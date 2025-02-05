Внушительные технические характеристики и обновленный телеобъектив Apple tetraprism не помогли новым флагманам iPhone 16 Pro Max и iPhone 15 Pro Max занять первое место среди самых продаваемых смартфонов 2024 года. На первое место в этом списке вышел базовый iPhone 15, что стало неожиданностью для многих. Рейтинг наиболее популярных устройств был опубликован Counterpoint Research, хотя точные данные о количестве продаж не разглашаются.

Однако, iPhone 16 Pro Max, iPhone 15 Pro Max и Galaxy S24 Ultra все же смогли занять места в топ-10 самых продаваемых моделей. Несмотря на это, базовый iPhone 15 опередил своих преемников и собрал больше поставок. Второе место занял iPhone 15 Pro Max, а третье - более компактный iPhone 15 Pro.

Аналитики были удивлены результатами и в своих комментариях подчеркнули доминирование базового iPhone 15. Это свидетельствует о том, что даже устройство с недостаточным объемом памяти для работы Apple Intelligence оказалось популярнее более продвинутых моделей. Это открытие позволяет задуматься об предпочтениях потребителей и их оценке функциональности и эстетики телефона.



