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Собираем полностью синий ПК за 49264 рубля - для тех, кто в синей теме

В этой статье я соберу тотально синюю сборку. Синяя сборка может приглянуться любителям купаться в синей речке, или же ветеранам синей дивизии.
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Совсем недавно я собирал полностью белую сборку - https://overclockers.ru/blog/ddr77/show/137258/Sobiraem-total-no-belyj-igrovoj-PK-iz-novyh-komplektujuschih-za-78600-rublej

А также полностью зеленую сборку - https://overclockers.ru/blog/ddr77/show/137258/Sobiraem-total-no-belyj-igrovoj-PK-iz-novyh-komplektujuschih-za-78600-rublej

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В этой статье я соберу тотально синюю сборку. Синяя сборка может приглянуться любителям купаться в синей речке, или же ветеранам синей дивизии. Очень красиво такая сборка будет смотреться на синей лавочке. Синий цвет в геральдике обозначает «чистое небо», так что опытным сталкерам, членам группировки «Чисто небо», такая синяя сборка может быть по душе.

Если выбирать материнские платы синего цвета, то сразу приходит на ум серия индустриальных материнских плат от ASUS, например вот такая на сокете LGA1700.

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Но я не смог найти нигде такие платы в продаже. Поэтому поступим как в песне – я его слепила из того, что было. А было у нас древнее создание от компании Gigabyte: Gigabyte ga-z77p-d3

 

Да, это древне-лохматый сокет 1155, но на нем во всю еще собирают игровые сборки с процессорами Intel третьего поколения разные предприниматели на всех популярных торговых площадках, так что, выбирая сокет 1155 в 2024 году я иду в ногу со временем. Данная материнская плата стоит всего 3660 рублей и обладает приятным глубоким синим цветом текстолита. А еще у нее радиатор на чипсете покрашен в синий цвет.

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Процессор возьмем самый лучший для сокета 1155 - Intel Core I7 3770.

 

Его цена в 3779 рублей почти соответствует его маркировке. 4 ядра и 8 потоков, бустящихся до 3,9 ГГц хватит для всех бюджетных игр. Вот тест этого процессора в CPU-Z, можете сравнить с вашим.

 

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Кулер возьмем с синим вентилятором вот такой - Aerocool Verkho Plus pwm.

 

Цена всего 917 рублей. Вентилятор лежит в плоскости материнской платы, так что его синеву будет прекрасно видно.

Теперь выберем накопитель SSD. Выбранная мной материнская плата не имеет слотов m.2. В интернете сообщество любителей этих материнских плат выложило подробные инструкции как модифицировать БИОС этой материнской платы, чтобы она смогла грузиться с nvme накопителей, установленных в слоты PCI-E. Так что при наличии прямых рук и желания с этой материнской платой можно насладиться полноскоростными современными накопителями nvme. Но я буду ориентироваться на простого россиянина, которому лень таким заниматься. Так с чего же мы будем грузиться? Кто-то мог подумать – с SATA SSD, но нет, мы не будем использовать эти древние технологии. Под процессорным сокетом материнской платы разместился слот mSATA. Поэтому для него мы возьмем такой накопитель - Kingston KC600 SKC600MS/512G:

 

Хороший SSD от надежного производителя станет отличной основой для системы и игр. Скоростные характеристики данного накопителя можно видеть на скриншоте. Согласитесь, это достаточно быстро. Печатная плата этого накопителя имеет синий цвет, правда ее почти не видно под белой наклейкой. Для перфекционистов наклейку можно снять при помощи фена.

 

Далее выберем память. Возьмем вот такую - Fury HyperX DDR3 1866 KS-HX38C10FB/8:

 

Модули HyperX, всего за 3859 рублей, имеют шикарного синего цвета радиаторы, которые очень хорошо сочетаются с нашей материнской платой. В комплекте 4 модуля, что суммарно дает нам 32 Гб оперативной памяти. Браузеру Chrome должно хватить на несколько вкладок.

Теперь давайте выберем корпус. Сразу скажу – синих корпусов в наличии, можно пересчитать по пальцам одной руки. Были интересные синие корпуса в прошлые годы, но нынче их не достать в магазинах, разве что на какой-то барахолке. Возьмем вот такой Montech SKY TWO Morocco Blue:

 

Синий Монтеч с окошками, через которые будет видно все наше синее великолепие, стоит всего 9099 рублей. Подсветку кулеров нужно будет выставить в синий цвет. В темноте система в этом корпусе выглядит вот так:

 

Теперь выберем блок питания. Раньше были в продаже шикарные синие блоки от FSP, но сейчас они не продаются. Возьмем вот такой Ginzzu MC800:

 

Честные 800 Вт всего за 4876 рублей. У данного блока синий вентилятор, но его не будет видно, так как в конструкции нашего корпуса блок питания спрятан от любопытных глаз. Но от этого блока будут тянуться кабели к нашей материнской плате и к видеокарте, и они должны быть синими. Поэтому нам жизненно необходимо взять такой комплект - Кастомные удлинители проводов блока питания ПК:

 

Шикарный синий цвет этих кабелей прекрасно сочетается с цветом всех остальных компонентов.

И теперь настало время выбрать самый главный компонент нашей синей игровой сборки – синюю видеокарту. Можно было подумать, что это будет видеокарта от Intel, и действительно в природе существуют красивые синие видеокарты Intel от Sparkle, но мне не удалось найти их в продаже, вероятно тираж их очень ограничен. Поэтому мы возьмем вот такую синеву AMD Radeon Pro WX 8200:

 

Эта видеокарта от красного производителя AMD, который, тем не менее, красит свои радеоны вот в такой красивый синий цвет. Видеокарта имеет 8 Гб видеопамяти, она быстрее чем народный Radeon RX580. По производительности в играх она равна Quadro P5000 и GeForce 1660 Super, и немного уступает RTX 3050.

Итоговая сумма составила 49264 рубля, что вполне по карману среднему россиянину. Как такая сборка будет вести себя в современных играх можно посмотреть тут


Да на видео там видеокарта RTX3050, она немного быстрее, чем наш Radeon, но результаты будут примерно такими же. Например, в Atomic Heart можно рассчитывать на уверенные 90 кадров в 1080р.


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