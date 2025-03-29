Asus официально открыла предзаказы на профессиональный монитор ProArt Display PA32UCDM, представленный почти год назад. Устройство оснащено 31,5-дюймовой QD-OLED панелью с разрешением 4K (3840×2160 пикселей) и плотностью 140 PPI. Монитор охватывает 99% цветового пространства DCI-P3 и 100% sRGB, поддерживая стандарты Dolby Vision, HLG и HDR10 для работы с HDR-контентом.

Особенностью модели стала частота обновления 240 Гц с временем отклика 0,01 мс и технологией Adaptive-Sync. Профессионалам предлагаются расширенные возможности калибровки, включая фирменную систему ProArt Hardware Calibration и двенадцать предустановленных цветовых профилей. В оснащение вошли два порта Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4, HDMI 2.1 и USB-хаб с четырьмя портами.

В США монитор уже доступен по цене 1899 долларов, в Великобритании предзаказы принимаются по 1599 фунтов с началом поставок 15 апреля. В Европе рекомендованная цена составляет 2099 евро, но некоторые ритейлеры, например Alternate, предлагают устройство за 1799 евро. ProArt PA32UCDM позиционируется как решение для профессионалов в области видеомонтажа, цветокоррекции и дизайна. Высокая частота обновления делает его также интересным для геймеров, хотя основная аудитория — именно творческие специалисты. По сравнению с Mini LED версией PA32KCX, OLED модель предлагает более глубокий черный цвет и мгновенный отклик пикселей.