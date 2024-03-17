Одна из лучших особенностей поисковой системы Google Search Generative Experience, или SGE, заключается в том, что она позволяет обобщать веб-страницы в понятные для вас моменты без необходимости читать всю статью целиком. Эта функция уже доступна на всех смартфонах через облако, но благодаря новому открытию она может вскоре стать частью списка функций искусственного интеллекта на устройствах, которыми обладают Galaxy S24 и Pixel 8.

Энтузиаст и эксперт в области Android Мишаал Рахман нашел множество убедительных доказательств того, что Google может работать над внедрением этой функции в устройства Galaxy S24 и Pixel 8. По сути, речь идет обо всех устройствах, в которые встроен Gemini Nano, и если это действительно так, то мы начнем видеть эту функцию на устройствах.

Однако, как бы ни хотелось радоваться тому факту, что такая функция может появиться на поддерживаемых Android-устройствах, следует помнить, что это лишь основано на данных, найденных в некоторых строках кода. Это означает, что пользователям Galaxy S24 и Pixel 8 придется подождать некоторое время, прежде чем эта функция станет реальностью, если она вообще станет реальностью, если на то пошло.

Что касается подробностей, нельзя точно сказать, когда пользователи Galaxy S24 и Pixel 8 получат доступ к этой функции, но мы знаем, что Samsung и Google работают над тем, чтобы устройства получили как можно больше функций на устройстве, и если это действительно сработает, то мы определенно начали хорошо. Я очень надеюсь, что эту функцию получат и другие устройства, работающие на доступных SoC, потому что это действительно улучшит общее впечатление, позволив искусственному интеллекту на устройстве стать еще более распространенным.



