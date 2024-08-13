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Страница поддержки на сайте Samsung подтвердила, что Galaxy S24 FE появится в ближайшее время

Galaxy S24 FE - это бюджетная версия серии S24
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Samsung выложила на своем сайте страницу поддержки, которая случайным образом подтвердила разработку Galaxy S24 FE. Это бюджетная версия популярной серии S24, которая предлагает высокие характеристики флагманских моделей по более доступной цене. Пользователи ожидают более крупный дисплей и мощный процессор у этого устройства. 

Samsung решила расширить свою пользовательскую базу с помощью версии FE, заинтересовав чувствительных к цене потребителей, которые ищут устройство с высококлассными функциями по низкой цене. Предыдущая модель, Galaxy S23 FE, получила положительные отзывы от пользователей, так как предлагала флагманские функции по доступной цене. Недавние утечки информации подтвердили ожидания фанатов бюджетной версии.


Хотя сообщения о Galaxy S24 FE в разработке поступали ранее, официального подтверждения существования телефона не было. Утечка с официального французского сайта Samsung упоминает номер модели SM-S721B, который, как предполагается, связан с вариантом FE. Это подтверждает, что представление устройства уже близко. 


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Ожидается, что Galaxy S24 FE будет оснащен мощным процессором Exynos 2400 SoC или чипсетом Snapdragon 8 Gen 3, обеспечивающим высокую производительность. Телефон будет работать на Android 14 с обновлением One UI 6.1.1. По слухам, у бюджетной модели будет 50-мегапиксельная основная камера, а дисплей увеличится до 6,65 дюйма по сравнению с предыдущей версией. Телефон будет доступен в нескольких цветах.


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