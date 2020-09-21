Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение





реклама

Продолжаем цикл статей по самым необычным материнским платам. Сегодня в обзоре - необычные цвета, встроенный процессор, безумные радиаторы и многое другое.

Предыдущие статьи - первая, вторая, третья, четвертая.

анонсы и реклама Слив MSI 2070 Super перед приходом 3ххх <b>Нереальный обвал цен на 2080 Super</b> - смотри сидя РУХНУЛА цена MSI RTX 2070 после анонса RTX 3ххх RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх GTX 1660 - цены тоже идут вниз Новейший i9 <b>10850KA</b> - смотри характеристики Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Материнская плата ATI Crossfire Xpress 3200 Socket AM2 Reference Board

реклама

Плата под сокет AM2. Очень редкая материнская плата от производителя видеокарт. Особенно ценен белый цвет текстолита, что в те времена встретить было просто невозможно. Даже сейчас редко можно встретить платы на белом текстолите.

реклама

Материнская плата Biostar G31-M4

реклама

Это плата на свежем, на момент выхода, чипсете G31, но при этом под древний сокет 478. Кому и зачем могла понадобиться мощная плата под старые и слабые процессоры непонятно.

Материнская плата Biostar J3160MD

Плата с распаянным процессором Intel Celeron J3160. Этот процессор имеет теплопакет всего 6 Вт, поэтому плате хватает только одного радиатора.

Материнская плата Biostar TB250-BTC Pro

Плата под сокет 1151. Необычна тем, что имеет двенадцать слотов PCI-E: одиннадцать PCI-E х1 и один PCI-E х16.

Материнская плата Colorful B150-GP104

Плата под сокет 1151. То, что используется ноутбучная память это не самое необычное. В качестве встроенной графики тут распаяна видеокарта Geforce 1070. Такое точно никто больше не делал.

Материнская плата Colorful C.B250A-BTC PLUS

Плата под сокет 1151, имеет всего дин слот под ноутбучную память. Еще одна плата для майнеров. Необычны, прежде всего, ее размеры. Это вытянутая доска. Конечно, ни в какой корпус она не влезет, это плата для открытого стенда. На плате распаяно целых восемь разъемов PCI-E x16, а также шестнадцать шести-контактных разъема для дополнительного питания.

Материнская плата Colorful C.B250A-BTC V20

Это плата под сокет 1151. Как можно понять из названия, плата предназначена для майнеров. Необычно в ней то, что помимо шести слотов PCI-E, на плате размещены еще шесть портов USB для подключения рейзеров, итого, при своих стандартных размерах плата способна принять 12 видеокарт.

Материнская плата Colorful C.J1900A-BTC PLUS V20

Это плата совершенно дикой компоновки. На плате есть только Десять слотов PCI-E x16 и больше ничего. Но один из слотов, синего цвета, предназначен для установки специальной платы расширения, которая собственно и является компьютером.

Материнская плата DFI LAN-Party X48-T3R

Плата под сокет 775. Одного взгляда на плату хватит, чтобы понять, что в ней не обычного. Компания Thermalright изготовила специально для этой платы систему пассивного охлаждения для чипсета и цепей питания. Выглядит, конечно, монументально.

Материнская плата ECS KN2 SLI Extreme

Плата под сокет 939. Как можно заметить на фото, плата имеет какую-то необычную плату расширения. И аналогов такому решению, вероятно не существует. На плате расширения расположен северный мост. Напрашивается вопрос – зачем это было нужно. Разгадка такова – северный мост очень часто перегревался, и чтобы легко было заменить чипсет, было реализовано такое решение.

Материнская плата ECS L4S55A

Плата под 478 сокет. Необычно в ней расположение чипсета – он справа от процессора. В связи с этим слоты памяти пришлось разместить по два сверху и два сбоку.

Материнская плата ECS P4S8AG

Плата под сокет 478. Плата отличается отсутствием порта под видеокарту. На плате уже распаян видеоускоритель Xabre 200.

Материнская плата ECS PF88 Extreme Hybrid

Эта плата поддерживает два вида процессоров – от AMD под сокет 939 и от Intel под сокет 775. Установить сразу оба процессора нельзя. Непонятно кому мог быть нужен такой гибрид.

На сегодня это все. Пишите какие еще вы знаете необычные материнские платы.



