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Собираем тотально зеленый игровой ПК из новых комплектующих за 156099 рублей в феврале 2024 года

В комментариях к прошлой статье многие читатели просили собрать полностью зеленую сборку. Итак - вот она.
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Совсем недавно я собирал полностью белую сборку, где все комплектующие были белого цвета -

https://overclockers.ru/blog/ddr77/show/137258/Sobiraem-total-no-belyj-igrovoj-PK-iz-novyh-komplektujuschih-za-78600-rublej

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В комментариях к той статье многие читатели просили собрать полностью зеленую сборку. Итак - вот она

Компьютерный ПК состоит из восьми компонентов: корпус, система охлаждения, видеокарта, блок питания, материнская плата, твердотельный накопитель, процессор и память. Как видите вполне возможно собрать все компоненты в зеленом заводском окрасе. Итоговая стоимость составила 156099 рублей в ценах начало февраля 2024 года. Зеленая сборка позволит вам незамеченным играть в лесу. Те, кто выбирают зеленый цвет - стремятся к внутренней гармонии и самоконтролю. Игроки с зеленой сборкой не будут ввязываться в конфликты, и во что бы то ни стало отстаивать свою точку зрения. Зеленый цвет признан самым безопасным цветом в мире. Например когда светит зеленый цвет светофора - это означает что можно безопасно идти. Приборы ночного видения только зеленого цвета. Как и игорные столы всех казино. Также зеленый цвет - цвет экологии, и с таким зеленым ПК вам всегда будут рады в Гринпис или в какой-нибудь партии зеленых.

Теперь подробнее о выбранном железе.

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Корпус Thermaltake AH T200 Racing Green [CA-1R4-00SCWN-00] зеленый по цене 19153 рублей.

Корпус глубокого зеленого цвета. Внешне напоминает кабину вертолета. Подсветку вентиляторов можно установить в зеленый цвет, чтобы подставка смотрелась гармонично со всеми комплектующими.  Корпус тяжелый - 10 кг, потому что у него стальные стенки толщиной 0,8 мм. Так что конструкция надежная. К недостаткам можно отнести невозможность сделать скрытый кабель-менеджмент, так как все провода будет видно, так что придется все провода укладывать аккуратно. К достоинствам следует отнести то, что все компоненты будут очень хорошо продуваться. 

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Система водяного охлаждения для ПК Thermaltake TOUGHLIQUID 240 ARGB травянисто-зеленого цвета за 19813 рубля. Данный охлад разрабатывался специально для корпуса Thermaltake AH T200 Racing Green , так что ничего лучше найти не удастся. Я вообще не нашел больше никаких зеленых водяных кулеров. 

СВО тихая, высокоэффективная, имеет надежные вентиляторы на гидродинамическом подшипнике. Без подсветки кулеров, светится только помпа. В спецификации устройства Thermaltake не указывает максимальный TDP для данной системы охлаждения, но по перечисленным характеристикам (размер радиатора 273x120x27 мм, материал основания медь, длина шлангов 400 мм, скорость помпы 3300 RPM, скорость оборотов вентиляторов 500-2000 RPM, воздушный поток вентилятора до 58.35 CFM) можно рассчитывать на способность отводить примерно 200-250 Ват тепловой энергии.

Видеокарта у нас будет Palit GeForce RTX 3070 Ti GameRock за 54764 рубля.

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В выключенном состоянии видеокарта серого цвета. Зелёный цвет можно получить только настроив подсветку корпуса видеокарты. Вообще мне не удалось найти в продаже видеокарты, выкрашенные в зеленый цвет, поэтому приходится идти на такие ухищрения. Вообще в таком дизайне Palit выпускает много моделей видеокарт, включая 3080, 3080Ti, 3090, 3090Ti, 4080, 4090. Так что можно купить другую видеокарту, внешне она будет выглядеть точно так же - с дизайном светящихся кристаллов.

Блок питания в зеленом цвете от производителя найти почти невозможно. И все-таки мне удалось найти Cooler Master MWE Gold 1050 V2 Blanka по цене 23275 рублей.

 Этот блок питания представляет собой обычный Cooler Master MWE Gold 1050, который везде предлагается в черном цвете, но выкрашен в зеленый цвет в честь персонажа Blanka из игры Street Fighter 6. Это прекрасный блок питания, вентилятор крутится только под большой нагрузкой, иначе стоит. 

Материнская плата у нас будет ASUS Pro Q570M-C/csm за 15735 рублейю

Эта плата имеет естественный зеленый цвет некрашенного текстолита, поэтому как нельзя лучше подходит для нашей сборки. Плата предназначена для офисного и промышленного применения, поэтому ее никто не красил и не украшал гирляндами. Плата принимает любые процессоры для сокета LGA1200. Также можно установить 2 накопителя m.2.

Теперь пришла очередь твердотельного накопителя. Это будет Samsung 1 ТБ PM981A за 11105 рублей.

Так же как и в случае с материнской платой, этот накопитель имеет естественный зеленый цвет некрашеного текстолита, потому что он предназначен для ноутбуков, там где его не будет видно.  По всем характеристикам PM981a идентичен более дорогому Samsung 970 EVO Plus, но при этом не покрашен в черный цвет и не имеет красивой коробки. У данного SSD применяется 96-слойная V-NAND 3-bit TLC. 

И наконец мы подходим к сердцу нашей системы - процессору Intel Процессор i5-11400F за 7778 рублей.

Это шестиядерный двенадцатипоточный процессор 11 поколения от Intel c максимальной частотой турбо-буста 4,4 ГГц. Он вполне справится с любыми играми и задачами. 

Что касается оперативной памяти, то возьмем комплект Crucial 2XDDR4 16GB 3200 за 4476 рублей.

Память, также как и материнская плата, и SSD имеет зеленый цвет некрашеного текстолита.

Результаты тестов в играх на такой сборке можете посмотреть на видео:

В разрешении 1080р в PUBG в среднем получаем 130 fps, в Fortnite 160 fps, GTA V 120 fps, в Cyberpunk 2077 RTX Ultra - 70 fps.


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