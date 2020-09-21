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Необычные материнские платы - яркие цвета, встроенный процессор, большие радиаторы и многое другое

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Продолжаем цикл статей по самым необычным материнским платам. Сегодня в обзоре - необычные цвета, встроенный процессор, безумные радиаторы и многое другое.

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Материнская плата ATI Crossfire Xpress 3200 Socket AM2 Reference Board

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Плата под сокет AM2. Очень редкая материнская плата от производителя видеокарт. Особенно ценен белый цвет текстолита, что в те времена встретить было просто невозможно. Даже сейчас редко можно встретить платы на белом текстолите.

 

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Материнская плата Biostar G31-M4

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Это плата на свежем, на момент выхода, чипсете G31, но при этом под древний сокет 478. Кому и зачем могла понадобиться мощная плата под старые и слабые процессоры непонятно.

 

Материнская плата Biostar J3160MD

Плата с распаянным процессором Intel Celeron J3160. Этот процессор имеет теплопакет всего 6 Вт, поэтому плате хватает только одного радиатора.

 

Материнская плата Biostar TB250-BTC Pro

Плата под сокет 1151. Необычна тем, что имеет двенадцать слотов PCI-E: одиннадцать PCI-E х1 и один PCI-E х16.

 

Материнская плата Colorful B150-GP104

Плата под сокет 1151. То, что используется ноутбучная память это не самое необычное. В качестве встроенной графики тут распаяна видеокарта Geforce 1070. Такое точно никто больше не делал.

 

Материнская плата Colorful C.B250A-BTC PLUS

Плата под сокет 1151, имеет всего дин слот под ноутбучную память. Еще одна плата для майнеров. Необычны, прежде всего, ее размеры. Это вытянутая доска. Конечно, ни в какой корпус она не влезет, это плата для открытого стенда. На плате распаяно целых восемь разъемов PCI-E x16, а также шестнадцать шести-контактных разъема для дополнительного питания.

 

Материнская плата Colorful C.B250A-BTC V20

Это плата под сокет 1151. Как можно понять из названия, плата предназначена для майнеров. Необычно в ней то, что помимо шести слотов PCI-E, на плате размещены еще шесть портов USB для подключения рейзеров, итого, при своих стандартных размерах плата способна принять 12 видеокарт.

 

Материнская плата Colorful C.J1900A-BTC PLUS V20

Это плата совершенно дикой компоновки. На плате есть только Десять слотов PCI-E x16 и больше ничего. Но один из слотов, синего цвета, предназначен для установки специальной платы расширения, которая собственно и является компьютером.

 

 

Материнская плата DFI LAN-Party X48-T3R

Плата под сокет 775. Одного взгляда на плату хватит, чтобы понять, что в ней не обычного. Компания Thermalright изготовила специально для этой платы систему пассивного охлаждения для чипсета и цепей питания. Выглядит, конечно, монументально. 

 

Материнская плата ECS KN2 SLI Extreme

Плата под сокет 939. Как можно заметить на фото, плата имеет какую-то необычную плату расширения. И аналогов такому решению, вероятно не существует. На плате расширения расположен северный мост. Напрашивается вопрос – зачем это было нужно. Разгадка такова – северный мост очень часто перегревался, и чтобы легко было заменить чипсет, было реализовано такое решение.

 

Материнская плата ECS L4S55A

Плата под 478 сокет. Необычно в ней расположение чипсета – он справа от процессора. В связи с этим слоты памяти пришлось разместить по два сверху и два сбоку.

 

Материнская плата ECS P4S8AG

Плата под сокет 478. Плата отличается отсутствием порта под видеокарту. На плате уже распаян видеоускоритель Xabre 200.

 

Материнская плата ECS PF88 Extreme Hybrid

Эта плата поддерживает два вида процессоров – от AMD под сокет 939 и от Intel под сокет 775. Установить сразу оба процессора нельзя. Непонятно кому мог быть нужен такой гибрид.

На сегодня это все. Пишите какие еще вы знаете необычные материнские платы.


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VRoman
17:57
Да, но у тех.процесса называемого 2нм слои сделаны в 20 и 30 нм. Так что там ещё на порядок можно уменьшать размеры.
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OgoGoLog
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mo3ulla
17:54
волноваться не о чем . просто будет отвал чипов памяти и гпу от таких температур ( GTX8800 все помним да ) дуэтом будет идти и деградация текстолита . от постоянных нагревов - остываний волноваться ...
Температура видеопамяти NVIDIA GeForce RTX 3080 превышает 100 градусов, но волноваться не нужно
Кишка
17:54
Да вроде норм всё. Или APM шалит и головки часто паркуются. Представь что у тебя за 2 часа работы за ПК диски отрубаются по 9 раз.
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Андрей Андронов
17:54
А вы думали игры толще стали из за кривых разрабов что ли ? Как раз ограничении технологии и постепенного прогресса в видеопамяти
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sgs
17:53
А еще производителю нужно доплачивать каждому покупателю ВК за сборку топовой водянки примерно 50 к на брата.
Температура видеопамяти NVIDIA GeForce RTX 3080 превышает 100 градусов, но волноваться не нужно
OgoGoLog
17:51
Ну индусов бояться - в IT не ходить. Великие "разбегания игроделов" были по причине отсутствия бабла. У мелкомягких оно ещё водится.
Microsoft приобрела компанию Bethesda/ZeniMax
Андрей Потапов
17:50
Так это даже не ПЕЧ, это уже електросварка!
Температура видеопамяти NVIDIA GeForce RTX 3080 превышает 100 градусов, но волноваться не нужно
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