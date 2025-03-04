На выставке MWC 2025 компания Samsung планирует представить гарнитуру на базе операционной системы Android XR под кодовым названием Project Moohan. Этот шаг отмечает вход компании в пространство смешанной реальности и является результатом сотрудничества Samsung с Google и Qualcomm в рамках проекта XR. Гарнитура была предварительно показана на выставке Galaxy Unpacked 2025 в январе, вызвав большой интерес в технологическом сообществе.

Южнокорейский технологический гигант намерен создать прямую конкуренцию Apple и Meta. Однако, учитывая уже утвержденные позиции этих компаний на рынке, Samsung столкнется с жесткой конкуренцией.