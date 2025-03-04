Samsung планирует представить гарнитуру на базе Android XR под кодовым названием Project Moohan
На выставке MWC 2025 компания Samsung планирует представить гарнитуру на базе операционной системы Android XR под кодовым названием Project Moohan. Этот шаг отмечает вход компании в пространство смешанной реальности и является результатом сотрудничества Samsung с Google и Qualcomm в рамках проекта XR. Гарнитура была предварительно показана на выставке Galaxy Unpacked 2025 в январе, вызвав большой интерес в технологическом сообществе.
Южнокорейский технологический гигант намерен создать прямую конкуренцию Apple и Meta. Однако, учитывая уже утвержденные позиции этих компаний на рынке, Samsung столкнется с жесткой конкуренцией.
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