Часы Casio WS-1400H-2AV скоро будут доступны для покупки в Европе. Эти часы были представлены в США в декабре в синем цвете под названием WS1400H-2AV, вместе с кремовой моделью WS1400H-8AV. Несколько недель спустя была выпущена третья модель - темно-серая WS1400H-8BV с инверсным дисплеем. Сейчас часы Casio WS-1400H-2AV появились на сайтах Casio в Нидерландах и Франции, где их цена составляет 39,90 евро. Хотя точная дата начала продажи не указана, на странице товара указано, что часы появятся на рынке в ближайшем будущем.

Casio называет эту модель «идеальной для бегунов», так как она имеет секундомер с точностью 1/100 секунды. Управление секундомером осуществляется с помощью двух выделенных центральных кнопок - старт/стоп и сброс круга. Часы могут записывать до 60 кругов в память, а также имеют таймер обратного отсчета и три многофункциональных будильника. Часы оснащены большим ЖК-экраном, окруженным восьмиугольным ободком, и оранжевой светодиодной подсветкой, которая обеспечивает легкое чтение экрана в темноте. Кроме того, эти часы имеют водонепроницаемость10 бар и предполагаемый срок службы батареи 10 лет.