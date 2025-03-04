Xiaomi 15, компактный флагман на Qualcomm Snapdragon 8 Elite, готовится выйти на мировой рынок и сразиться с Samsung Galaxy S25. Телефон будет оснащен оперативной памятью LPDDR5X и флеш-накопителем UFS 4.0, а также будет поддерживать Bluetooth 6.0 и Wi-Fi 7. Однако, в отличие от предрелизных слухов, глобальная версия Xiaomi 15 будет иметь аккумулятор емкостью 5240 мАч, что меньше, чем у китайской версии. Тем не менее, телефон все еще будет поддерживать беспроводную зарядку мощностью 50 Вт и проводную зарядку мощностью 90 Вт.

Камера Xiaomi 15 будет оснащена основным объективом на 50 МП, телеобъективом с эквивалентным фокусным расстоянием 60 мм и сверхширокоугольным объективом с эквивалентным фокусным расстоянием 14 мм. Фронтальная камера будет иметь разрешение 32 МП. Xiaomi 15 будет предлагаться в двух конфигурациях: с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилища, и с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ хранилища.

Стоимость Xiaomi 15 в Еврозоне начинается от €999 (~$1 037) за базовую конфигурацию. За дополнительные 100 евро можно приобрести версию с 512 ГБ памяти. При заказе до 16 марта, покупатели обеих конфигураций получат проектор L1 в подарок. Кроме того, предзаказчики 512-гигабайтного варианта также получат смарт-часы Watch S4.



