX 1050 Ti.

 

Материнская плата ZOTAC Z68ITX-B-E

Плата под сокет 1155. Мало того, что сама плата просто микроскопических размеров, так еще на ней распаяна полноценная видеокарта Geforce 430. 

 На сегодня это все. Пишите, какие необычные платы еще вы знаете.


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