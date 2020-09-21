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Приветствую читателей статьи. Данная статья продолжает обзор необычных и диковинных материнских плат из когда-либо выпускавшихся в мире. Производители часто пробовали воплощать на своих платах различные технические решения, которые, как показало время, оказались не востребованы.

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Далее идет материнская плата ASRock J3455 Pro BTC+. Это плата сильно отличается от других тем, что на ней уже распаян четырехъядерный процессор, поддерживается только ноутбучная память. При этом есть целых восемь слотов PCI-E x16. Плата предназначена для майнеро и для установки большого числа видеокарт.

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Начнем с материнской платы ASUS M4A785G HTPC. На первый взгляд это обычная плата под сокет AM2+. Но от всех прочих материнских плат ее отличает наличие на задней панели двух разъемов типа RCA, именуемых в народе «тюльпан». То есть к этой материнке можно было подключить старую аналоговую технику, например видеомагнитофон.

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Далее идет плата ASUS P7P55D-E Premium. Это плата с сокетом 1156. Примечательна плата тем, что на ней распаяно целых 32 фазы питания. Сейчас такое встретить невозможно.

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Следующая плата ASUS M3A32-MVP DELUXE/WIFI-AP. Эту плату отличает от собратьев наличие предустановленных радиаторов на слотах памяти, которые тепловыми трубками связаны с охлаждением северного моста.

Далее материнская плата ASUS P5K3 Premium/WiFi-AP. Особенность этой платы в том, что на ней распаяны чипы оперативной памяти 2ГБ DDR3 1333МГц, и больше добавить нельзя, на плате полностью отсутствуют слоты памяти. Такой себе премиум с двумя гигабайтами оперативки.

Далее идет материнская плата ASUS ROG Zeus X79. Это плата под сокет 2011. Примечательна она тем, что в нее невозможно вставить никакую видеокарту, на плате нет ни одного слота PCI-E. Но при этом на плате распаяно сразу двe видеокарты Radeon 7970, работающие в режиме CrossFire.

Далее плата DFI Hybrid P45-ION-T2A2. По факту это двухпроцессорная материнская плата. Вот только один процессор уже распаян на материнской плате, а еще один можно установить в сокет 775. Также два процессора могли работать независимо как две разных системы. Для распаянного процессора Atom предлагается использовать ноутбучную память.

Далее идет плата Gigabyte GA-8I945GMBX. Эта плата отличается от всех прочих своим видом, а именно тем как на ней размещены все элементы. Кажется, что они просто хаотично раскиданы на плате. Эту плату не удастся вставить ни в какой обычный корпус из-за расположения разъемов. Все дело в том, что эта плата форм-фактора BTX – формат предложенный Intel для замены стандарта ATX. 2 года компании понадобилось на то, чтобы понять всю бесперспективность этого формата и в 2006 году все работы по формату BTX были свернуты.

Далее идет материнская плата Gigabyte GA-G1975X (rev. 1.0). Это плата под сокет 775. Необычного в ней то, что по углам вокруг процессорного гнезда установлено четыре 40-мм вентилятора для охлаждения цепей питания и северного моста.

Далее идет материнская плата MSI P45-8D Memory Lover. В самом названии лежит фраза – любитель памяти. На этой материнской плате целых восемь слотов оперативной памяти. Это сегодня такое число слотов привычны, но во времена сокета 775 это было в диковинку. Четыре слота предназначены для памяти DDR3, а остальные четыре для DDR2. Одновременно все слоты не работают.

Пишите в комментариях какие еще интересные платы вы знаете.