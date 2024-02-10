Приветствую дамы и господа. В данной статье я буду собирать тотально белый комп. То есть все компоненты будут белого цвета и новые. Картинка выше - это спойлер. На ней я разложил на белом полотне все комплектующие нашей сегодняшней сборки рядом. Конечно найти белый процессор невозможно, но его совершенно будет не видно под водоблоком. Также в корпусе видны черные кабели внешних разъемов, но их можно спрятать за материнской платой, так что их почти не будет видно.

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Белая сборка выглядит благородно, это вам не какая-то там черная сборка. Суммарно все компоненты обойдутся всего лишь в 78600 рублей. Такая сборка будет идеальна для медкабинета, или просто любителям белого и не любителям черных деталей. Черной сборкой никого не удивишь, никто не будет хвастаться черной сборкой. При этом следует отмести все сомнения в том, что какие-то компоненты белого цвета пожелтеют со временем. Современные пластики не желтеют, запомните этот факт. На каждый компонент вставил ссылку на магазин ОЗОН.

В сердце нашей системы будет процессор Intel Сore i3-12100F.

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Это четырёхъядерный восьми поточный процессор Intel 12 поколения для сокета LGA1700. Цена 6764 рубля. Это самый новейший сокет, и 14 поколение процессоров Intel также выходит под этот сокет, так что в будущем можно будет поставить, например 14100 при желании, или любой другой процессор 14 поколения. Как было выяснено многочисленными тестами разных блогеров в интернете, этот четырехъядерный Alder Lake превосходит по производительности народные шестиядерники Ryzen 5 3600 и Core i5-10400. Так что он по праву считается фаворитом игровых конфигураций с умеренной ценой.

Материнская плата белого цвета ABIT B760M D2H D4 DDR4 (LGA1700, mATX).

"Зумеры" наверное не знают, что это за ABIT такой, но "олды" наверняка помнят этот бренд, который начал выпускать материнские платы аж в 1992 году. Может даже кто-то помнит культовые оверклокерские платы ABIT BH6 и ABIT KT7A. Наша материнская плата покрашена в белый цвет, имеет два слота для памяти DDR4 и два слота m.2. Плата получила 10-фазную подсистему питания VRM со схемой 9+1 и четыре порта SATA. ABIT обещает поддержку памяти DDR4 4200 МГц, именно такую мы и возьмем.

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Оперативная память Corsair VENGEANCE DDR4 4266 МГц White DIMM AH 2x16 ГБ (CMK32GX4M2Z4266C19W).

Память покрыта красивыми радиаторами белого цвета и стоит всего 7186 рублей за комплект. Частота памяти соответствует возможностям нашей материнской платы, а суммарного объема в 32 Гб хватит для любых задач.

Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 4060 AERO OC 8 ГБ (GV-N4060AERO OC-8GD).

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Как бы сказал MaddyMURK - "это гигабайт, выглядит зачетно, выглядит олрайт". Цена всего 39709 рублей. Белая видеокарта новейшего 40-го поколения от NVIDIA с поддержкой DLSS 3. В этой сборке видеокарта стоит больше половины стоимости всего ПК, так и должно быть в нормальном адекватном игровом ПК. По результатам игровых тестов эта видеокарта опережает старую GeForce RTX 3060 примерно на 15%. Это в тестах без лучей, DLSS 3 и генерации кадров. А что касается энергопотребления, то в играх она потребляет на 30% меньше энергии, чем старая GeForce RTX 3060.

Твердотельный накопитель у нас будет ANACONDA 512 ГБ.

Данный диск имеет белую накладку по всей поверхности платы, так что нам очень даже подходит. Цена всего 3853 рубля. Большое количество отзывов говорит, что накопитель качественный. Я выбрал модель на 512 Гб, но в наличии есть также модели на 1 и 2 Тб.

В качестве корпуса возьмем Ginzzu CL110 ATX.

Это красивый белый аквариум, у которого передняя и боковая стенки выполнены из закаленного стекла для того, чтобы мы могли любоваться нашими белыми внутренностями системного блока. Цена бюджетная - 2812 рублей. Черные кабели легко спрячутся за материнской платой и их не будет видно. Поскольку спереди у нас стекло, то установить водяное охлаждение можно будет только сверху.

Блок питания я выбрал SAMA XUEYAO 850 Вт.

Такой белый красавец с ходу притягивает внимание. В этом модульном блоке питания белое все - корпус, вентилятор, разъемы, кабели. Цена 4718 рублей. В нем нет ни одной черной детали, так что он идеально вписывается в данную сборку. А мощности в 850 Вт хватит с запасом. Отзывы положительные.

Система жидкостного охлаждения DeepCool LE520 ARGB.

Данная водянка легко справится с нашим процессором, а также позволит установить в будущем гораздо более мощные камни. Цена 4816 рублей. Кулеры имеют цветастую подсветку, но программно можно будет выставить белое свечение, так что смотреться будет круто. Это одна из самых эффективных систем жидкостного охлаждения. Соответствует уровню Phanteks Glacier One 240 T30, при этом работает тише и стоит намного дешевле. Производитель внедрил в нее систему защиты от протечек, поэтому дает на свое изделие 5 лет гарантии.

Игровые тесты данной сборки можете посмотреть на видео. В RSR2 например на ультра настройках vsb получаем 85 кадров в 1080р. А в Cyberpunk 2077 на ультра настройках с лучами и DLSS 3 получаем 79 кадров в среднем. Таким образом на этом железе будут идти все современные игры в разрешении 1080р.



