iPhone 16 Pro Max и iPhone 15 Pro Max не стали самыми продаваемыми смартфонами 2024 года
Внушительные технические характеристики и обновленный телеобъектив Apple tetraprism не помогли новым флагманам iPhone 16 Pro Max и iPhone 15 Pro Max занять первое место среди самых продаваемых смартфонов 2024 года. На первое место в этом списке вышел базовый iPhone 15, что стало неожиданностью для многих. Рейтинг наиболее популярных устройств был опубликован Counterpoint Research, хотя точные данные о количестве продаж не разглашаются.
Однако, iPhone 16 Pro Max, iPhone 15 Pro Max и Galaxy S24 Ultra все же смогли занять места в топ-10 самых продаваемых моделей. Несмотря на это, базовый iPhone 15 опередил своих преемников и собрал больше поставок. Второе место занял iPhone 15 Pro Max, а третье - более компактный iPhone 15 Pro.
Аналитики были удивлены результатами и в своих комментариях подчеркнули доминирование базового iPhone 15. Это свидетельствует о том, что даже устройство с недостаточным объемом памяти для работы Apple Intelligence оказалось популярнее более продвинутых моделей. Это открытие позволяет задуматься об предпочтениях потребителей и их оценке функциональности и эстетики телефона.
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