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Приветствую читателей сайта. Сегодня я подобрал для вас десяток необычных материнских плат, которые заметно отличаются от своих собратьев.

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Начнем с материнской платы ASRock AM2NF3-VSTA. Это материнская плата на сокете АМ2+, чипсетом nForce 3 и AGP шиной. Необычность этой платы в том, что она поддерживает процессоры Phenom второго поколения, то есть на нее можно установить, например, шестиядерный Phenom 1055 и видеокарту на AGP шине, что является редким сочетанием.

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Далее идет материнская плата Gigabyte GA-EP45-DQ6. На первый взгляд это обычная материнская плата на 775 сокете с P45 чипсетом, но все дело в сетевом контроллере, а точнее в том, что на ней четыре сетевых контроллера. Найти другую материнскую плату с таким число сетевых контроллеров крайне сложно.

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Следующая материнская плата Soltek SL-B9D-FGR. У платы необычный формат для сегодняшнего дня, хотя на момент выхода такие платы были популярны для barebone систем. Это плата на 939 сокете и чипсете VIA K8T800Pro.

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Далее материнская плата ASRock H110 Pro BTC+. Как можно догадаться, это материнская плата для майнеров. И необычно в ней то, что она имеет один слот PCI-E x16 и двенадцать слотов PCI-E x1, то есть на плату можно установить 13 видеокарт.

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Далее материнская плата ASRock K7Upgrade-600. Это плата с Socket A и чипсетом VIA KT600. На этой плате есть специальный разъем для переходника, который позволяет установить процессоры на 754 сокете.

Далее материнская плата ASRock X99E-ITX/ac. Это плата формата miniITX с чипсетом x99 и с сокетом 2011-3. Необычность этой платы в размере, а так же в том, что процессоры для данного сокета работают в четырехканальном режиме, а на плате есть только два слота под оперативную память.

Следующая плата ASUS G-SURF365. Эта плата относится к серии republic of gamers, необычного в ней то, что она предназначена для компьютерных клубов и на плате размещены специальные пластиковые красные крепления, призванные предотвратить кражу оперативной памяти и компьютерной периферии.

Следующая материнская плата AOpen AK86 tube 3. Необычного в ней то, на плате распаяно три лампы для лампового усилителя звука.

Далее идет плата ASUS ROG MAXIMUS IX APEX. Это мощная оверклокерская плата на чипсете Z270 имеет всего два слота под оперативную память. Но рядом есть еще один слот, но не под оперативку, а под плату расширения, на которую можно установить два накопителя M.2.

И в заключение рассмотрим материнскую плату VIA COME8X80. И необычного в ней то, что это материнская плата в материнской плате. Малая плата содержит распаянный на ней процессор и графический чип. И ее можно установить внутрь специальной платы обычного формата, где есть обычный набор периферийных разъемов. По замыслу компании, покупатели при таком подходе могли бы легко обновлять процессор без замены основной платы.

На этом у меня все. Пишите в комментариях, какие еще необычные материнские платы вы знаете.