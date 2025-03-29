Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Asus открыла предзаказы на профессиональный 4K OLED монитор ProArt PA32UCDM

Компания Asus запустила предзаказы на профессиональный 32-дюймовый монитор ProArt PA32UCDM с QD-OLED панелью и поддержкой Thunderbolt 4.
[ ] для раздела Блоги
+
+

Asus официально открыла предзаказы на профессиональный монитор ProArt Display PA32UCDM, представленный почти год назад. Устройство оснащено 31,5-дюймовой QD-OLED панелью с разрешением 4K (3840×2160 пикселей) и плотностью 140 PPI. Монитор охватывает 99% цветового пространства DCI-P3 и 100% sRGB, поддерживая стандарты Dolby Vision, HLG и HDR10 для работы с HDR-контентом.  
Особенностью модели стала частота обновления 240 Гц с временем отклика 0,01 мс и технологией Adaptive-Sync. Профессионалам предлагаются расширенные возможности калибровки, включая фирменную систему ProArt Hardware Calibration и двенадцать предустановленных цветовых профилей. В оснащение вошли два порта Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4, HDMI 2.1 и USB-хаб с четырьмя портами.
В США монитор уже доступен по цене 1899 долларов, в Великобритании предзаказы принимаются по 1599 фунтов с началом поставок 15 апреля. В Европе рекомендованная цена составляет 2099 евро, но некоторые ритейлеры, например Alternate, предлагают устройство за 1799 евро. ProArt PA32UCDM позиционируется как решение для профессионалов в области видеомонтажа, цветокоррекции и дизайна. Высокая частота обновления делает его также интересным для геймеров, хотя основная аудитория — именно творческие специалисты. По сравнению с Mini LED версией PA32KCX, OLED модель предлагает более глубокий черный цвет и мгновенный отклик пикселей.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

asus
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG X870E Tomahawk WIFI
2
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B860 Tomahawk WIFI
10
Ретроклокинг: VIA – третий игрок на Socket 370
45
Обзор и тестирование процессорной СВО Formula V Line Oasis L360 ARGB WH
7
Обзор портативной Bluetooth-колонки Tronsmart Mirtune S100
3
Обзор ноутбука ASUS Zenbook DUO (UX8406С)
2
Обзор и тестирование блока питания MSI MEG Ai1600T PCIE5
8
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5080 Suprim SOC
70
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid A13 240
3
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid A13 360
4
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На северо-западе России восстанавливают жд маршруты, утраченные в конце 1990-х – начале 2000-х годов
7
Сегодня на небе может появиться одна из самых ярких звезд – вспыхнет система T Coronae Borealis
2
Xiaomi вернула плоские экраны в флагманскую серию 16 с использованием дорогой технологии LIPO
+
Чешское отделение Samsung опубликовало точные даты доступности One UI 7 для ряда моделей
+
Marvel Studios представила актерский состав «Мстители: Судный день» необычным образом
+
Смартфон Oppo Find N5 прошел экстремальный тест на прочность
+
ASRock считает, что причиной сгоревших AMD Ryzen 9800X3D является мусор в сокете
7
МК протестировал и разобрал одну из видеокарт GeForce RTX 4090 с 48 ГБ видеопамяти
1
Alienware представила в Китае изогнутый QD-OLED-монитор AW3425DW с частотой 240 Гц
+
Asus выпустила первую материнскую плату B850 со скрытым разъёмом питания для видеокарты
2
Российские танки получат орудия увеличенного калибра
6
POCO представила флагманы F7 Ultra и F7 Pro с дисплеем 2K 120 Гц
+
ASUS представила первую материнскую плату AMD B850 со скрытыми разъемами для GPU мощностью 600 Вт
4
Глава Xiaomi показал новые фото электрического кроссовера YU7
+
В Volkswagen объяснили, почему возвращают в автомобили физические кнопки
2
В сети появились фото инженерного образца десктопного процессора Intel Meteor Lake на 14 ядер
3
Airbus разрабатывают БПЛА LOAD, оснащённый тремя недорогими ракетами для перехвата дронов-камикадзе
1
Складной смартфон Huawei Pura X стал доступен для заказа по всему миру по цене от $1250
+
CD Projekt рассказали о времени выхода «Ведьмак IV»
+
Раскрыты первые подробности об обновлении Windows 11 25H2
+

Популярные статьи

Старатели компании De Beers нашли в пустыне 500-летний корабль Bom Jesus с кладом в 13$ млн долларов
13
7 легендарных старых процессоров от AMD и Intel, которые все еще актуальны в играх в 2025 году
36
Краткий обзор игры "Sancticide" (ранний доступ)
+
Певцы и певицы в кино (субъективный обзор фильмов)
2
Почему DLSS и FSR – это не заговор NVIDIA и AMD, и для кого вообще придумали настройки графики
22
Манул — любимец интернета и почему его до сих пор не приручили как домашнего питомца
16
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 60 тысяч рублей (Март)
12
Ретро-обзор 2.0: видеокарта nVidia GeForce4 MX440 - квенсистенция мистера Хуанга
135
Почему Трамп захотел наладить отношения с Россией
38
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG X870E Tomahawk WIFI
2

Сейчас обсуждают

OldRampant
03:44
А что так дорого?! Есть же гораздо дешевле.
Какой ПК я выбрал в качестве первого компьютера для школьника - обзор Ninkear MBOX11
Гарри Поттттер
03:31
Сразу видно перевод ИИ
Старатели компании De Beers нашли в пустыне 500-летний корабль Bom Jesus с кладом в 13$ млн долларов
salexa
03:12
да сказано ведь в статье что для учёбы,а не для игр.......
Какой ПК я выбрал в качестве первого компьютера для школьника - обзор Ninkear MBOX11
Storage
02:17
Запускается вся библиотека игр с появления x86 до ААА тайтлов 2010-х годов.
Какой ПК я выбрал в качестве первого компьютера для школьника - обзор Ninkear MBOX11
Kondor10
02:14
Надеюсь, ты троллишь.Основной груз, который привозили в Португалию из Азии были специи. Их покупали за металлы в Индии и Маллаке.
Старатели компании De Beers нашли в пустыне 500-летний корабль Bom Jesus с кладом в 13$ млн долларов
VRoman
02:08
Ещё два разъёма в цепи питания видюхи которые тоже могут расплавиться
ASUS представила первую материнскую плату B850-BTF с разъемом на 600Вт для видеокарт
Kondor10
02:07
Скорее всего. Бивни оказались от слонов, живущих в лесах Западной Африки.
Старатели компании De Beers нашли в пустыне 500-летний корабль Bom Jesus с кладом в 13$ млн долларов
Булат Булатов
02:03
1) Консоли прошлого поколения делают это в 30 ФПС, а xss в 60. Если говорить про игры, которые получили оптимизацию или Fps boost, например assassin's Creed unity. И не все новые игры есть на старых к...
Почему Xbox series S стал самым неликвидным игровым устройством в 2025 году
Kondor10
02:03
4-Arguim and Cape Blanco; 5-Cape Verde; 6-Bezeguiche (Dakar), 7-Joal, 8-Sutuco and Gambia River; 9-Elmina (São Jorge de Mina); and 10-São Tomé and Príncipe.
Старатели компании De Beers нашли в пустыне 500-летний корабль Bom Jesus с кладом в 13$ млн долларов
VRoman
01:56
Выбор был видать сделан чтобы никакие игры не запускались и только Ютьюб смотрели
Какой ПК я выбрал в качестве первого компьютера для школьника - обзор Ninkear MBOX11
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем