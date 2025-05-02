По данным инсайдеров, компания AMD планирует выпустить видеокарту Radeon RX 9060 XT в середине мая, ориентировочно 21 числа. Это совпадает по времени с проведением выставки Computex 2025 в Тайпэе, что может быть не случайным. Новый продукт позиционируется как более доступная замена старшей версии — Radeon RX 9070 XT и как прямой конкурент NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti.

Ожидается, что видеокарта получит две версии памяти — на 8 ГБ и 16 ГБ GDDR6. Стоимость базовой комплектации предположительно начнётся от $299, хотя есть информация, что вариант с 8 ГБ может быть отменён перед запуском, из-за чего стартовая цена поднимется до $329–$379.

В отличие от некоторых решений NVIDIA, у новых видеокарт AMD не будет использоваться более быстрая память GDDR7. Вместо этого производитель остановился на проверенном GDDR6. Также сохранится шина памяти разрядностью 128 бит и интерфейс PCIe 5.0 x8 вместо x16, что, по мнению экспертов, может повлиять на общую производительность при высоких нагрузках.

Видеокарта получит 2048 вычислительных блоков, что почти на 42% меньше, чем у Radeon RX 9070. Такое решение говорит о пересмотре технической стратегии: вместо увеличения мощности делается акцент на энергоэффективности и стоимости производства.

По некоторым данным, продажи устройства могут начаться только в начале июня.